Fonda Lo que hay lidera la lista 51-100 de los Latin America's 50 Best Restaurants

El anuncio se hizo, como el año pasado, a través de un video transmitido a través de las redes sociales. Latin America’s 50 Best Restaurants ha publicado por segunda vez la lista de restaurantes clasificados entre el puesto 51 y el 100, como parte de su compromiso de reconocer a un mayor número de establecimientos dentro del ámbito de la hostelería.

Esta lista extendida se ha convertido en parte de los reconocimientos de The World's 50 Best Restaurants, con el objetivo resaltar las diversas culturas culinarias de toda América Latina previo a la presentación oficial de los LatinAmerica’s 50 Best Restaurants 2023, a realizarse el 28 de noviembre en Río de Janeiro.

Para Panamá, el anuncio ha sido grato pues la primera posición del listado lo ocupa Fonda Lo que hay, del chef José Olmedo Carles quien en su cuenta de Instagram publicó

“Amor y Compromiso. A mi familia de @fondaloquehay gracias por creer en el sueño. A todos nuestros comensales, gracias por el apoyo. Y gracias a @theworlds50best por reconocernos”. Lo que hay había alcanzado el año pasado la posición no. 57.

Las redes sociales del restaurante Intimo publicaron en sus 'stories' “Nos enorgullece seguir representando y cocinando los sabores de nuestro país y región y ser parte nuevamente de @the50best #50bestlatam”. El restaurante, liderado por el chef Carlos ‘Chombolín’ Alba descendió 16 posiciones, pero aún se mantiene en la lista ampliada.

La ausencia de Cantina del Tigre – quien había ocupado el año pasado la posición no. 76- en el listado de este año puede representar su movimiento hacia el listado principal, dentro de las 50 primeras posiciones. El movimiento representaría la entrada de un segundo restaurante panameño en el listado, acompañando a Maito que alcanzó la sexta posición, convirtiéndose en 'The highest climber', luego de haber escalado 36 posiciones.

La incógnita se mantendrá hasta el 28 de noviembre, fecha en que se revelará quiénes ocupan las posiciones de la lista en la gala que tendrá lugar en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Algunos detalles de la lista 51-100

Este año el listado incluye restaurantes de 27 ciudades de toda la región, tres más que en el año 2022, debutando Barranquilla, Córdoba y Mérida. Santiago, la capital de Chile y São Paulo en Brasil, lideran la lista con seis restaurantes cada una. Los restaurantes de Santiago incluyen La Calma by Fredes (No.67), Olam (No.68), Pulpería Santa Elvira (No.70), Demencia (No.79), Yum Cha (No.87) y Ambrosía (No.91). São Paulo cuenta con Charco (No.56), Fame Osteria (No.57), Mocotó (No.63), Kotori (No.64), D.O.M. (No.65) y Kan Suke (No.97).

Bogotá y Buenos Aires cuentan con cuatro restaurantes cada una. Quince nuevos restaurantes ocupan posiciones en el listado, entre ellas Lunario, en Ensenada, que debuta en el No.54 como la nueva entrada en el puesto más alto, mientras que Animalón en Valle de Guadalupe sube 47 puestos, alcanzando el No.53 desde su posición en el No. 100 en 2022.

William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, a través de un comunicado expresó que "es un inmenso honor para nosotros anunciar la segunda lista de restaurantes clasificados entre el puesto 51 y el 100 de América Latina. Nuestra meta es brindar un reconocimiento aún mayor a la dedicación, pasión y talento de los equipos que respaldan a los numerosos restaurantes excepcionales de la región, al tiempo que resaltamos la increíble diversidad que es tan distintiva de América Latina. Felicitamos a todos los restaurantes y equipos merecedores de esta lista ampliada".

Los establecimientos y destinos destacados en la lista 51-100 serán reconocidos durante la ceremonia de premiación de Latin America’s 50 Best Restaurants 2023. Este evento, que reunirá a lo más distinguido de la prestigiosa comunidad gastronómica de la región, se llevará a cabo el martes 28 de noviembre en Río de Janeiro. Entre los premios que se anunciarán en la ceremonia se encuentran: el Estrella Damm Chefs’ Choice Award, Gin Mare Art of Hospitality Award y Beronia Latin America’s Best Sommelier Award, en su segundo año, entre otros.

El programa de eventos de Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 también contará con el destacado foro de liderazgo intelectual de 50 Best, #50BestTalks. Este año, las #50BestTalks explorarán el tema de “El Poder de una Comida”, analizando diversas maneras en las que una comida puede nutrir, inspirar, desafiar, empoderar y conectar a las personas. Entre los ponentes se encuentran Andoni Luis Aduriz (Mugaritz, España); Alex Atala (D.O.M., Brasil); Dolli Irigoyen (Espacio Dolli, Argentina), ganadora del Icon Award 2023; y Sergio Díaz y Jocelyn Degollado (Sublime, Guatemala).