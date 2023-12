10 niñas panameñas se graduaron en la NASA

Niñas panameñas se graduaron en la NASA Cedida

Durante cinco días, 10 niñas y jóvenes panameñas de la primera tripulación del programa 'Ella Es Astronauta', desarrollado por la Fundación colombiana She Is, se sumergieron en el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Allí, vivieron una experiencia única y mágica que las formó como agentes de cambio y futuras astronautas o ingenieras del país.

La primera misión de 'Ella Es Astronauta' comenzó hace cinco meses con sesiones académicas virtuales que proporcionaron a las 10 niñas y jóvenes de Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Colón, Panamá, Panamá Este y Coclé, herramientas y conocimientos en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), así como habilidades blandas, preparándolas para una semana de inmersión académica en la NASA.

Del 4 al 8 de diciembre, las tripulantes tuvieron una intensa agenda académica junto a 20 niñas pertenecientes a la misión de Costa Rica y República Dominicana, enfrentándose a diversos desafíos que pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades.

Esto incluyó la construcción y lanzamiento de cohetes, un menú exclusivo para los astronautas de misión, el diseño de hábitats lunares sostenibles para la vida humana, la construcción y programación de robots, la creación de aterrizadores y una barrera de protección contra los rayos del sol para astronautas.

También tuvieron la oportunidad de conocer vehículos espaciales, el centro de control de misión, esta es la instalación donde la NASA monitoreó nueve misiones lunares Gemini y todas las misiones Apolo, incluido el histórico viaje del Apolo 11 a la Luna y el viaje final del Apolo 17 al mismo cuerpo lunar y el Neutral Buoyancy Laboratory: una piscina cubierta de 12 metros de profundidad y 180 metros cuadrados de superficie diseñada específicamente para el entrenamiento de astronautas, se considera la segunda más grande en el mundo con una réplica exacta de la estación espacial internacional en su profundidad, que dinamiza perfecto la gravedad cero.

Además, visitaron y aprendieron detalles sobre el cohete Saturno 5, Falcon 9, y exploraron exhibiciones relacionadas con las misiones Apolo, Artemis II y mucho más.

Conjuntamente de las actividades prácticas en STEAM, las niñas se inspiraron con las historias de vida de figuras destacadas como William T. Harris, presidente y director ejecutivo del Space Center; Iván Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva del Space Center en Houston; Alma Stephanie Tapia, ingeniera de materiales de la NASA; Bárbara de Figueiredo Vera, ingeniera aeroespacial; Jorge Sotomayor, gerente de portafolio de investigación de Artemis I, II Y III; Leonardo Parra, ingeniero de operaciones para la construcción de trajes espaciales de astronautas. Para complementar esta magnífica experiencia conocieron a dos astronautas, Mike Foreman, transportó el Módulo de Experimentos Japonés y el Dextre canadiense a la Estación Espacial Internacional, y Ana Lee Fisher, primera astronauta mamá en ir al espacio.

Fueron cinco días llenos de emoción y aprendizajes, y al graduarse del programa en el Centro Espacial con el grito de "Misión Cumplida", el impacto del programa continúa. La directora de la Fundación She Is, Nadia Sánchez, destaca que el programa tiene un impacto transformador en la vida y la visión de estas niñas.

"Al capacitarlas en áreas STEAM, buscamos romper todos los estereotipos de género en campos históricamente masculinizados, brindándoles oportunidades para ampliar sus horizontes y creer en su potencial. A través del desarrollo de habilidades técnicas y transferibles, aumenta su confianza y autoestima. Además, al convertirse en modelos a seguir en sus comunidades, inspiran a otras niñas y generan un cambio de mentalidad hacia la igualdad de género y una mayor valoración de la educación", agrega.

Al regresar a sus comunidades, las tripulantes formarán parte de la plataforma ALUMNI para dar seguimiento a su proceso académico y construir comunidad. Todo esto se realizará a partir de un cronograma de conferencias de la mano de She Is y sus grandes aliados como Goya, Ministerio de Cultura y Educación de Panamá, Cobre Panamá, Machetazo, Oye TV, ADESVA, Nike, Copa Airlines, EY, ONU Mujeres, Medcom, McDonald's, y Fundación Somos San Miguelito, quienes transformaron comunidades junto a She Is.

Diosabeth Terrado, Gabriela Wood, Genelis López, Kareymis Alarcon, Leah Salas, Luz Loaiza, Nayarith Gonodola, Sofia Rodríguez y Tatiana Cedeño, comenzaron esta misión como tripulantes, pero regresaron a sus territorios como agentes de cambio, listas para transformar sus comunidades, llevar conocimiento e inspiración a más niñas en el país y dejar una huella indeleble en el mundo.