Hombres trabajando: a propósito de la ciudad

Camino para permanecer entre las gentes que somos y las que fuimos, hermanados en tres de las pocas certezas de la humanidad: tiempo, materia y espacio.

Los cuerpos trasformaron los paisajes-espacios que ocuparon, haciendo de ellos el trasfondo de la performática del 'ser y estar'. Lo hicimos cada quien en su tiempo y, menos veces que más, en nuestros propios términos (libertad).

Según somos y estamos, nuestra identidad muta, porque los espacios catalizan la fluidez de la dinámica identitaria. Cambiamos en el espacio como cambiamos el espacio en su dimensión tangible (material) e intangible, ese universo significativo, un constructo que llamo poliabstracto: erigido a partir de un colectivo no-heterogéneo de significados subjetivos que no excluyen las emociones porque éstas también son parte de manifestación humana.

Manuel Gordón y Jhoram Moya Cedida

¿Podría esa abstracción de la ciudad, construida por los cuerpos y sus significados, considerarse patrimonio nacional? En el paisaje-escenario que ocupamos hemos tallado nichos de memoria donde, asistidos por los tangibles, accedemos al poliabstracto y, de hecho, le añadimos.

En la ciudad que construimos a partir de nuestros cuerpos y significados hay un letrero que lee “Hombres trabajando”. ¿Cómo protegemos el acceso al espacio y la participación? ¿Cómo preservamos esa otra memoria de la ciudad, poliabstracta y no limitada a la descripción de hechos históricos? ¿Cómo preservamos y respetamos a las gentes en sus espacios, a la vez que abrazamos la mejoría del espacio y para quiénes?

El imperativo de una política cultural de Estado es ineludible, sin embargo, su calidad y debida consideración no debe sacrificarse a la premura. Estas consideraciones sobre el patrimonio y el diálogo que debemos sostener Estado y ciudadanos para instruirlas, pueden dirigirse desde un ministerio de cultura. Esta apertura nos acercará a la praxis de la inclusión ciudadana y comunitaria en el manejo y gestión del patrimonio nacional y, en los tiempos en que las industrias creativas están en boga, podremos generar “productos creativos” no excluyentes en espacios cuyo universo de significados escapa a la desconsideración cultural.

Encuentro Central

Jhoram Moya y Manuel Gordón son los creativos detrás de una de las exhibiciones interactivas del proyecto Museo de la Ciudad que conmemora los 500 años de fundación de la Ciudad de Panamá.

Juntos, Moya y Gordón son Libélula Fractal, una firma de innovación museográfica que crea experiencias inmersivas a partir de nuevas tecnologías. Me topo con ellos en la Plaza 5 de Mayo y me cuentan de ésto y lo que vendrá.

¿Qué hacen por acá y qué es ésto?

Jhoram: En la faena. Esto es una instalación de realidad virtual para la exhibición La Ruta Transístmica del Museo de la Ciudad de Panamá. Recreamos el antiguo paisaje del centro de la ciudad con la Plaza 5 de Mayo, la Avenida Central y Puente de Calidonia, que ya hace rato no está.

Manuel: Quisimos crear una muestra de cómo las nuevas tecnologías sirven más allá de ser un recurso museográfico. Las experiencias multisensoriales ayudan a fomentar la apreciación del patrimonio y su conservación a través de un vínculo digamos que visceral, porque se puede sentir.

Jhoram: Instalaremos un dispositivo de realidad virtual en el plaza José Remón Cantera (señala en dirección de la Asamblea Nacional); el dispositivo parece un visor de imágenes que pueden usar grandes y chicos para recorrer en 360°° el pasado del centro de la ciudad como era en 1900, 1916 y 1930.

Suena complejo...

Manuel: Para recrear una fiel copia del pasado del paisaje urbano, su gente y sus hitos arquitectónicos, empezamos investigando fuentes y documentos históricos, nos guiamos con fotografías, postales, filmaciones y cartografía de la época.

Jhoram: A partir de esas fuentes y recursos recreamos los edificios, la vegetación, las gentes, medios de transporte, hasta el cielo de un día soleado en la Avenida Central.

¿Por qué así y no en otro formato?

Manuel: Uno de los objetivos de nuestro abordaje es acercar a los usuarios a la historia de los lugares donde ocurrieron hechos históricos mientras disfrutan de los espacios públicos.

Jhoram: Sobre todo, crear conciencia de nuestro rol en la conservación del patrimonio. Quisimos que al igual que la herencia histórica, el mecanismo tuviera un aspecto de compartir.

Manuel: Para usarlo, los usuarios y transeúntes deben compartir la responsabilidad de cuidar el visor y velar por el uso igualitario, de forma que más personas puedan vivir la experiencia, igual que el patrimonio debe cuidarse entre todos para futuras generaciones.

Cómo es el museo del futuro

Manuel: El museo del futuro es un sitio donde los visitantes viven experiencias sostenidas y mediadas por la tecnología, de manera que sean altamente interactivas al punto de extraer al visitante de su realidad y devolverlo a su aquí y ahora para que el pasado le ayude a pensar su ahora con lentes más claros.

Jhoram: El museo del futuro es entretenido, la información no abruma porque está canalizada en formatos que trascienden la lectura. La información del museo del futuro se puede tocar, sentir, ver, oír, oler, degustar, pero sobre todo no está controlada, no empuja una línea determinada si no que presenta diversas interpretaciones que mueven al visitante a meditar y llegar a sus propias conclusiones.

¿Es una Libélula-visión?

Manuel: Nuestra visión es compartida. Jhoram y yo coincidimos en nuestro amor por los desafíos, por la diversidad de nuestros emprendimientos. Nos une también un amor profundo por nuestra herencia cultural y el deseo de preservarla.

Jhoram: Manuel y yo tenemos sinergia, nuestras destrezas aunque diversas, se complementan. Al ser creativos, juntos encontramos soluciones más amplias. Al centro de lo que hacemos está el intercambio de ideas, opiniones, pero sobre todo el diálogo. Y siempre estamos de acuerdo sobre qué hacemos y por qué lo hacemos.

TIME TRAVEL TOUR

Proyecto de turismo histórico virtual que consiste en intervenir los lugares históricos de la ciudad mediante una experiencia audiovisual inmersiva o interactiva