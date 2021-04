Rubén Blades dice que el mundo pierde un "titán de la música" con la muerte de 'Vitín' Paz

El cantautor panameño Rubén Blades reconoció este lunes que con el fallecimiento de su compatriota y trompetista Víctor "Vitín" Paz el mundo pierde a "un titán de la música, un ejemplo de férrea disciplina y dedicación a la perfección".

"El Titán de la Trompeta y uno de los mejores músicos del mundo, nos deja como legado su seriedad, profesionalismo y calidad para que nos sirva de ejemplo, ahora y siempre", afirmó Blades en sus redes sociales.

Paz, siempre considerado como una "leyenda viviente" de la música panameña, que acompañó a grandes artistas como Frank Sinatra, Dizzy Gillespie y Las Estrellas de Fania, entre otros, falleció el pasado sábado a la edad de 89 años, sin conocerse la causa de su muerte.

Blades lamentó que Paz "se ha mudado al otro barrio", y confiesa que es "difícil escribir sobre la partida de gente querida, semana tras semana".

El compositor y actor de cine panameño indicó que en un medio "tan competitivo" como Nueva York, donde él también ha desarrollado gran parte de su carrera artística, 'Vitín' "dio cátedra de trompeta y su excelencia le produjo la admiración y respeto de todos sus colegas, además de acceso a oportunidades para integrarse a bandas que por lo general no contrataban a músicos latinos".

Destacó sobre ello que, "cuando se necesitaba al mejor trompeta, la frase era: 'busquen a Vitín'".

El autor de "Pedro Navaja" recuerda a Paz como "un estudiante eterno de su instrumento" que "practicó diariamente durante todo su vida", sin permitir "que su fama le hiciera olvidar que solo la disciplina puede ayudar a crear y sostener a la excelencia".

"Sabía que para mantener su prístina reputación tenía que mantener siempre un régimen de constante entrenamiento y estudio y así lo hizo, hasta el fin de sus días", afirmó el cantautor, actor de cine y compositor panameño.

Blades rememora al "'Vitín' de la leyenda, el del solo perfecto en (la melodía) 'Puerto Rico', de Eddie Palmieri, el integrante de las mejores orquestas, acompañante musical de 'Tito' Rodriguez y Frank Sinatra, el narrador de anécdotas, conocedor de verdades musicales y poseedor de un humor seco, a veces mordaz".

También rescata la amistad de Paz con su familia como "colega musical" que junto a su madre, la cantante y pianista Anoland Bellido de Luna, integró la orquesta del músico panameño Clarence Martín, y recuerda que 'Vitín' "afinaba su trompeta con la voz de mi mamá y no con el piano, como usualmente se hace".

"Le pregunte por qué hacia eso y me salió con una de sus innumerables y acertadas respuestas: 'yo he oído pianos desafinados men, pero nunca he oído a tu mamá desafinada'", indicó Blades.

Blades cierra su obituario diciendo "gracias Maestro 'Vitin'. Por acá continuaremos su ruta como nos aconsejó; siempre cuidándonos del 'aceite'".

'Vitín' Paz fue un músico que estuvo en los mejores escenarios junto a relevantes artistas y cantantes en Caracas, Nueva York y Panamá, sea en teatro, salsa, jazz, y también en películas como "Mambo Kings", en la que tocó la trompeta por el actor Antonio Banderas, según su hoja de vida.

Paz, que siempre fue primera trompeta, casado y padre de cuatro hijos -ninguno músico- regresó a Panamá en 1999 luego de permanecer en Nueva York por un periodo de 36 años.

En 2011, el Panama Jazz Festival (PJF) dedicó su octava edición a Paz por su trayectoria en la historia de la música a nivel mundial.