‘The Eras Tour’ supera récords con $97 millones en su primer fin de semana

Taylor Swift: The Eras Tour logra cifras récord en las salas de cine y rompe taquillas. La película del último tour de la cantante estadounidense, Taylor Swift, recaudó 97 millones de dólares en su fin de semana de estreno, superando así a otras cintas sobre conciertos, como Justin Bieber: Never say never Tour, que en su momento logró recolectar 73 millones de dólares.

El largometraje de la artista también llegó a superar a películas galardonadas por los Óscar como Joker, dirigida por Todd Phillips, la cual obtuvo 96,2 millones de dólares en su primer fin de semana en 2019. Además, esta producción se ha convertido en la película uno en las taquillas de México, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania y otros países.

Taylor Swift: The Eras Tour es dirigida por Sam Wrench, quien también es responsable por otras películas de concierto, como Lizzo: Live in Concert (2022), Billie Eilish: Live at the O2 (2023) Y BTS: Permission to dance (2022), esta última siendo un éxito del streaming. Para la filmación de la película se escogieron las tres primeras fechas de la gira en el SoFi Stadium en Inglewood, California, que fueron desde el 3 al 5 de agosto de este año.

Varias producciones se vieron afectadas por el estreno de Taylor Swift: The Eras Tour incluso desde antes de que la cinta saliera. De hecho, cuando se anunció que el largometraje estrenaría el 13 de octubre, al menos seis largometrajes modificaron sus fechas de lanzamiento.

Entre estos se encuentran The Exorcist: Believer, que estrenaría el 13 de octubre también, sin embargo, se adelantó su lanzamiento al 6 de octubre para evitar competir con la película de Swift. el hashtag #Exorswift se hizo viral en redes sociales por la posibilidad de que ambas producciones estrenaran el mismo día, provocando un efecto parecido a Barbenheimer.

La cinta biográfica de Priscilla Presley, Priscilla, de Sofia Coppola, y el drama criminal Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, también modificaron sus fechas de estreno para no coincidir con la película de Taylor Swift.