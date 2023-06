Un mes y dos semanas después de la huelga de guionistas en Hollywood la Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos (Amptp, por sus siglas en inglés) anunció la posibilidad de haber logrado un “acuerdo histórico” que incluye mejoras en cuanto a los sueldos, la seguridad laboral y los derechos creativos de los trabajadores, la diversidad en la reclutación de guionistas y la protección para los mismos ante la inteligencia artificial, que es una de las principales preocupaciones que tiene la industria actualmente.

“Hemos concluido un acuerdo verdaderamente histórico. [El acuerdo] provee mejoras significativas para cada director, subdirector, director asociado y director de escena en nuestro gremio. Estas negociaciones no hubieran sido posibles sin la unidad del Sindicato de Directores de Estados Unidos, estamos agradecidos por el gran apoyo de los miembros del sindicato a lo largo de la industria”, señaló Jon Avnet, presidente del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés).

En el nuevo acuerdo se lograron ganancias revolucionarias en términos de remuneración y beneficios, que incluye un incremento salarial de 5% en el primer año de contrato, 4% en el segundo año de contrato, 3.5% en el tercer año de contrato y la creación de un fondo del 0.5% que servirá para la nueva licencia de paternidad.

Otros de los puntos acordados que quedaron a favor de los guionistas tienen que ver con las ganancias residuales en las plataformas globales, que aumentaron a un 76%.

Algunas de las producciones que se vieron afectadas por la huelga de guionistas y escritores fueron Stranger Things, Cobra Kai y Good Omens de Netflix; House of The Dragon y The Last of Us de HBO, al igual que las series transmitidas en televisión como Abbott Elementary.

Algunos talk shows nocturnos semanales como Jimmy Kimmel Live, The Tonight Show starring Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers y el programa humorístico Saturday Night Live dejaron de ser transmitidos en las pantallas estadounidenses debido a las protestas del GDA.