Los museos que mantienen viva su galería de manera virtual

La pandemia del coronavirus (COVID-19) paralizó al mundo, de tal manera que, millones de personas se mantienen en casa con salidas restringidas. Comercios, empresas públicas y privadas, vuelos aéreos y viajes marítimos, escuelas, colegios y universidades, cines, en fin, un sinnúmero de compañías y sitios públicos han cerrado sus puertas a fin de erradicar la propagación de este virus mortal. Los museos no escapan de esa realidad, sin embargo la tecnología actual permite a las personas amantes del arte hacer recorridos de manera virtual de algunos obras de estos museos reconocidos internacionalmente, desde la comodidad del hogar, ya sea a través de Google Arts, sitio web del museo o en sus redes sociales.

En América está disponible el el Museo Nacional de Antropología, siendo este el museo más visitado en el país. Durante su recorrido virtual se puede observar su amplia colección de artefactos prehistóricos de todas las regiones de México. Además, el Museo Nacional de Historia y el Museo de Templo Mayor ofrecen la posibilidad de ver y conocer arte, historia, y arqueología de México, publica el diario digital Infobae.

El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y el Museo Guggenheim, según publica Infobae, ofrecen visitas basadas en la realidad virtual y videos, como el The Met 360° Project o el acceso gratuito a una colección digital de más de 200 libros y mil 700 obras, para que cualquiera pueda recorrer y observar el arte y la arquitectura reconocida de ambas instituciones. Igualmente puede visitar The Met Breuer, The Temple of Dendur, The Met Cloisters, The Charles Engelhard Court, Arms and Armors Galleries, señala el portal web.

Vista exterior del Museo Guggenheim en Nueva York. Justin Lane | EFE

En Europa se puede hacer un recorrido virtual por el Museo del Louvre de París. Este museo francés acoge una inmensa colección que está organizada de forma temática en diferentes departamentos: antigüedades orientales, antigüedades egipcias, antigüedades griegas, romanas y etruscas, historia del Louvre y el Louvre medieval, pintura, escultura, objetos de arte, artes gráficas y arte del Islam, redacta el portal web Leonoticias.

No pierdas tiempo y desde la comodidad de tu hogar haz este recorrido virtual, del que seguro no te arrepentirás.

Mientras que el Museo del Prado en Madrid, ofrece una serie de visitas guiadas a través de su cuenta en Instagram. E invita a todos a sumarse al #PradoContigo. Una iniciativa que pretende acercar a los ciudadanos todas las peculiaridades y entresijos de esta pinacoteca.

El pianista chino Lang Lang celebra el bicentenario del Museo del Prado interpretando dos piezas de su repertorio frente al cuadro de Velázquez ""Las Meninas"", en Madrid. Luca Piergiovanni | EFE

El Museo Británico de Londres ofrece en su página web información de cada una de las galerías, con imágenes de las obras más destacadas. Pero si lo que quieres es realizar un recorrido como si estuvieras allí, puedes hacerlo utilizando el Google Street View, menciona la BBC Mundo.

El Vaticano propone siete circuitos virtuales, que permiten, en particular, visitar la Capilla Sixtina. La gigantesca exposición organizada en Roma para celebrar los 500 años de la muerte del pintor Rafael propone ahora una visita guiada de 13 minutos en su canal Youtube.