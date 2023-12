‘Bronca’ y las mejores series de streaming del 2023

En las últimas semanas del año, nos dedicamos a recordar algunas de las mejores series de plataformas de ‘streaming’ que han salido de la caja de lo convencional y seguro, para traer historias desgarradoras, inspiradoras, maquiavélicas o de comedia para cautivar a la audiencia global.

Con múltiples giros de trama y finales inesperados, series como ‘Sucesión’ y ‘Bronca’ dejaron estándares altos en cuanto a una narrativa que sabe dar continuidad, así como drama y ligereza en distintos géneros. Por otro lado, series como ‘Queen Charlotte’ dieron sorpresas en el género romántico y juvenil, añadiendo a la lista de adaptaciones literarias que llegan a la pantalla chica para todo público.

Para los amantes del suspenso y los cambios de ritmo, los estrenos de ‘La Caída de la casa Usher’ y ‘The Last of Us’ han sido bien recibidos por la crítica y las audiencias, dejando ver un abanico variado de géneros e historias, manejadas con metáforas lo suficientemente sutiles como para no aburrirnos con vueltas innecesarias en los arcos de los personajes.

Así, damos paso a:

‘Bronca’ (Netflix)

‘Bronca’ se mantiene como una de las mejores miniseries del 2023, basada en comedia negra y las emociones más oscuras del ser humano. IMDB

A principios de este año, la comediante Ali Wong y el actor Steve Yeun unieron fuerzas para llevar a la pantalla la historia entre Amy Lau (Wong) y Danny Cho (Yeun), cuyo rencor mutuo termina siendo una prueba de la facilidad con la que el odio y la conformidad nos puede llevar a la autodestrucción y daños colaterales en nuestra vida.

En el elenco, Wong y Yeun son acompañados por Young Mazino, Joseph Lee, David Choe, Patti Yasutake, Maria Bello, Ashley Park, Mia Serafino, Andrew Santino, Ione Skye, Justin H. Min y Remy Holt. La historia, creada por Lee Sung Jin (Girlboss; Silicon Valley), presenta una premisa sencilla sobre la ira, la venganza, la falta de control en nuestras vidas y el rencor extremo; en esto destacan sus 10 episodios, cada uno con más carga emocional que el anterior, los cuales explotan en su final desgarrador. (Hablamos más al respecto en nuestra reseña de abril: https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cultura/230420/bronca-exploracion-rencor-comedia-innovadora).

‘Sucesión’ (HBO Max)

La serie que comenzó en 2018 se ha mantenido como una de las mejores en el catálogo de HBO, siendo un ejemplo en la creación de un mundo basado en drama, traición y tensión continua; con pocos momentos dedicados a la alegría o la tranquilidad, la ambición y las malas acciones —nacidas de buenas intenciones— toman el control en sus 4 temporadas, siendo su episodio final uno de los mejores en la televisión ‘streaming’ de Estados Unidos hasta la fecha.

Si alguna vez hubo un debate sobre el lugar del creador de 'Succession' (su título en inglés), Jesse Armstrong, entre el escalón superior de los narradores de televisión, Armstrong lo apagó al declarar que la cuarta temporada del programa sería la última. El creador confesó que para que la serie tuviera apuestas altas, Logan (Brian Cox) tenrdría que decidir, final y definitivamente, cuál de sus hijos estaba más preparado para asumir su trono empresarial.

Por su parte, ‘Sucesión’ da paso a un final inesperado y emocionante luego 5 años en su programación. IMDB

En un programa en el que todos los personajes persiguen el mismo premio, la culminación de años de carrera es un hito memorable, conglomerando todo lo que alguna vez ha sido representado, insinuado, bromeado, cada alianza traicionada, momento de vulnerabilidad y encubrimiento. Una experiencia indispensable de este año.

‘Queen Charlotte’ (Netflix)

Luego de la victoria de Netflix con la adaptación de los libros de Julia Quinn en ‘Bridgerton’ (2020), la plataforma y la directora Shonda Rhimes se encargaron de presentar una nueva historia desde la perspectiva de la reina Charlotte —interpretada en la serie principal por Golda Rosheuvel— en su juventud ascendiendo al trono y comenzando a entender su poder y el significado del amor.

Desde la mirada de la joven Charlotte (India Amarteifio), podemos ver el enfoque de su reinado, su capacidad de tomar decisiones difíciles y los vaivenes de las confusiones del amor joven junto a un joven rey George (Corey Mylchreest). La serie funciona como una precuela de ‘Bridgerton’ y se sustenta sola —es decir, no es necesario ver la serie principal antes—, por lo que su juego narrativo es fresco y cargado de figuras literarias que son una agradable adición a un drama de por sí, cargado en cambios inesperados y emociones revueltas.

‘La Caída de la Casa Usher’ (Netflix)

Para los amantes del suspenso y el espectro del horror, el director Mike Flanagan hace un regreso a Netflix con la miniserie adaptada de las historias de Edgar Allan Poe. Flanagan es especialista en dejar su huella dentro del género de horror, creando series cautivantes visual y narrativamente.

Su constante uso de la literatura en sus proyectos hace que la inclusión de Poe en su nueva serie no sea una sorpresa, sino un toque nostálgico e intuitivo a su forma de crear historias adaptadas en diferentes épocas. Para los Usher, resulta que casi todas las ramas del árbol genealógico de Usher han sido cortadas por un horror violento.

Es el primer proyecto de Flanagan que probablemente funcionaría mucho mejor como una serie semanal que como un solo paquete, pero su sistema de adaptación y combinación de piezas de las historias de Poe junto con los personajes adecuados —tal como el rico Roderick Usher (Bruce Greenwood) le cuenta al fiscal C. Auguste Dupin (Carl Lumbly) la historia de cómo su familia llegó a la ruina— hace de la serie una que debe ser vista como una de las mejores propuestas del año.

‘Scott Pilgrim Takes Off’ (Netflix)

Desde el lente de la animación llega el retelling de Scott Pilgrim en su versión más abierta y disparatada, utilizando todos los recursos de la animación para crear un mundo más versátil que aquel visto en la película en acción viva de 2010. Con mayor lealtad a su material original y una diversificación en sus personajes, dejando más tiempo para que brillen junto a Scott Pilgrim (Michael Cera), la serie es una mejora a lo que ya conocíamos.

El inicio es prácticamente igual al de su predecesora, sin embargo, un cambio significativo lo altera todo y rompe cualquier expectativa que hubiéramos especulado. Los siguientes siete episodios viajan en una longitud de onda continuamente impredecible que dirige el programa en una nueva dirección, con la ayuda del estudio de animación japonés, Science Saru.

Con un estilo de animación único y una mayor utilización del recurso original, Scott Pilgrim regresa a Netflix. Netflix

Dirigida por Abel Góngora ('Star Wars': 'Visions'), logra combinar la agilidad del anime con las sorpresas de la historia original, así como un cambio de posiciones para Ramona y Scott, siendo ella la principal en esta trama y destacando con una mejora sustancial de su personaje a través de un fantástico arco de independencia, un humor inexplorado y emoción natural.

‘The Last of Us’ (HBO Max)

Si alguna vez te preguntaste cómo sería sobrevivir a un futuro postapocalíptico creado por la infección de un hongo en todo el mundo, pues ‘The Lasto f Us’ llegó para darnos una mirada fría, fantástica y horrorizante de lo que podría suceder. Así mismo, bajo la dirección de Craig Mazin y Neil Druckmann, la serie de drama y suspenso creó una ola de reacciones en todo el mundo, desde los fanáticos del videojuego homónimo original, hasta quienes se tropezaron con una de las series más vistas de todo HBO.

Mike Flanagan regresa con un proyecto que logra captar la atención y dar un juego de cazadores en el género de suspenso. IMDB

Para recapitular, la serie sigue a Joel (Pedro Pascal), un hombre con remordimientos e ira contenida que perdió a su única hija al comienzo del apocalipsis. En una búsqueda para reconectarse con su hermano, se convierte en el cuidador reacio de una adolescente llamada Ellie (Bella Ramsey), quien puede tener la clave del antídoto contra el hongo en su sangre. Hablamos un poco más de ello en nuestra reseña: https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cine/230119/the-last-of-us-aclamada)

Esta relación entre Joel y Ellie, así como con el resto del elenco, crea un laberinto de emociones que se entrelazan a medida que avanzan los episodios. La serie es una mina de oro de lo que significa la humanidad, puesto que logra realzar el mundo real —y su capacidad de estar casi siempre al borde del desastre— como un lienzo con marcas y huellas, capturando lo maravillosamente crudo acerca del ser humano.