Desamor en Disney: Hudgens y Butler terminan su relación tras ocho años

Se acabó. El dúo de Vanessa Hudgens y Austin Butler comunicaron su separación oficial por medio de fuentes cercanas a la revista norteamericana Us Weekly. La misiva anunció que "Vanessa y Austin están oficialmente separados, y Vanessa les ha estado contando a sus seres queridos sobre su ruptura".

La pareja, que comenzó su historia de amor en septiembre de 2011, había sido circulada por rumores de desamor tras la ausencia de posts donde aparecieran juntos durante las festividades. El 31 de diciembre, Hudgens subió a su cuenta de Instagram unas fotografías de sí misma ataviada con un vestido de princesa negro y una tiara. Butler no apareció en ninguna, y tampoco celebró el trigésimo primer cumpleaños de la actriz junto a ella el pasado 14 de diciembre.

La última vez que Butler publicó una fotografía junto a su - ahora - ex novia, fue el pasado julio, cuando ambos se presentaron en la premiere de la película Once Upon a Time...in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino. Por parte de Hudgens, su última publicación con el ex actor de Disney fue el 31 de octubre de 2019, donde la pareja posó en disfraces alusivos al filme Pesadilla Antes de Navidad de Tim Burton, bajo la descripción: "Y sentarnos juntos, ahora y para siempre. Porque ya sé que tú eres para mí y yo soy para ti".

La pareja se conoció en el set de High School Musical en 2011. John Lamparski/WireImage

Tras casi una década juntos, luego de conocerse en los pasillos de Disney Channel, la pareja no había dado señales de sentar cabeza. Hudgens aseguró en una entrevista a la revista Women's Health en 2018, que no tenía prisa por llegar al altar.

"Quiero casarme, viajar, luego tener hijos, probablemente a los 30 años", explicó entonces, "el reloj de cada persona es diferente".

Pese a que la relación floreció por la "mutua confianza, respeto y admiración", como enfatizó la actriz de High School Musical en una entrevista, la pareja había dejado de encontrarse en público, lo cual hizo aún más notorio la ausencia de la chispa que había mostrado anteriormente.

Aún así, actualmente ambos se encuentran en proyectos ambiciosos y con agendas apretadas. Hudgens, quien ha ganado mayor reconocimiento por estelarizar películas con temática navideña en los últimos años, como la comedia romántica Un Caballero antes de Navidad, se encuentra rodando la secuela del filme Cambio de Princesas en Reino Unido; ambos proyectos pertenecen a la plataforma Netflix. Mientras que Butler, está por encarar el mayor desafío de su carrera, ya que interpretará a Elvis Presley en una cinta biográfica del cantante dirigida por Baz Luhrmann. El actor se trasladará a Australia en los próximos meses para iniciar el rodaje.

Hudgens llamaba a Butler su "roca" y apoyo incondicional. Daniel Zuchnik/FilmMagic

Para Hudgens no es la primera vez que culmina una relación de años. Tras el éxito mundial del filme High School Musical, la actriz tuvo de pareja a su co-estrella, Zac Efron. La relación duró de 2005 a 2010, terminando por causas de estrés, celos por parte de la actriz y horarios complicados para la pareja. Fue entonces que Butler apareció en el set de películas como Hannah Montana y La fabulosa aventura de Sharpay, y él y Hudgens se encontraron.