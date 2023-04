Twitter se convierte en X Corp

Twitter Inc., como se conoce a la plataforma legalmente, ahora pasó a llamarse X Corp.

Elon Musk, CEO de Twitter, vuelve hacer otro cambio que no es del gusto de los usuarios, esta vez el magnate decidió cambiar el nombre de la compañía, mientras muchos se preguntan cuando dejará de hacerle ajustes a la plataforma

Desde principios de este año Twitter ha pasado por cambios monumentales desde la compra de la aplicación y la imposición de un nuevo CEO hasta los cambios estructurales dentro de la plataforma. Sin embargo, puede que este no sea el final de la transición.

Hace poco se reveló que la compañía Twitter Inc., el nombre legal de esta red social, ya no existe. Aunque todavía no ha sido confirmado, se dice que la compañía ahora forma parte del conglomerado X Holdings Corps., que encabeza Elon Musk, quien también es el CEO de Twitter. Esto se debe a que este martes 11 de abril, el empresario tuiteó una ‘X’ en su cuenta oficial después de que se revelara el cambio de Twitter a X Corp.

Se cree que este es parte de los planes de Musk para la aplicación, que durante finales de abril e inicios de mayo también tendrá cambios a nivel estructural. Por ejemplo, el tic azul, también llamado verificación que por años ha formado parte de los distintivos de Twitter, ya no será tan accesible.

Anteriormente este señalaba la relevancia o importancia de una cuenta. Usualmente las cuentas verificadas eran oficiales de empresas u organizaciones o que pertenecían a personalidades de diferentes ámbitos, como cantantes o políticos. Desde el 20 de abril, el tic azul desaparecerá por completo y solo podrán obtenerlo aquellos que decidan adquirir Twitter Blue, la versión premium de la aplicación.

Todo esto causó la reacción de los usuarios, quienes volvieron a especular sobre el declive de la aplicación. Desde los primeros ajustes de Musk a la red social, los usuarios han expresado su descontento y esta vez no fue la excepción.

A pesar de esto, el magnate ha dejado claro que seguirá haciendo los ajustes necesarios para mejorar Twitter según su visión, aunque eso signifique que más de un usuario decida cerrar su cuenta.