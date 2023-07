Edward José y Jaseph le cantan al desamor en su nuevo tema ‘Volver’

“La canción habla de desamor, de cuando terminas la relación con tu pareja, con el tiempo te das cuenta que al final necesitas a esa persona y le pides regresar”, cuenta Edward José a La Estrella de Panamá sobre su nuevo tema Volver.

Canción que estrena junto al cantante de música urbana Jaseph, quien también compuso Lugares. "Cuando escribimos Lugares, me encantó la química que tuvimos trabajando. Volver la hicimos desde cero con el productor Danny Vallarosa. Nos sentimos muy felices de cómo quedó”, añade el artista.

Edward José también comparte que “es una canción urbana, diferente a lo que usualmente hago. Sin embargo, me he disfrutado el proceso. A la gente le ha gustado bastante, he podido llevarla a algunos lugares y los comentarios que me han dado son todos positivos. Las personas se sienten identificadas porque quizás muchos han pasado por la misma situación”.

El artista confiesa que se ha sentido cómodo con el ritmo. “cantándolo en vivo me he sentido muy bien. Sigo explorando nuevos ritmos y me siento tranquilo (…) la canción es muy romántica, para mí eso es esencial. Siempre digo que a la hora de grabar una canción, me gusta hacer temas con los que me pueda identificar, no cantaré de lo que no soy así que no me oirás cantando de pistolas. En la etapa de mi vida en la que estoy ahora, seguiré hablando muy bien, intentando cuidar la letra y resaltando de alguna forma a la mujer, porque para mí son maravillosas”, destaca el cantante.