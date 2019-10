Maleficent", el gran regreso de Angelina Jolie tras el fin de "Brangelina

Malvada, irónica, elegante y poderosa. Así vuelve Angelina Jolie como Maléfica en "Maleficent: Mistress of Evil", cinta que llega este viernes a los cines y que marca el gran regreso de la actriz tras varios años alejada de la interpretación y con su divorcio de Brad Pitt como telón de fondo.

Con la dirección de Joachim Rønning y con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer completando un deslumbrante trío femenino protagonista, "Maleficent: Mistress of Evil" relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie) a raíz del matrimonio entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson).

"Maleficent", la película que dio origen a esta secuela, fue un gran éxito en 2014 y recaudó en todo el mundo 785 millones de dólares.

Desde la sonada ruptura en septiembre de 2016 de "Brangelina", como se conocía popularmente al matrimonio entre Jolie y Pitt, la ganadora del Óscar por "Girl, Interrupted" (1999) enfocó sus esfuerzos estos últimos años detrás de las cámaras y en su labor humanitaria.

Así, como directora presentó "First They Killed My Father" (2017) y como productora participó en proyectos como la cinta animada "The Breadwinner" (2017).

En la rueda de prensa previa al estreno mundial de la película en Los Ángeles (EE.UU.), Jolie reflexionó acerca de los mensajes e ideas que lanza "Maleficent: Mistress of Evil" sobre la maternidad, la familia o la diversidad.

"Nos dicen que si no somos lo mismo, no somos familia. Si no eres como ella (Aurora), entonces no eres su madre (Maléfica). Y eso ciertamente me caló hondo (...). En la mitad de la cinta todos están enfocados en sus diferencias (...). Y luego hay un esfuerzo real de decir: 'No debería ser así, así no se debería vivir, la diversidad nos hace más fuertes (...) y tenemos que unirnos", añadió.

"Hay metáforas en la película y no es por ser profunda sobre eso, pero creo que una buena película para los jóvenes siempre tiene estos mensajes", opinó.

Además, el equipo de "Maleficent" se rindió al especial brillo que tiene como estrella Jolie dentro de la constelación de Hollywood.

"Es muy trabajadora", dijo a Efe el director Joachim Rønning, quien aseguró que Jolie es "exhaustiva" e "incansable" en todos los detalles, incluidos aspectos del vestuario o el color de sus labios.

"Es una persona con mucha determinación y extremadamente talentosa, por supuesto. Y esa combinación, creo que es parte de su éxito", agregó.

"Lo primero es que es una actriz fantástica", aseguró a Efe el actor Chiwetel Ejiofor.

"Pero también está muy comprometida, como directora y guionista, con cada aspecto de hacer una película. Tiene de verdad un gran sentido y conocimiento de todas las diferentes partes de realizar una cinta. Y tiene un maravilloso tipo de liderazgo", señaló.