La Jardinera

Magdalena Camargo Lemieszek

Hoy ha venido la anciana,

cuya casa queda ahora entre

los abedules de plata de Nagano

y a quien llamo hana, la caligrafía

que los japoneses dibujaron encima

de las flores.

Ella viene a sembrar un jardín:

origamis de liviana savia,

manso rigor sobre las formas.

Y reúne el sosegado polen de las

flores que recuerda,

o que incluso han llegado solo

a existir y a florecer

en el centro de su propia mansedumbre.



Cuando las ha sembrado todas y se

congrega la armonía,

la anciana me abandona y se marcha;

pero la verdad es que no tengo modo de

contarle

que el papel washi no resiste

demasiado.

A lo sumo dos días si la ventisca se

contiene.

Y entonces, el violento embate

las arranca todas:

flores de albaricoque, crisantemos,

anémonas y lotos.

La ventisca es una fauce

deformando la tersura,

y le es por completo indiferente

que aquella anciana haya dejado

atrás su casa

después de Fukushima, que se llevó

solo lo justo y necesario

y que tuvo que abandonar el jardín,

aquel jardín que había sido suyo

y únicamente suyo desde niña.



Le importa nada que sus manos, que

alguna vez

fueron pequeñas libélulas de esmalte,

estén ya deformadas por los años.

Y que esas mismas manos, alas en la

lasitud plegadas,

tan últimamente temblorosas,

tomen con solemnidad el papel washi,

mientras tararea una canción sobre

aquel cerezo perezoso

que floreció un día más tarde

que los otros,

y el suceso -sencilla y simplemente

irrefutable-

de que durante el perdurar

de las siguientes horas

ella también

es una flor.