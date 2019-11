Las mejores películas del 2019

Uno de los años más interesantes y lleno de propuestas con lecturas sociales muy a tono con las vivencias globales es lo que en el ejercicio fílmico la industria del cine aporta.

En lo que va del 2019, decenas de títulos buscan colocarse entre los preferidos de la taquilla y crítica, y algunos cuando son considerados verdaderos ejemplos de buen cine, entre ellos: Los Vengadores, Endgame, que cerró una fase que contaba con más de 20 títulos sobre nuestros héroes favoritos.

Bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo, este filme de más de tres horas de duración rompió con todos los récords conocidos del cine, incluyendo la película que más dinero ha recaudado en el mundo entero.

Lo más importante es que, desde la perspectiva narrativa y técnica, la película superó la expectativa del público al cerrar con el mejor tono y ritmo una historia que sigue el legado de los héroes de Marvel. El final, de antología para los fanáticos.

Parásitos, el thriller con toques de comedia negra directo de Corea del Sur es la película del momento. Triunfó en Cannes y a partir de ese momento, el recorrido por las salas de cine en el mundo le ha permitido a su director, Bong Joon-Ho (The Host, Snowpiercer) elaborar un auténtico choque de actuaciones actores sociales, que de alguna manera nos coloca en la línea de 6 grados de separación y las líneas orwelianas sobre las divisiones y el análisis del comportamiento de los seres humanos.

El resultado, digno de ver una y otra vez por lo entretenido del relato.

Joker (Guasón), de Todd Phillips, para aquellos que pensaron que directores de comedias no tenían el terreno asegurado entre lo mejor del cine.

Resulta que DC Comics da un giro inesperado a su universo y plantea las dicotomías y trastornos de aquellos personajes que en un momento fueron ciudadanos y por lapsos del destino se colocaron entre lo más selecto de la villanía. M. Night Shyamalan nos entretuvo y colocó en la mente el proceso de reflexión de los seres destinados a ser metahumanos gracias a El Protegido, Fragmentado y Glass, situación que sólo era conversado o puesto en guiones para líneas de filmes de Tarantino (Kill Bill Vol. 2), elementos que toma Phillips para hacer de Joaquín Phoenix el auténtico Joker, distinto a los personajes de Jack Nícolson para el Batman de Tim Burton y Heath Ledger con El Caballero de la Noche de Christopher Nolan.

El panorama del streaming

Chicos Buenos fue la posibilidad de crear una comedia de situaciones adultas desde la perspectiva infantil podría sonar descabellada e irreverente, sin embargo el equipo de Seth Rogen se las ingenió para preparar una película de antología, cuando coloca la premisa de los amigos (Stand by me, The Goonies) que, buscando la oportunidad para demostrar que crecen y se hacen hombrecitos, toman prestado el dron del papá de uno de ellos y se embarcan en una aventura llena de juguetes sexuales, drogas y mucho encanto sobre la misma inocencia adulta. Al final, impresionante el ejercicio de comedia sobre un tema que al inicio parecía digno de críticas, pero con inadecuado ritmo, logra colocarse entre lo mejor de este año.

Érase una vez en Hollywood.

Cada vez que Quentin Tarantino anuncia que viene una nueva película, la comunidad de cinéfilos espera con ansias cómo quedaría su gran película. En esta ocasión, se va al cine nostalgia para ofrecer una fábula de recuerdos de época teniendo como marco la fatal semana de Sharon Tate, esposa de Román Polanski.

Es cierto, de Tarantino hemos visto una filmografía muy variada. Para algunos muy querida, para otros muy decepcionante, porque pareciera que por momentos, se queda sin ideas originales y se repite; sin embargo, Tarantino ha ofrecido joyas cinematográficas como Bastardos sin Gloria o Django desencadenado , revisando siempre géneros que evocan momentos de un cine que tiene su público, pero algo marginado del mainstream.

Si bien estos son los cinco títulos más potentes que hemos visto este año, no olvidemos que para esta temporada despiertan películas que podrían competir en los premios Óscar.

Los festivales de Sundance, Cannes, Toronto, Venecia, Berlín y San Sebastián nos podrán presentar grandes títulos y esperaremos que pronto desfilen por la gran pantalla.

