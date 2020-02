He mirado en sus ojos, cuando

ya se moría, me miraba serena

con sus ojos de loba, y en una

sutil mueca de la ceja al colmillo

me daba permiso para apagar su ser.

Sus ojos contenían la lluvia de mis

años, sus sueños infinitos,

los bosques que añoré, y ella

detenida, ausente, casi fría,

me preguntaba en silencio después de

tanta vida por qué apagaba el sueño

que no había alcanzado a tener.

Y, por un breve lapso, me aterró la

respuesta, que nunca realmente podremos

responder. Me dolió como un grito que

me arrancara la vida, ella era mi calma,

mi hogar encendido, mi guardiana del sol.

Su pelaje de fuego fue la luz de mis días,

su ladrar anunciante fue el credo

de un dios. Era cierta la risa que

ocultaba su hocico, me miraba en silencio,

se dejaba matar. Ya su cuerpo no estaba

donde estaba su brío, no brillaba en su

pecho su bravura de amar. He matado a mi

perra para que no sufriera, la he soltado

al silencio, la he visto partir, y se ha

ido corriendo por el fuego del alma,

me miró desde lejos, me invitaba

a seguir. Y dejó sus tesoros a la

orilla del viento; una vieja pelota,

un pedazo de mar y aquel hueso secreto

que enterró en la memoria el día que

la luna nos habló en el portal. Y al

fin en la aurora recordó a su jauría,

su memoria rendida a un mundo de luz,

se inflamó de ternura en un brinco del

alma y, ya libre del tiempo, remontando

su senda, regresó hacia mí.



Tomado del libro El espasmo y la

quietud (Arcana editores, 2019).