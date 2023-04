Edda Samudio, amor y vocación por la geohistoria

Firma de libros luego del acto de reconocimiento. Kemuel Pineda

Comprender la historia y la geografía permite entender con mayor asertividad los procesos históricos, al ser humano y su diversidad social y cultural.

Siguiendo esta máxima, la Dra. Edda Samudio desarrolló una carrera dedicada a la búsqueda y difusión del conocimiento, con más de un centenar de publicaciones investigativas en el campo de la geohistoria latinoamericana. Una trayectoria que fue reconocida en un reciente acto de homenaje organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a través del Sistema Nacional de Investigación (SNI), instrumento encargado de apoyar el desarrollo de la investigación científica en Panamá por medio del reconocimiento a la excelencia.

Durante el homenaje, la Dra. Samudio recibió una medalla por su periplo en la investigación y también fue presentado el libro “Edda O. Samudio A. Antología Académica – La historia como horizonte de vida”, que recoge todo el recorrido profesional de la investigadora oriunda de La Concepción, provincia de Chiriquí, Panamá.

Tiempo y 'deuda'

La Dra. Samudio y el libro que reúne su recorrido profesional Kimuel Pineda

“Dice el Eclesiastés que todo tiempo tiene su momento y cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo; en mi vida ha habido tiempo de sembrar, de recoger, de abrazar y separarse, de rasgar y coser, de callar y hablar, y siempre tiempo de edificar. Me siento profundamente honrada por el homenaje que hoy me tributa la Senacyt y el SNI al reconocer mi trayectoria en investigación y al otorgarme el honor de ser miembro asociado con el progreso investigativo y el accionar académico de Panamá”, dijo la Dra. Samudio, en parte de su discurso.

La doctora también se refirió a los estudios sociales que ha desarrollado en Panamá y a la “deuda” que, siente, ha saldado: “Debo señalar que este reconocimiento tiene para mí una doble significación, lo veo no tanto como un homenaje, sino como un certificado de cancelación de una deuda. Panamá a través de la Senacyt y el SNI acepta y certifica de manera simbólica que he vuelto a mis raíces, que contribuyo de alguna manera a afianzar el conocimiento panameño sobre nuestra historia, que de manera también simbólica me he fijado y detenido en la mujer panameña para llamar la atención sobre sectores excluidos y sujetos subalternos de Bolívar y tantos libertadores, la añoranza de mi Chiriquí infantil y mi costado venezolano, refuerzan en mí esa identidad amplia, compleja y, si me lo permiten, multidimensional, como tienden a ser cada vez más las identidades sociales en un mundo que aunque se cree globalizado también tiene, vive y depende de lo local y de las identidades particulares”.

En tanto, el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, destacó que el ejemplo de la Dra. Samudio es uno de los mejores que se pueden dar para ilustrar todo lo que puede lograr un investigador cuando recibe apoyo para especializarse académicamente y cómo esa formación redunda posteriormente en la generación de conocimientos útiles para la toma de decisiones en el ámbito público y privado y, por tanto, útiles para el país.

Por su parte, el Dr. Omar López Alfano, secretario técnico del SNI, manifestó que la Dra. Samudio es la primera de los 216 integrantes del colectivo científico en recibir esta deferencia gracias a su amplia trayectoria y a su incansable búsqueda y generación de conocimientos por medio de sus múltiples proyectos investigativos.

En su discurso, la doctora valoró el homenaje otorgado. Kimuel Pineda

Vocación y estudios

La afinidad de la Dra. Samudio por la historia nació en el hogar, en la completa biblioteca familiar formada por sus padres.

Esa simpatía por los hechos y periodos históricos la llevó a estudiar filosofía, letras y educación, con especialización en geografía e historia, en la Universidad de Panamá, una segunda licenciatura en historia en la Universidad de los Andes, en Venezuela; y una maestría y doctorado en filosofía con mención en geografía histórica en la Universidad de Londres, Inglaterra.

Estos estudios le permitieron a la Dra. Samudio afianzarse en la metodología de la reconstrucción histórica, la combinación de diversas fuentes y la exploración de modelos explicativos para comprender el pasado.

La doctora es miembro activo de sociedades científicas en Latinoamérica, Europa y Norteamérica; es la primera mujer y la única latinoamericana en ser incorporada como miembro honorario de la prestigiosa Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos y ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales, como el Doctorado honoris causa en historia en 2012 y la distinción Diego Carbonell en 2017, ambos otorgados por la Universidad de los Andes, en donde se desempeñó como docente. En la actualidad, la Dra. Samudio es Investigadora distinguida del SNI desde 2019 y catedrática en la Universidad de Panamá.