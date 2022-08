El niño de madera: un recorrido por la antología de 'Pinocho' en la gran pantalla

La cinta de Guillermo del Toro tendrá estreno en cines durante noviembre, mientras que su estreno en Netflix será en diciembre de 2022. Disney

En 1883, el autor italiano Carlo Collodi publicó los cuentos titulados 'Las aventuras de Pinocho: Historias de una marioneta' (Le avventure di Pinocchio: storia di un burattino) en el diario Il Giornale per i bambini, sin saber que tras más de 200 años su historia sobre un pequeño niño hecho de madera se volvería un ícono cultural infantil con múltiples representaciones en televisión, obras de ópera, de ballet, libros infantiles y cine, entre otros.

La representación más conocida vino de la mano de Walt Disney, cuando en febrero de 1940 la Walt Disney Production estrenó la cinta animada basada en el muñeco de madera que anhelaba convertirse en un niño humano. Pinocho (Pinocchio, en su idioma original) fue la segunda cinta de la factoría y dio pie al reconocimiento mundial de la historia, aunque con cambios notables con respecto a la fuente italiana. En su toque personal, Disney jugó con los acontecimientos de la historia original de Collodi –la cual no fue creada para ser, precisamente, de calidad infantil, sino con reprimendas sociales–, vertiendo en la cinta escenas intrépidas, cambios de diálogos, magia, y una canción que logró convertirse en sonido característico de las siguientes producciones.

En su versión, Disney trató a Pinocho como un muñeco inocente, de buenas intenciones, pero ingenuo, que cae varias veces en las garras de la distracción y los problemas, hasta tener que rescatar a su creador (y “padre”), el carpintero Geppetto, de ser digerido por una enorme ballena; todo esto contado por Pepito Grillo, el amigable y optimista grillo que actúa de amigo y conciencia de Pinocho. El hada Azul se presenta más adelante tratando de ayudar a Pinocho, pero cuando este miente, su nariz se alarga exageradamente, por lo cual el hada no regresa hasta el final, cuando convierte a Pinocho en un niño humano tras rescatar a Geppetto.

Si bien Disney tomó a Pinocho como un niño divertido y despistado, Collodi lo ideó mucho más agresivo, desobediente y malintencionado, que llevaba a cabo malas decisiones en toda su historia: atacó a Pepito Grillo, fue rescatado por el hada, y finalmente terminó ahorcado por sus malas acciones. Por este final, Collodi tuvo que resucitar a Pinocho y continuar sus aventuras, llevando al títere por una serie de infortunios, tales como su transformación en un burro, el rescate del hada y el rescate de Geppetto dentro del tiburón Gigante (animal original en el cuento).

El cuento fue tomado como una fábula, creando un espacio de conversación moral para los preadolescentes, enseñándoles que desobedecer, ser egoísta y agresivo conlleva castigos, mientras que los valores familiares y de altruismo son recompensados. Aún en la actualidad, Pinocho sigue siendo una de las películas clásicas de Disney con mayor aceptación y nostalgia en su repertorio.

Pinocho no es ningún desconocido de la gran pantalla, puesto que su historia se ha adaptado al cine 18 veces, incluidas dos películas de live-action protagonizadas por Roberto Benigni. Tras más de 60 años desde la primera versión de Disney, la casa productora ha anunciado un remake de la cinta agendado para estrenar el 8 de septiembre de este año, únicamente en la plataforma de Disney+, en una fecha importante ya que conmemora el segundo Disney+ Day y da comienzo a la expo de D23 para los fanáticos.

La cinta dirigida por Robert Zemeckis (El expreso polar) y con el guion de Chris Weitz (About a Boy), es la continuación de una hilera de adaptaciones de clásicos de Disney hacia el live-action, pese a los comentarios negativos y las bajas en taquilla de algunas cintas previas. En su reparto cuenta con las presentaciones de Benjamin Evan Ainsworth (Pinocho), Tom Hanks (Geppetto), Cynthia Erivo (hada Azul), Luke Evans (cochero), Kyanne Lamaya (Fabiana y Sabina), Giuseppe Battison (signor Stromboli), Lewin Lloyd (Lampwick), Joseph Gordon-Levitt (Pepe Grillo), Keegan-Michael Key (honrado Juan), y Lorraine Bracco (Sofía la Gaviota).

Hasta la fecha se han agregado nuevos personajes tales como Sofía la Gaviota, Lampwick el amigo humano de Pinocho, y la titiritera Fabiana, quienes forman parte de la ruta de la historia de Weitz. Quizás algunas de las escenas más oscuras –como el tráfico humano, la magia negra y las palabras soeces– puedan ser reducidas un poco para dar espacio a una cinta más políticamente correcta con respecto al Disney actual.

Lo que sí podría suceder con la versión de Zemeckis es una repetición de la combinación de caricaturas y humanos en el mismo espacio, tal como hizo Disney con ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988) y como recreó en la nueva cinta Chip y Dale: Al rescate (2022), dado que el director no es tímido en cuanto a imágenes extrañas y desafiantes para los espectadores, aún más si la audiencia primordial es jóvenes.

Y no es el único que ha apostado por una dirección más siniestra en sus cintas, dado que la versión de Pinocchio del director italiano Matteo Garrone, estrenada en 2020, tuvo como resultado una narración mucho más realista, a veces más oscura, de la historia de Collodi. Atrás quedaron los lindos gatitos, los peces dorados y los relojes de cucú que animaron la versión de 1940 de Disney. No hay canciones pegadizas destinadas a convertirse en clásicos con Marrone, pero sí un ángulo conmovedor e interesante del trabajo del autor italiano.

Garrone se aventuró a mostrar el escenario de la pobreza de la Toscana de mediados del siglo XIX –lo cual es una herramienta que utiliza Collodi en sus escritos– con tal precisión, que al momento de cambiar a los escenarios de fantasía, la imagen desafía la imaginación y la transición de lo “real” a lo “increíble”. En su versión, Garrone también se destaca por incluir un diseño de personajes mucho más centrados en el estilo de los muñecos de madera de la época de Collodi, sin tomar partido por un diseño más llamativo para los niños del siglo XXI.

“Eres puro cuando eres un niño, y las cosas que haces tienen una frescura que te cuesta encontrar como adulto”, dijo durante una entrevista con The New York Times. “Siempre tengo ese dibujo (un boceto de Pinocho) frente a mí como modelo”. Su mirada de la historia clásica dio como producto una cinta que “sigue al muñeco” y no trata de “atraparlo” para entenderlo del todo, como indicó Garrone al diario neoyorquino: “Solo quiero correr detrás de él y ver a dónde me lleva. Ese fue el enfoque que tomé”.

Así, el trabajo de Garrone podría resonar más con la segunda cinta basada en Pinocho agendada para estrenarse este año, esta vez de la mano del director Guillermo del Toro (Night Alley), para la plataforma de Netflix. La película será su primera vez dirigiendo un trabajo musical, así como del estilo de animación stop-motion, y se estrenará en cines en noviembre, y en diciembre llegará a la plataforma de streaming. Del Toro no es ajeno a la animación, habiendo dirigido y creado la serie Trollhunters: Relatos de Arcadia (2016) y su película Trollhunters: El despertar de los titanes (2021), ambas presentes en el catálogo de Netflix.

Para Pinocho, Del Toro tomó un estilo más oscuro y fantástico de la historia, sin dejar de lado la moraleja realista que debe contener para ser, en esencia, Pinocho. Así también se inspiró en Frankenstein, de Mary Shelley, una historia “muy, muy personal” para el director, quien comentó al medio especializado Collider: “Ambas caras de la moneda, para mí, siempre han sido Pinocho y Frankenstein. Porque esencialmente son la misma historia. La idea de un Pinocho que habla de cosas que yo considero muy profundas, pero es divertido y es un musical al mismo tiempo, lo encuentro increíblemente conmovedor”.

Co-dirigida por Mark Gustafson y guiones de Patrick McHale (Hora de aventura), la versión de Del Toro ha despertado interés en responder la pregunta: ¿Realmente se puede hacer una versión diferente de una historia que se ha contado cientos de veces? Esa es la meta del director de 'La forma del agua', creando una espiral de recursos narrativos y visuales que se dejan ver claramente desde su primer tráiler.

A su vez, cuenta con un reparto de grandes nombres de Hollywood: Ewan McGregor (Sebastian J. Cricket), David Bradley (Geppetto), Gregory Mann (Pinocho), Christoph Waltz (Count Volpe), Tilda Swinton (Fairy with the Turquoise Hair), Finn Wolfhard (Candlewick), Cate Blanchett (Sprezzatura, la mona), Ron Perlman (Podestà), Tim Blake Nelson, John Turturro, y Burn Gorman, cuyos personajes aún no se han especificado públicamente.

“Cada vez que veo la película, lloro como un bebé. Es diferente a cualquier versión de la historia que he visto antes. Es completamente diferente. Subvierte los fundamentos morales de la fábula original, que es que, para ser un niño de verdad tienes que cambiar. Vas a convertirte en carne y hueso. Se trata de convertirse en un niño de verdad al actuar como un humano real, punto”, enfatizó Del Toro.