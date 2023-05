Científicos investigan: resequedad crónica y la repercusión en los suelos de bosques tropicales

El experimento Parched ha realizado diferentes investigaciones desde 2015 con el fin de conocer el impacto de la resequedad en los suelos de bosques tropicales y sus reservas de carbono. Shutterstock

La predicción de resequedad en suelos tropicales, debido al cambio climático, sigue siendo una de las principales preocupaciones de algunos científicos.

Sin embargo, la respuesta de las reservas de carbón subterráneas ante este fenómeno cobrará más relevancia a medida que la resequedad actúe en los ecosistemas tropicales .

Debido a esto, un grupo de expertos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés) organizó el experimento Panama Rainforest Changes with Experimental Drying (Parched) para entender cómo la resequedad climática podría afectar los suelos tropicales y cuál sería la respuesta de las reservas de carbón subterráneas.

Desde 2015 este experimento ha realizado diferentes investigaciones que han resultado en importantes descubrimientos para este cuestionamiento. El último estudio dedicado a la reacción de las reservas de carbón subterráneas a la resequedad fue dirigido por la investigadora Daniela Cusack, quien se desempeña actualmente como profesora asociada de Colorado State University y también es investigadora asociada del STRI.

Daniela Cusack, investigadora principal del último estudio del experimento Parched Ana Endara | STRI

Lee Dietterich, becario postdoctoral de la organización, también tuvo liderazgo en este proyecto que se llevó a cabo en los bosques tropicales dentro del Monumento Natural Barro Colorado, en el Canal de Panamá.

En esta ocasión, durante el experimento se instalaron estructuras para evitar que hasta un 70% de la lluvia tuviera contacto con el suelo en algunas parcelas de bosques en cuatro sitios con diferentes niveles de lluvia y fertilidad.

Esto sirvió para simular un efecto de resequedad crónica, que sucede cuando la lluvia de los bosques se vuelve más escasa en las estaciones húmedas o de verano.

“Sabemos que estos fenómenos de resequedad son cada vez más frecuentes, por lo que estamos tratando de mejorar nuestra comprensión empírica e incorporar esto a modelos de ecosistemas para predecir mejor cómo responderán los bosques tropicales a los cambios en la precipitación”, destacó Amanda Longui Cordeiro, una de las candidatas al doctorado de Colorado State University.

La investigación realizada por Parched fue publicada a finales de abril por la revista Global Biogeochemical Cycles, bajo el título de 'Soil Respiration Responses to Throughfall Exclusion are Decoupled from Changes in Soil Moisture for Four Tropical Forests, Suggesting Processes for Ecosystem Models'.

Los principales descubrimientos del estudio fueron en cuanto a los actuales cambios que está sufriendo el ciclo del carbono debido al cambio climático y la resequedad, obteniendo el mismo resultado en los cuatro tipos de bosques en los que se hizo la investigación.

Sin embargo, las variaciones se dieron en lo que se refiere a la fertilidad de los suelos; de acuerdo con los resultados, esta parece tener un papel relevante en el ciclo del carbono, el ciclo de los nutrientes y la respuesta de las comunidades microbianas a la resequedad climática.

“Esto podría indicar qué tipos de bosques tropicales serán más resistentes y cuáles serán más vulnerables al cambio climático”, señaló Cusack, investigadora principal del estudio.

Otros hallazgos

Antiguos estudios de Parched y otros grupos de investigación también han hecho importantes descubrimientos sobre el tema, que han aportado a las conclusiones de la actual investigación del Smithsonian.

Por ejemplo, en octubre del año pasado el equipo de Parched publicó en la revista científica Biogeochemistry la investigación 'Effects of experimental and seasonal drying on soil microbial biomass and nutrient cycling in four lowland tropical forests', que la resequedad crónica redujo el carbono orgánico disuelto en los suelos, así como la biomasa microbiana y la actividad de descomposición. Este también contó con la participación y el liderazgo de Lee Dietterich.

Por otro lado, en febrero de este año el estudio 'Divergent responses of soil microorganisms to throughfall exclusion across tropical forest soils driven by soil fertility and climate history', dirigido por Stephany Chacon y con la participación de la profesora Daniela Cusack, fue publicado en Soil Biology & Biochemistry.

En esta investigación se hallaron grandes cambios en cuanto a la composición de la comunidad microbiana, como una mayor adaptación a las condiciones secas en los suelos más fértiles de la selva tropical.