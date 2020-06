José Archibold: 'No debemos ver este momento como una crisis, sino como una oportunidad para reinventarnos'

La preparación de las empresas para un panorama postpandemia debe enlistar una serie de insumos y protocolos pertinentes para el regreso de los colaboradores a un ambiente controlado y protegido contra el Covid-19 u otros virus que puedan haber anidado en las oficinas durante el tiempo de ausencia del cuerpo laboral.

Equipo especializado de Ozono, utilizado por Panama Clean Services. Cedida

Para el empresario José Archibold, fundador de Panamá Clean Services –y otras tres empresas de desarrollo en logística, mercadeo y limpieza profesional–, cada empresa debe empezar a planificar los protocolos sanitarios para promover la higiene en el espacio laboral, así como para proporcionar seguridad y confianza a los visitantes. “Es de suma importancia que cada empresa tenga un equipo o comité de salud e higiene que garantice las condiciones adecuadas para sus colaboradores. Pero sobre todo es fundamental incluir protocolos de desinfección constantes en los espacios de trabajo, por que los virus puede sobrevivir mucho tiempo dependiendo de la superficie en que se alojan”, expresó a La Estrella de Panamá.

Las nuevas tecnologías que se han desarrollado mientras el mundo permanece en confinamiento, son los primeros vistazos a los productos indispensables que se deberán encontrar en las despensas de cada empresa en el país. “Por esto, tecnologías como el ozono, que hoy están muy fuertes en Europa y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el método más efectivo para eliminar virus, son tan importantes de impulsar”, indicó Archibold. “De hecho, ya lo estamos aplicando con mucho éxito para nuestros clientes en Panamá y Colombia”, añadió.

Obtener el ozono no fue tarea fácil y el empresario debió solicitarla a diversos mercados internacionales, sin embargo, su funcionalidad ha sido corroborada por la OMS en cuanto a efectividad contra el coronavirus. El sistema completo de desinfección incluye generadores de ozono, monitores y equipos especiales de protección. Además, la creación del ozono es estricta y debe hacerse con precaución dentro de los equipos especializados; la ventaja es su poderosa acción desinfectante que puede ser hasta 3 mil veces más potente que el cloro.

José Archibold De Nicolo, empresario y escritor panameño. Cedida

“Las empresas deben asegurarse de que se realice una rutina de limpieza y desinfección efectiva, aumentando las frecuencias y dando prioridad a las áreas de mayor contacto”, señaló el empresario. “Todo esto, además de cumplir con el suministro de equipos de protección (mascarillas), de higiene (gel alcoholado) y condiciones de distanciamiento, agregó”.

“Las empresas deben asegurarse de que se realice una rutina de limpieza y desinfección efectiva, aumentando las frecuencias y dando prioridad a las áreas de mayor contacto”, señaló el empresario. Y agregó “todo esto, además de cumplir con el suministro de equipos de protección (mascarillas), de higiene (gel alcoholado) y condiciones de distanciamiento físico”.

Ante esto, ¿sería necesario contar con un equipo de control sanitario dispuesto por la empresa? Archibold considera que no sería prioritario: “No es necesario que las empresas cuenten con un personal de salud dentro de sus operaciones, pero sí deben establecer comités de salud para Covid-19 y tener protocolos avalados por un profesional idóneo en Seguridad y Salud en el Trabajo o similares”. Así mismo, considera que debe ser indispensable contar con un plan de acción sanitario gubernamental para el resto de 2020, capaz de proteger a las empresas: “El plan debe definir medidas a implementar en base a indicadores de salud y contagio que se tienen que reportar de manera transparente. Debe estar comunicado de manera abierta para que todos, tanto individuos como empresas, tengamos una visión clara de hacia dónde nos dirigimos y podamos de igual manera ir tomando decisiones tanto personales como empresariales oportunas, considerando como principal hito la disponibilidad de una vacuna en nuestro país”.

En cuanto a los retos que están presentes frente a las pequeñas, medianas y grandes empresas, el experto indicó que hay una parte en común a la que se enfrentan: sobrevivir. “A corto plazo, deberán garantizar un flujo de efectivo que les dé el oxígeno suficiente para reactivar operaciones y poder hacer frente a los compromisos, sin realizar despidos masivos de personal”, enfatizó; “a mediano plazo, será mantener una actividad comercial perdiendo la menor cantidad de clientes, lo que exigirá, en muchos casos, pivotear incluso a vender productos o servicios totalmente diferentes a su actividad comercial original”.

Añadido a estos retos, los probables rebotes en los próximos 90 días por la relajación de medidas de cuarentena y la presencia de trabajadores en las organizaciones podrá crear un incremento en los nuevos casos de contagios.

Archibold considera que debe mantenerse un “monitoreo de los índices de contagio no solo de nuestro país, sino de la evolución en otros países para aprovechar la experiencia”. Señaló los presentes focos de rebrotes en Corea del sur, “originados en áreas de bares y entretenimiento, los cuales nos dan una idea de qué actividades son las más propensas a reactivar los índices de contagio”. Por esto, el experto insiste en la importancia de la desinfección de superficies en las empresas con tecnologías como el ozono: “No solo por un tema de salud pública, sino para garantizar sus operaciones en el tiempo. Abrir las puertas y que sea clausurada por transformarse en un foco de contagio puede matar una empresa y los empleos que esta genera”, apuntó.

En vista de la desaceleración económica actual, y lo que podría suceder de no elevar los cifras de empleo, las Pymes podrían verse en aprietos graves con baches económicos imposibles de cubrir, lo que entiende Archibold como fundador de varias empresas que empezaron como Pymes: “Lo primero que deben hacer es una proyección de los nuevos costos postpandemia, clasificándolos entre inversión única y recurrente. Por ejemplo, un termómetro es un gasto que se realizará una vez, mientras que el gel alcoholado o jornadas de desinfección será un gasto todos los meses”, explicó. “Con esto se debe proyectar su impacto en la rentabilidad de cada negocio, añadió”.

“Por otro lado, debe analizarse la situación comercial de la empresa y su capacidad para seguir generando ingresos; debe entender si mantiene la misma cantidad de clientes y si estos le generarán la misma cantidad de ingresos. De verse disminuida la capacidad inmediata para generar ingresos, se deberán ajustar costos y gastos operativos, al mismo tiempo que se ajusta el portafolio comercial para captar más clientes o aumentar la facturación de los actuales”, agregó.

Pese a que sus propias empresas se han visto golpeadas por la baja de clientela y proyectos en medio de la cuarentena, Archibold señala que “no hay una situación que te exija ser más innovador que una crisis” y que este debe ser el momento de reinventarse para las organizaciones. “Un ejemplo claro en nuestra línea de limpieza y desinfección es el reciente lanzamiento de nuestro servicio Ozono Clean & Safe, con lo que implementamos la innovadora desinfección con gas ozono en el mercado”, indicó Archibold, quien ha lanzado su nuevo libro La vida de un negocio. En este libro comparte un esquema desarrollado llamado 'Million Dollar Company': “Este muestra la importancia de tres elementos en el éxito de un negocio: producto, procesos, personas”, afirmó. “Recomiendo a toda empresa reevaluarse según este esquema para poder así iniciar un plan de recuperación efectivo, conociendo entonces las principales áreas que debe fortalecer”.

Y para el área gubernamental, los aportes que resuenan como prioridades para Archibold se comprenden en la parte económica, donde se requieren “apoyos importantes enfocados en la rentabilidad de las empresas, apoyos que están dando otros países como descuento del 50% en la cuota patronal por algunos meses, subsidio de medio salario mínimo por colaborador”, como algunos ejemplos. A nivel empresarial, destacó: “Es importante un soporte en guía y capacitación de entes como Ampyme para apoyar a los pequeños empresarios a tomar las mejores decisiones en una etapa tan delicada”.

De esta manera, Archibold insta a los emprendedores a no tirar la toalla: “Es fundamental que proyecten su estrategia en etapas. Por un lado, los próximos meses hasta finalizar 2020 deben ser de reestructuración y ajustes tanto comerciales como financieros del negocio para mantenerlo a flote”, explicó. “Por otro lado, se debe ir preparando la operación para un relanzamiento una vez superada la etapa crítica, enfocada principalmente en diferenciadores comerciales: ¿qué puedo hacer distinto que me dé una ventaja competitiva? En términos generales, se debe entender cómo la pandemia ha afectado tu negocio, ya sea en menor o mayor escala, y ajustarse a esta nueva realidad”, dijo. El empresario indicó que los emprendedores y empresarios no deben ver la actualidad como una crisis, sino como una “oportunidad para reinventarnos”.