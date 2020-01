La madre de un mártir:

Dicen que para sacar una mancha de tinta

basta con echarle un poco de leche ideal,

dejarla secar y después enjuagarla

con mucho cuidado. Dicen que para las

manchas de vino sirve el bicarbonato y que

no hay nada mejor que limón con sal

para las manchas de óxido. Para las manchas

de grasa, lo mejor es un poquito de

alcohol; y cuando la ropa está arrastrada y

cochina, lo que hay que hacer es preparar una

mezcla de detergente con clorox, meter la ropa,

dejarla reposar en esa agua toda la noche y

después restregarla fuerte por la mañana…

Mi madre era una experta en sacar manchas y

sabía siempre qué usar en cada caso.

Fue ella quien me enseñó todo acerca de

cómo sacar manchas de la ropa...

Pero nunca me dijo cómo sacar una mancha de sangre…

Una mancha de odio... Y me siento una mala madre

porque no puedo limpiar la camisa de mi hijo.

Él no puede presentarse aclases con ese manchón de sangre en el costado.

Los compañeros se pondrán nerviosos.

En algún momento, alguien se dará

cuenta de que mi hijo está muerto.

Un compañero dirá: “Miren, tiene sangre en el

costado, tiene un hueco. Está muerto”. Y todos

saldrán corriendo y gritando de miedo, porque

ya no logran ver a su compañero de siempre;

sólo ven a un muchacho muerto con su cara pálida

y su insoportable olor a pólvora y un pequeño hongo

violeta que empieza a brotarle de la herida...

Y mi pobre hijo se quedará solo en el aula vacía,

sintiendo vergüenza de estar muerto, sintiéndose

apenado por su manchón de sangre y por no poder

asistir a clases con una camisa limpia.