'Moxie', la fuerza de la revolución feminista moderna

'Moxie' es la cuarta entrega literaria de Mathieu y fue inspirada en hechos reales. IMDB

El pasado marzo, la actriz convertida en directora Amy Phoeler estrenó Moxie, su primera cinta en la plataforma de streaming Netflix, y la primera adaptación cinematográfica de su material original, un libro homónimo escrito por Jennifer Mathieu basado en sus vivencias como una 'Riot Grrrl' en el estado de Texas. En una entrevista con La Estrella de Panamá, Mathieu contó sus expectativas sobre el filme, el origen de Moxie y la importancia de que las mujeres sigan “alzando su voz”. Para entender Moxie se debe conocer un poco de sus raíces y el movimiento feminista nacido en la década de 1990 en Estados Unidos, conocido como 'Riot Grrrl'. El surgimiento del movimiento comenzó cuando un grupo de mujeres en Olympia, Washington, sostuvo una reunión para discutir cómo abordar el sexismo en la escena punk. “Las mujeres decidieron que querían iniciar un 'motín de niñas' contra una sociedad que sentían que no ofrecía validación de las experiencias de las mujeres. Y así nació el movimiento 'Riot Grrrl'”, explicó la bibliotecaria senior de la New York Public Library, Stevie Feliciano, a través de su artículo sobre este movimiento. En el camino literario de Mathieu, Moxie es una carta personal dirigida a todas las jóvenes del mundo, llena de vivencias únicas y una historia que busca pasar la antorcha a una nueva generación de mujeres, tanto en EE.UU. como en otros países. Las temáticas incómodas y distintivas son la especialidad de la escritora tejana con libros como La verdad sobre Alice (2014), donde hace frente al estigma de la sexualidad en la adolescencia y el bullying, y Las mentiras de la isla Mariposa (2019), en donde detalla las consecuencias del abuso familiar. La historia se desarrolla desde la perspectiva de Vivian (Hadley Robinson), una adolescente de Texas que está harta de su escuela donde los deportistas tienen el control, los profesores son indiferentes a los problemas de las jóvenes y las chicas caminan con miedo por los pasillos; vemos transcurrir la historia de cómo creó la zine, Moxie, inspirando al cuerpo femenino –y a algunos varones– a tomar las riendas del cambio y luchar por la igualdad de género en su ciudad. Dentro de esta historia se encuentra Mathieu, cuya personalidad fue impresa en cada personaje y sus vivencias marcaron el camino para Vivian y sus amigos.

¿Qué temas suele abarcar en sus historias?

Me gusta escribir historias que se basan en personajes, más que en un tema. Muchas de mis novelas proceden de la vida real, ya sean historias sobre las que he leído en las noticias o cosas que me interesan. He escrito sobre feminismo, cultos, relaciones entre padres e hijos, sobrevivir al abuso, chismes, pueblos pequeños, inmigración y más. Pero una buena idea solo puede llegar hasta cierto punto. Primero necesito enamorarme de mis personajes.

Hadley Robinson interpreta a la protagonista, Vivian. GQ

¿Cuáles fueron sus inspiraciones acerca del movimiento 'Riot Grrrl' en EE.UU. y por qué enfocarse en ellas para una novela juvenil?

Bueno, siempre he escrito para adolescentes y sabía que quería escribir una novela de 'Riot Grrrl', pero no quería escribirla como ficción histórica. Me gustaba mucho la música de 'Riot Grrrl' cuando era más joven, así como los fanzines', e hice mi propio fanzine, por lo que fue fácil para mí incorporar estos elementos en la novela. Tenía la esperanza de escribir una historia de 'Riot Grrrl', pero renovada para una nueva generación. Los adolescentes aprenderían sobre 'Riot Grrrl' y el feminismo, pero también se inspirarían para hacer cambios y seguir luchando por lo que es importante para ellos ahora. No solo quiero que los jóvenes copien a 'Riot Grrrl', quiero que mantengan la revolución en marcha de manera significativa para ellos.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos al escribir la novela y cómo fue el proceso para convertir la historia del papel a la pantalla grande?

El elenco de la cinta presentó diversidad de nacionalidades. Redes sociales

Me encantó escribir Moxie. Fue un libro tan alegre de escribir. Fue muy personal para mí en muchos sentidos, porque los temas del feminismo, 'Riot Grrrl', fanzines y la escuela secundaria están muy cerca de mi corazón. Quería que esta novela fuera una historia que captara la atención de los lectores jóvenes pero que, con suerte, también les presentara la idea del feminismo. Por supuesto, cuando estaba escribiendo la novela, no tenía idea de que se convertiría en una película. Moxie es mi cuarta novela, así que he tenido libros en los estantes antes y ¡ahí es donde se quedaron! Cuando la productora de Amy Poehler se interesó, no lo podía creer. Tuve una llamada telefónica con Amy y su visión para la adaptación de la película estaba en línea con lo que estaba tratando de hacer con mi libro. No estuve realmente involucrada en la producción de la película, pero pude visitar el set. Fue muy divertido conocer a los actores y a Amy en persona. ¡Amo la adaptación!

¿Cuáles fueron algunas de las dificultades para escribir el libro hace unos años y qué cambiaría o mejoraría de la historia?

Creo que las dificultades eran las mismas que con cualquier libro. Intentando crear personajes creíbles, ritmo, trama, diálogo realista, etc. No sé si haría algún cambio. Para mí, cuando un libro sale al mundo, está hecho. Es el libro que estaba destinado a escribir. Estoy abierta a las críticas de los lectores, pero no suelo mirar hacia atrás en mis libros y pensar en lo que hubiera hecho de otra manera.

'Moxie' fue elegido en el Top 10 de libros juveniles de la revista TIME. Cedida

'Moxie' es una representación abierta de las dificultades por las que atraviesan las adolescentes en la escuela secundaria, pero ¿cuál es el mensaje que le gustaría que las niñas que lean el libro o miren la película se lleven consigo?

En última instancia, creo que todos los que estén listos se llevarán algo diferente, y no me gusta decirle a los lectores cómo se deben sentir con respecto a un libro, pero supongo que mi esperanza para la novela, mientras la escribía, era que los lectores jóvenes comenzaran a sentir curiosidad por el feminismo. Algo que siento muy fuertemente es que vivir tu vida como feminista, seas mujer u hombre, es realmente vivir tu vida llena de alegría. Hay tanta alegría que proviene de liberarse de las estúpidas reglas sobre cómo se supone que debe actuar un hombre o cómo se supone que debe actuar una mujer. Los hombres pueden llorar, los hombres pueden cocinar, las mujeres pueden ser fuertes, las mujeres pueden ser buenas en matemáticas. ¡Simplemente sé quien eres! Eso es el feminismo. Siendo tu 'yo humano' pleno y completo. Y espero que algunos lectores jóvenes lo hayan aprendido leyendo Moxie.

“Vivir tu vida como feminista, seas mujer o hombre, es realmente vivir tu vida llena de alegría”



JENNIFER MATHIEU AUTORA

¿Cuáles son algunas diferencias entre el libro y la película?

Probablemente la mayor diferencia es que el libro está ambientado en Texas, donde vivo, y la película está ambientada en Oregon. Algunos otros cambios son que el director es un hombre en el libro y el padre de Mitchell Wilson, y en la película, “el director” es una mujer. Pensé que esta era una elección interesante porque muestra cómo las mujeres a veces pueden participar en sistemas sexistas. La historia sobre la elección del estudiante atleta no está en el libro, ¡pero me encantó esta adición! También hay algunas otras diferencias, pero no quiero estropearlas para las personas que no han leído el libro o visto la película. En última instancia, me encanta la adaptación porque es algo propio y, al mismo tiempo, captura el espíritu de la novela.

En la cinta, Seth es el único chico que se une a la revolución 'Moxie'. ¿Siente que los chicos del presente están más abiertos a promover relaciones y representaciones saludables de las mujeres en los medios de comunicación?

En el libro, durante la escena de la huelga, Seth no es el único chico que sale, hay otros chicos que salen en la película, así que creo que hay un mensaje sutil de que él no es el único que siente curiosidad por la igualdad de género y apoyo a la mujer. Creo que esta generación más joven de varones está comenzando a comprender que el feminismo no se trata de odiar a los hombres, sino de la igualdad y de permitir que todos, incluidos los niños y los hombres, sean plenamente humanos.

¿Hay experiencias personales agregadas en el libro? Si es así, ¿podría compartir alguna de ellas?

Siempre digo que todo lo que pasó en Moxie me pasó a mí, a un amigo, o lo vi pasar como profesora a algunos de mis alumnos. Quizás la parte más personal de Moxie es la dedicación. Le dedico la novela a un profesor que tuve en el instituto y que me llamó feminazi, un terrible insulto a las feministas. Era un verdadero intolerante al que no le gustaban mis opiniones sobre la igualdad de género, pero la verdad es que sin él, no me habría interesado por el feminismo a esa edad.

¿Escribiría una secuela de 'Moxie' en un futuro próximo?

No, no hay ningún plan para eso en este momento. Nunca se puede decir nunca, pero no creo que sea el tipo de escritor que hace secuelas. Creo que para los lectores que quieran saber qué sucede a continuación, ¡pueden soñarlo! Me encanta cuando los lectores jóvenes comparten sus pensamientos sobre lo que les sucede a los personajes después de que terminan el libro. Siempre les digo a los lectores que una vez que el libro está en el mundo, ya no me pertenece. Los personajes pertenecen a todos los que leen el libro.

¿Qué le gustaría que los lectores jóvenes supieran sobre usted?

Me gustaría decirles a las mujeres jóvenes que estoy orgullosa de esta generación más joven que está dando a conocer su voz, y hay muchas formas de ponerse de pie y hablar. De alguna manera soy ruidosa y orgullosa como Lucy en Moxie, pero una gran parte de mí es tímida y tranquila como Vivian. Me gustaría que los lectores jóvenes sepan que hay muchas formas de defenderse y ser quienes son cuando lo hacen. Hay muchas formas de ser líder y activista.