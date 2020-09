Soltar el control de la incertidumbre

Estamos atravesando por momentos sin precedentes de incertidumbre, y la capacidad de tener nuestras variables personales y profesionales en control se vuelve cada vez más retador y complejo. Hay muchas variables externas en estos momentos que se salen de nuestro alcance y que pueden estar afectando directamente nuestras vidas, y va a depender de nuestras estrategias de adaptación y afrontamiento que podamos salir más fortalecidos de esta experiencia.

Existen algunas personas con una marcada tendencia a querer controlar todas las variables de su vida y de lo que les rodea, y es evidente que en estos momentos pueden estar atravesando por momentos de gran disconformidad, pues lo que era conocido, claro y predecible para ellos, ahora se convierte en una nube de incertidumbre y de preguntas sin respuestas.

¿Qué pasa por la mente de las personas controladoras?

-Sienten miedo a la incertidumbre y a que el futuro tenga escenarios que se salgan de lo esperado;

-sienten temor por no poder administrar o gestionar las situaciones con los recursos disponibles;

-piensan en blanco o negro, todo o nada, y no hay matices;

-les cuesta mucho flexibilizarse frente a patrones o formas de pensar diferentes a las propias;

-buscan seguridad a través de las normas;

-toman la realidad como un constante problema que debe ser resuelto;

-se ven como solucionadores de problemas;

-cuando controlan se siente seguros y eficaces.

Una persona controladora evita dejar las variables al azar, por eso es experta en prever, visualizar los diferentes escenarios y tratar de cubrir todos los imprevistos posibles; situación que en estos momentos de pandemia se dificulta muchísimo, por lo que puede generar frustración e insatisfacción personal.

Adicional, su capacidad de disfrutar la vida se convierte en un “TENGO QUE” y no en un “QUIERO”, lo que hace que los días sean una especie de checklist sin sentido, generando una sensación de nunca acabar y viendo el ocio como una pérdida de tiempo, disminuyendo la capacidad de dejarse sorprender por la vida y por lo demás.

¿Cómo ayuda un proceso de coaching a soltar el control?

Soltar el control le permite al cliente darse cuenta de que no está solo, comprender que hay variables externas que no puede controlar, fluir más en el presente, confiar, aceptar al otro y asumir que su verdad no es la única.

Estos son algunos tópicos que se exploran en las sesiones de coaching cuando se trata de apoyar al cliente a soltar el control.

-Ayudarlo a tomar conciencia con estas preguntas:

1. ¿Qué es lo que en realidad temo cuando pienso en soltar el control?

2. ¿Qué estoy intentando proteger en realidad?

3. ¿Qué es lo peor que puede pasarme a mí o a mi familia si suelto el control en x o y situación?

-Trabajar en pequeños cambios: Se le apoya a hacer pequeños cambios en las rutinas diarias y dejar algunas situaciones para que fluyan como tengan que ser;

-abordar los mitos y realidades del empoderamiento: Involucrar a las personas cercanas en responsabilidades, no en tareas. Lo que implica tengan la autonomía necesaria para resolver las situaciones;

-profundizar sobre los juicios: Frenar un poco la necesidad de opinar sobre la manera en que otros actúan. Aceptar que su verdad, no es la única verdad.

-hacer ejercicios de 'mindfulness': Tomar conciencia del presente, disfrutarlo y sentirlo, sin estar pensando en lo que viene

El coaching profesional se convierte en un proceso de gran valor para las personas con este estilo de comportamiento y más en estos tiempos, pues a través de un proceso introspectivo el coachee puede comprender esas creencias arraigadas que lo llevan a actuar como lo hace, reconocer las emociones que lo acompañan y construir nuevas creencias más saludables y equilibradas que le permitan alcanzar resultados más duraderos y funcionales.

Uno de los resultados más tangibles que puede tener un cliente en un proceso de coaching es avanzar en soltar el control con las pequeñas cosas de su vida, permitiendo tener un balance entre el disfrute y las responsabilidades, y dándose la oportunidad de abrazar la incertidumbre como un regalo que le permite enfocarse más en el tiempo presente.

Soltar el control le permite al cliente darse cuenta de que no está solo, comprender que hay variables externas que no puede controlar, fluir más en el presente, confiar, aceptar al otro y asumir que su verdad no es la única; por lo tanto, le ayudará a avanzar en un camino de autorrealización y maximización de su potencial.

La autora es coach ACC (Associate Certified Coach) de la International Coaching Federation. Es coach ejecutiva, de Vida y Carrera, es miembro de la ICF capítulo Panamá.