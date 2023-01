Angela Bassett hace historia junto a Marvel en nominaciones al Óscar

La actriz afroamericana, Angela Bassett, logra hacer historia para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) al ser nominada a la nonagésima quinta edición de los Premios Óscar gracias a su interpretación de la Reina Ramonda en Wakanda Forever, la secuela de Black Panther

Después de realizar el papel de madre afligida debido a la muerte de su hijo T’Challa (Chadwick Boseman), la estrella ahora compite en la categoría de Mejor actriz de reparto junto a Hong Chau (The Whale), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin) y Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once).

Aunque otras premiaciones ya han reconocido diferentes proyectos de Marvel, esta es la primera vez que la Academia incluye una actuación de la franquicia en sus nominaciones. Por otro lado, es la segunda vez que Bassett es considerada para alguna categoría por los Óscar.

Su primera nominación fue en 1994 por la película What’s Love Got to Do With It, en donde hizo el papel de Tina Turner. Aunque no ganó tanto su interpretación como la cinta fueron aclamadas por la crítica de cine internacional, a su vez, el largometraje biográfico fue un éxito en taquilla recaudando $60 millones.

Con el reconocimiento de la Academia, Angela Bassett también se une a Viola Davis, Octavia Spencer y Whoopi Goldberg como una de las pocas actrices afrodescendientes en recibir múltiples nominaciones para los premios Óscar.

La ceremonia de premiación de la versión número 95 de los Óscars se dará el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, ahí se darán a conocer los ganadores de todas las categorías. Esta gala será televisada por la cadena estadounidense ABC y por tercera vez consecutiva contará con el comediante Jimmy Kimmel como presentador.