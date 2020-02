(Para mi hijo, Enrique, con

todo mi cariño)

No es extraño que la escritura,

creyéndose dueña y señora

de sus gustos y sus mañas,

no permita incursiones

en la intimidad de sus predios,

que se resista a toda costa

a salir de su habitual zona de

confort.

Aunque si esa fuera una norma

inexpugnable

clarísimo es que simplemente no

habría literatura

ni trascendencia alguna:

todo sería conocido de antemano

como cuando los días y las noches

se repiten una y otra vez

-espejos de espejos

que al neutralizarse

nada dicen ya de nada-.

Yo escribo buscando hallar

respuestas sabiendo que en

realidad solo hay preguntas:

preguntas y más preguntas.

Poderlas formular con una mínima

coherencia ya es un logro.