Robert Baum: 'Cuando el individuo es él mismo, se convierte en una persona más útil para la sociedad'

Desde temprana edad, Robert Baum tenía claro cuál era el norte que quería: ayudar y potenciar a cada persona para alcanzar su propósito en la vida. Durante su carrera ha buscado cumplir este objetivo a través de distintas actividades relacionadas con la música, el arte, el activismo. Hoy se encuentra en su faceta como mentor y guía de vida.

Baum se desempeña como mentor y guía de vida desde hace ocho años. Cedida

Baum, de 42 años de edad, se define a sí mismo como “un ser cambiante que busca siempre la transformación”, eso explica por qué ha estado involucrado en tantas acciones sociales.

“Me mantengo en constante cambio y en la búsqueda de lo que hace falta. Una parte importante de mi personalidad es que reconozco mi ego. Cuando sabes que tienes ego, se debe aprender a aceptarlo, porque cuando se niega se vuelve un problema. Lo que he aprendido de este aspecto de mi vida, es que mi ego es participativo. Otro de los puntos que me define es que sé que estoy para ayudar a los demás a reconocer su potencial”, expresa.

Baum revela que desde que tenía 18 años sintió la necesidad de ayudar a otros, pero el primer mecanismo que conoció para conectar con los demás fue la música.

“Como artista aprendí a mover masas. Roba Morena era mi nombre artístico, entonces lo fui encaminando a que se transformara en un grupo musical, y luego lo convertí en una fundación. Fue mutando poco a poco”, indica.

El polifacético reconoce que antes de la música era temeroso y no se atrevía a hablar en público, pero luego de eso, pasó a los escenarios. “La música me ayudó a ser más osado”.

Baum comenta que Roba Morena tuvo participaciones muy importantes, principalmente en México y Panamá. Él permaneció dos años junto a su grupo musical en la tierra del tequila. “Recuerdo cada momento que pasé en México. Esa experiencia fue hermosa y es increíble cómo nos conectamos con una masa de 5 mil personas y todos estaban en la misma sintonía con temas relacionados a los valores”.

¿Cómo llega al reciclaje?

Baum es un alma inquieta que se adentra a la exploración, por eso pasó de la música al activismo. En ese proceso dice que comenzó a conocer muchas oenegés y fundaciones involucradas en el cuidado del medio ambiente y en el bienestar social.

“Me di cuenta de que estos centros son muy especializados en lo que hacen, pero les faltaba comunicar mejor su labor a la población y como mi naturaleza es ser buen comunicador, me convertí en ese puente como activista”, relata.

“Al principio estaba involucrado en el tema del medio ambiente, beneficio animal, sexo responsable. Esas eran las causas con las que estaba comprometido y es entonces cuando aparece el reciclaje y se forma como una oportunidad de crear un movimiento en masa. Habían fundaciones como Fast Panamá, que desde hace 30 años estaba con esa labor, entonces me uní y aprendí de ellos. Luego fuimos avanzando para robustecer esa corriente de activismo que estuviese conectada bajo los mismos valores: 'El cuidado al ambiente”, manifiesta.

Baum comparte que durante su labor a favor del medio ambiente surgió la feria 'Yo reciclo' con el objetivo de ir sumando a la mayor cantidad de colectivos. “Más allá de ser una feria de reciclaje, para mí significaba armonía. Luego de esto pasó a llamarse 'Yo me reciclo”.

El mentor detalla que participó de este proyecto por más de seis años y luego de haber cosechado esa semilla le cede la bandera a la Fundación Fast Panamá y a Costa Recicla.

“Hay varios colectivos involucrados en este movimiento, pero Fast Panamá y Costa Recicla son los que dirigen esta actividad. Cuando trabajamos juntos, hicimos 88 ferias en seis años, en cinco provincias. Recuerdo que en la cuarta feria aparecieron niños de una comunidad que querían crear un proyecto que se llama hoy Costa Recicla. Ellos nos dijeron: “venimos a aprender”. Estos niños ahora están grandes, pero aquel proyecto se hizo realidad. Es impresionante cómo desde aquel momento ha tomado fuerza. Es satisfactorio ver cómo este grupo de muchachos llenos de energía lleva la batuta del reciclaje en el país”, evoca.

Conciencia ambiental

Con respecto a fomentar el cuidado del medio ambiente en Panamá, Baum puntualiza que para que realmente suceda un cambio radical, se debe empezar por la transformación individual. “Las personas toman decisiones correctas cuando se sienten bien. En este caminar comprendí que las cosas suceden cuando el individuo quiere. Con esto me refiero a que es importante que cada uno conecte con su parte buena para hacer cambios esenciales. Estuve por años haciendo campañas de reciclaje, pero me di cuenta de que hasta que el individuo no conozca su propósito, no hará algo por los demás. Todas las acciones terrenales, incluyendo reciclar, toman forma cuando cada persona se desarrolla y alcanza su potencial”, reflexiona.

Por otro lado, destaca que es importante que la sociedad reconozca que cuando depositan una botella de plástico en un recipiente, solo están completando una pequeña fase del proceso del reciclaje, que es depositar. “El reciclaje lleva un proceso más amplio. Aquí en Panamá se trabaja con papel y quizá cartón. Los otros materiales completan el proceso en el extranjero. Se manda el material en un contenedor. El único material que se encapsula dentro del cemento de construcción son las baterías para neutralizar el efecto. Cada material completa su proceso de distintas formas”, anota.

Descubrimiento personal

Como guía de vida, Baum destaca que la mayoría de los seres humanos se inclina hacia la tendencia de compararse con los demás, pero admite que aunque no parezca sano, es todo lo contrario, porque esto ayuda a que cada persona sepa lo que quiere ser y reconozca en lo que no quiere convertirse.

“Las personas deben comprender que cada uno está diseñado para algo distinto. Realmente esta es la única forma que podemos evolucionar y completar el trío que va de abajo hacia arriba, que abarca: sobrevivir, crecer y trascender. Sobrevivir está ligado a dinero, crecer a relaciones, y transcender está relacionado a la individualidad. Cuando el individuo es él mismo se convierte en una persona más útil para la sociedad y por consiguiente entiende para qué está aquí y para qué lo buscan los demás”, expone.

Una de las frases que pregona Baum es: “Sé la persona que viniste a ser, para vivir la vida que viniste a vivir”, por eso señala que desde que los seres humanos son concebidos y nacen, viven en ensayo y error. “Esto explica porqué permanecemos buscando esa información original con la que fuimos creados, porque forma parte de nuestra verdadera esencia. Cuando este objetivo se alcanza, es ahí donde obtenemos el éxito que estamos buscando, que radica en ser nosotros mismos”.

Desde hace ocho años, Baum ayuda a otros a encontrar su propósito en la vida y comenta que primero para encontrar su camino tuvo que pasar por un proceso largo de ensayo y error. “Desde que tengo 17 años estoy estudiando mi ser constantemente. Mientras me examinaba, fui probando cosas y en ese proceso entendí qué me gustaba y qué no. Entre tantas actividades que desarrollé, hoy opté por realizar seminarios que resulten como guía para los demás que pasan por este proceso de búsqueda de su propósito en este plano terrenal”.

Para Baum, la vida se basa en enseñanzas, por eso considera que el proceso de autodescubrimiento y aprendizaje es donde se encuentra la verdadera riqueza.

“Ahora en tiempos de confinamiento creo que la lección que la covid-19 le dejará al mundo será limpieza. La clave es limpiar todo, empezando por nuestro cuerpo, espacios físicos, nuestros pensamientos y acciones. Esta pandemia nos está imprimiendo la palabra limpieza en el cerebro”, opina.

Por otro lado, Baum indica que en medio del encierro se ha aventurado a explorar el universo de las letras. “Hace tiempo tenía pendiente escribir un libro y aproveché este tiempo de pandemia para desarrollarlo. Estoy avanzado, ya tengo varios detalles listos. Pero puedo adelantar que este escrito va relacionado a cómo la persona entiende quién es en la vida. Este libro ofrecerá diversas herramientas para que la gente vaya descubriendo, analizando, procesando y sobre todo para que se sientan a salvo de probar cosas nuevas”.