El valor del 'streaming' y el deseo de las butacas

Uno de los mayores impactos sociales de la pandemia ha sido el distanciamiento entre las personas y la industria del séptimo arte, que se mantiene a flote con la amplia demanda en plataformas de streaming de películas y series.

Gigantes de la industria como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus se encuentran en una batalla para ganar la mayor cantidad de audiencia posible, diversificando sus métodos de pago, precios y contenido exclusivo.

'Nomadland' estará en el cine internacional el 15 de abril. Joshua James Richards

Con la premiación de los Oscar a la vuelta de la esquina, el próximo 25 de abril desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, los cinéfilos se han dispuesto a no perderse de los estrenos de sus películas favoritas, y que estarán nominadas a diversas categorías, por lo que el rol de sitios como Netflix y HBO Max es indispensable en el panorama cultural internacional. Cintas como Ma Rainey's Black Bottom, Mank y The Trial of the Chicago 7 se encuentran disponibles para los suscriptores de Netflix, mientras que Sound of Metal y Borat Subsequent Moviefilm pueden ser vistas a través de Amazon Prime Video.

Por otro lado, producciones tan esperadas y que se presentan con múltiples nominaciones al Oscar como Minari, Nomadland y Promising Young Woman solo se presentarán en cines disponibles, dependiendo del país y las medidas de bioseguridad establecidas.

'Luca', la nueva cinta de Disney y Pixar entrará a los cines el 18 de junio de 2021. Disney Studios

Recientemente, la productora 20th Century Fox indicó que Nomadland se estrenará internacionalmente en cines el 15 de abril, para que la audiencia pueda disfrutar de la historia de Fern (Frances McDormand) y su viaje a través del oeste estadounidense.

Actualmente, las plataformas cuentan con un aumento del 50% de suscriptores entre todas, dentro del primer trimestre de 2021. Un estudio realizado por la OBS Business School arrojó que con 900 millones de usuarios a nivel mundial, las plataformas de streaming ya suponen 25% del mercado televisivo, ubicando a Netflix, con 203,7 millones de usuarios, y Amazon Prime Video, con 150 millones, como los más populares.

'Cruella' llegará a cines y 'streaming' el 28 de mayo. Disney Studios

“La tendencia hoy en día es hacia la autogestión, pues las personas quieren ver su contenido preferido en la forma que ellas deseen. Este tipo de plataformas permiten no estar atado a un horario o a una parrilla, como todavía lo hacen las compañías de televisión”, indicó al diario La República el presidente de Customer Index Value, Juan Pablo Granada.

“Tuvimos una taquilla de $13 mil millones el año pasado (2019), y eso no es algo para pasar por alto”, dijo Bob Chapek, CEO de Disney durante el Día del Inversor de Disney el pasado enero. La lucha entre las plataformas puede llegar a afectar el regreso a las butacas, pero aunque se estrenen 70 películas por año, como ha indicado Netflix en un informe realizado por Business Financing, las audiencias siguen añorando la experiencia inmersiva de una sala de cine tradicional.

El impacto de tener los cines cerrados por más de un año ha afectado el consumo habitual de contenido audiovisual de los hispanos, según cifras de Statista y la OBS Business School, el 25% de hispanos contrató un nuevo servicio de streaming en el primer trimestre de 2021 y solo un 2% de adultos está reduciendo sus suscripciones. De igual forma, en cuanto a gastos hogareños, los servicios de streaming ocupan un 44% en Latinoamérica.

Nuevas rutas

No es un secreto que Disney Plus y Netflix están compitiendo entre sí más que con otras plataformas, sin embargo, la Casa del Ratón ha apuntado a la complacencia de sus seguidores fieles, con el estreno de sus recientes cintas de forma híbrida, es decir, con acceso premier en su plataforma digital (con un precio único de alrededor $13.99) a la vez que se proyectan en salas de cine disponibles por país.

Tal ha sido su acción con respecto a las nuevas películas de acción viva, Cruella y Black Widow, la última en representación del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), parte del conglomerado de Disney. Cruella llegará a Disney Plus y cines selectos el 28 de mayo, mientras que Black Widow hará su debut el 9 de julio, según información de la productora. Ambas cintas han sido esperadas por sus respectivos admiradores y presentan una oportunidad de oro para Disney en cuanto a ganancias en taquilla y un regreso triunfal al panorama del cine internacional, luego de escándalos provocados por el debut de Mulan y su alto costo de premier.

“El anuncio refleja nuestro enfoque para proporcionar opciones a los consumidores y servir a las preferencias en evolución de las audiencias”, dijo Kareem Daniel, jefe de distribución de Disney al diario The Chicago Tribune. “Al provechar al máximo una estrategia de distribución flexible en un mercado dinámico que está comenzando a recuperarse de una pandemia global, seguiremos empleando las mejores opciones para presentar la narrativa sin igual de The Walt Disney Company para fanáticos y familias en el mundo”.

El anuncio refleja nuestro enfoque para proporcionar opciones a los consumidores y servir a las preferencias en evolución de las audiencias KAREEM DANIEL JEFE DE DISTRIBUCIÓN DE DISNEY

Por otro lado, la cinta de Disney y Pixar, Luca, omitirá los cines por completo y solo podrá ser disfrutada por los suscriptores de Disney Plus el 18 de junio. El estudio también pospuso los estrenos de Free Guy: Tomando el control, del 21 de mayo al 13 de agosto; Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, del 9 de julio al 3 de agosto; Deep Water del 13 de agosto a enero de 2022; King's Man: El origen, del 20 de agosto al 22 de diciembre; y Muerte en el Nilo, del 17 de septiembre a febrero de 2022.

Estudios como Paramount y MGM se han dedicado únicamente a vender sus contenidos a plataformas de streaming, como evidenció el movimiento de Paramount de estrenar la cinta The Tomorrow War del actor Chris Pratt en la plataforma de Amazon Prime Video.

Lo que la productora “denomina una estrategia comercial”, también es un paso arriesgado, sin embargo, señalaron en un comunicado recopilado por el portal especializado SensaCine que están “intentando optimizar los recursos que tienen y darle salida a los activos hasta que todos volvamos a una situación relativamente normal, en la que puedan lanzar en cines con todas las garantías”.

Una productora como Warner Bros. Pictures no se ha dado por vencida en su sueño de regresar a los estrenos de pantalla grande; su éxito se evidencia con el reciente estreno de Godzilla vs. Kong, proyectada en salas de cines estadounidenses e internacionales (además de estar disponible en la plataforma HBO Max) recaudando más de $350 millones en la taquilla global. A nivel nacional, el total de taquilla de Godzilla vs. Kong asciende a $69,5 millones. En general, la película ha recaudado $357,8 millones y sigue subiendo, según informes de la revista Variety. A nivel internacional, la cinta ha acumulado una considerable suma de $288,3 millones, y China representa la mayor parte de los ingresos brutos con una recaudación de $165,4 millones. Otros mercados importantes incluyen Australia ($16 millones), México ($15,8 millones), Taiwán ($11,7 millones) y Rusia ($11,1 millones). Actualmente, la película se proyecta en casi 40 mercados.

De acuerdo con el análisis de Capital Group, aproximadamente un tercio del consumo de contenido se hace actualmente por medio de plataformas de streaming y se cree que en 2030 el porcentaje llegará hasta el 80%. La televisión sigue ocupando un lugar predominante en el tiempo de ocio de las personas, pero está cambiando muy rápido.

Según datos de Smartme Analytics, en Europa, por ejemplo, el streaming tiene una penetración de casi el 50% en la web y del 42% entre las aplicaciones móviles. Netflix ocupa el primer lugar con el 64,4% de penetración, Amazon Prime con el 32%, Movistar+ con el 12%, HBO con el 10,5% y Disney+ con 10%.

Con los cines abiertos en Panamá desde el pasado 6 de marzo, se espera que haya un regreso seguro e incrementado a las butacas. El estreno de cintas nuevas tiene sobre sus hombros llamar la atención para que las audiencias se encaminen hacia las taquillas, y en las compañías que administran las salas de cine recae la responsabilidad de la seguridad sanitaria para promover la confianza en estos espacios públicos.