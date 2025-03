Hace 74 años

En 1951, Ike Turner y su banda graban ‘Rocket 88’. El sencillo alcanzó el número 1 en la lista de R&B de Billboard. Pero muchos expertos en música reconocen su relevancia en la creación del rock and roll e incluso hay quienes lo consideran el primer disco de rock and roll. La canción entró también en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018.