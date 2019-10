Will Smith sobre su clon: "Imagina grabar con el clon joven de Marlon Brando"

Will Smith está orgulloso de su nuevo clon, una versión 100 % digital de él pero de 23 años, los mismos que tenía cuando triunfaba con "The Fresh Prince of Bel-Air", y con quien comparte pantalla y lucha en "Gemini Man", su última cinta que llevará a los cines toda una proeza técnica.

"Al principio lo de filmar con un clon me parecía un poco surrealista y raro, pero luego vi todas las posibilidades... ¡Imagina una película con un joven Marlon Brando y un joven Will Smith!, defendió el actor sobre los avances tecnológicos que comienzan a invadir el séptimo arte.

"No me han rejuvenecido, es un hombre creado totalmente por tecnología, el primer humano 100 % digital", aseguró Smith durante la presentación del filme en Los Ángeles (EE.UU.), donde Hollywood espera analizar con atención las escenas en las que él, a sus 51 años, lucha contra él mismo en su versión recién salida de la adolescencia.

"Gemini Man" llegará a los cines el 11 de octubre como una cinta de acción y ciencia-ficción, pero también como una muestra nunca vista de hasta dónde pueden llegar las capacidades y los nuevos desarrollos tecnológicos.

Antes del desembarco de la película, Smith, uno de los actores más rentables y queridos de la industria, aprovechó para compartir alguna de las reflexiones que tuvo tras verse -y darse bofetadas- con su "yo" de joven.

"SOMOS NUESTRO PROPIO ENEMIGO, AUNQUE CULPEMOS A LOS DEMÁS"

En "Gemini Man", Smith se pone en la piel de Henry Brogen, un sicario que ve frustrados sus planes de jubilación por la aparición de un clon de él mismo, pero más joven, que lo persigue para matarlo

"Me encanta la idea filosófica de que nosotros plantamos las semillas de nuestra propia destrucción, somos nuestro peor enemigo. Tomamos decisiones y tenemos emociones por las que culpamos a otras personas pero es nuestro karma", sostuvo sobre la lucha contra su clon, creado para matarlo primero y continuar haciendo su trabajo después.

LO QUE MÁS LE IMPRESIONÓ: "LA MIRADA INOCENTE DE MI DOBLE, DE NO HABER TENIDO SEXO"

Para Smith es un "espectáculo" que la gente "sienta emoción" al ver la actuación de un hombre 100 % virtual, que no existe en la vida real pero sí en la pantalla.

"Me decían, podrán con todo pero no falsearán la inocencia", recordó el intérprete.

"Y los ojos del clon... Tiene una mirada inocente, de no haber tenido aún sexo, porque cuando uno lo tiene esa mirada cambia", reflexionó.

"PEDIRÍA CONSEJO A MI YO DE 23 AÑOS"

El intérprete lo tiene claro. Cuando volvió a verse de joven no sintió la clásica necesidad de querer darle consejos para el futuro. Más bien lo contrario.

"Mi yo de joven tomó algunas buenas decisiones que me han hecho bien en la vida, no le daría consejos, se los pediría", aseguró.

TOMÓ AL PRÍNCIPE DE BEL-AIR COMO INSPIRACIÓN

Smith tuvo que rodar la película dos veces, una como actor real y la otra para capturar sus movimientos y dar vida al clon.

En esta segunda parte, él y los productores revisaron sus interpretaciones y movimientos cuando actuaba de joven, en producciones de éxito como "The Fresh Prince of Bel-Air" y "Six degrees of separation".

"Me iban mostrando escenas y decían esto sí... Pero también '¡Esto no lo hagas!'", bromeó.

YA NO BUSCA GANAR COMO CUANDO ERA JOVEN

"Cumplí 51 la semana pasada y estoy experimentando una transición vital", compartió la estrella

"En mi juventud tenia ambición, quería ganar y ahora estoy creciendo hacia un lugar en la que la pregunta que me planteo antes de hacer cada cosa es ¿Cómo afecta esto a mi trabajo y al resto de la gente?", exclamó.

UTILIZAR A CLONES EN EL CINE ES POSIBLE, PERO AÚN MÁS CARO QUE FICHAR A SMITH

El director de "Gemini Man", Ang Lee, es conocido por apostar por los avances tecnológicos en sus cintas, como el tigre virtual en "The Life of Pi", pero en esta ocasión reconoció que lo de "crear a un humano de la nada" daba "mucho temor" y examinó cada escena al milímetro.

"Aún no tenemos que preocuparnos de que actores por ordenador reemplacen a los reales, es demasiado caro, aún más que fichar al propio Will Smith", aseguró.