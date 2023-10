Ciclo de cine Disney 100: Una celebración de 100 años de Walt Disney Company

Las cintas estarán disponibles del 5 de octubre al 2 de noviembre en distintos países de Latinoamérica. Walt Disney Studios

Érase una vez un pequeño estudio en Burbank, California, dirigido por dos hermanos que deseaban hacer una diferencia en el cine y en la animación, siendo pioneros en el storytelling a través de personajes animados y revisitando cuentos de hadas de siglos pasados. El 16 de octubre de 1923 nace The Walt Disney Company, de la mano de Walt y Roy Disney, y 100 años después se mantiene como uno de los sellos más importantes en el cine de animación a nivel mundial.

Este próximo octubre The Walt Disney Company cumple su primer centenario, con celebraciones que van desde los parques temáticos hasta las pantallas grandes de Latinoamérica, llegando a Panamá a partir del 5 de octubre, en su llamado Ciclo de Cine Disney 100.

Se contará con cintas como 'Moana', 'Coco' y 'Cenicienta'. Walt Disney Studios

En su cartelera, Disney reestrenará cintas clásicas de la Golden Age, Silver Age y Revival Era, respectivamente, trayendo consigo películas como: Blancanieves y los siete enanos (1937), Cenicienta (1950), Dumbo (1941), Moana: Un mar de aventuras (2016), Coco (2017), y Frozen: Una aventura congelada (2013). Asimismo, del catálogo de Pixar se reestrenarán Toy Story (1995) y Los increíbles (2004).

Estas cintas será distribuidas en diversas salas de cine en Panamá, presentando Blancanieves y los siete enanos y Cenicienta como actos de apertura el 5 de octubre; seguido por Dumbo y Moana el 12 de octubre; Toy Story y Los increíbles llegarán el 19 de octubre, mientras que Frozen y Coco compartirán pantallas el 26 de octubre, como el broche de oro para el ciclo de cine Disney.

El corto 'Érase una vez un estudio' llegará el 15 de octubre en celebración del centenario. Walt Disney Studios

El ciclo de cine llega como antesala al próximo estreno de Walt Disney Animation, Wish: El poder de los deseos, a estrenarse en noviembre, como la cinta sello del centenario del estudio. Con motivo de los 100 años de Walt Disney Studios, también se estrenará el cortometraje Once Upon a Studio (en español, “Érase una vez un estudio”), en el que más de 500 personajes de 85 películas clásicas y modernas del sello Disney convergerán por primera vez con Mickey Mouse como protagonista. El cortometraje será estrenado el 15 de octubre por la cadena ABC durante su espectáculo especial “The Wonderful World of Disney: Disney's 100th anniversary celebration!”.

Dirigido por Dan Abraham y Trent Correy, y producido por Yvett Merino y Bradford Simonsen, este cortometraje propone ofrecer una experiencia conmovedora y emotiva en la celebración de la rica historia de Disney a lo largo de diez décadas de narración y logros de invención tecnológica. El proyecto también contará con la mezcla de animación en 2D y 3D.

El ciclo cuenta como antesala para 'Wish', de estreno en noviembre. Walt Disney Studios

El corto también reunirá a más de 40 actores de voz originales de algunos personajes, así como la utilización de recursos grabados previamente de actores como Robin Williams. El ciclo Disney y 'Érase una vez un estudio' llegan con bombo y platillos para celebrar de forma global los 100 años de imaginación generacional de Walt Disney Studios junto con sus audiencias y creativos a nivel global, haciendo honor a las palabras de Walt Disney: “Solo espero que no perdamos de vista una cosa: que todo lo empezó un ratón”.