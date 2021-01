La pandemia recrudece la deuda en materia de educación

Según la Unicef, alrededor de 24 millones de alumnos no estaría recibiendo formación académica en 2021. Expertos afirman que la prioridad debe ser el sistema educativo, para brindar un futuro de esperanza y oportunidades a las generaciones presentes y futuras

El calendario escolar arranca con la entrada de los docentes el 2 de febrero y los estudiantes en marzo. Cortesía

Luego de que varios países, entre ellos Panamá, decidieran continuar con la modalidad virtual en el proceso de enseñanza, a propósito de la pandemia, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el número de niños sin escolaridad, siga en aumento.

Según el organismo internacional, el precio del cierre de las escuelas afectó al 90% de los estudiantes de todo el mundo y privó de acceso a la educación a distancia a más de una tercera parte de los niños en edad escolar, siendo esto devastador para la niñez.

Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef, declaró recientemente mediante un comunicado que a medida que “nos adentramos en el segundo año de la pandemia de la covid-19 y los casos siguen aumentando en todo el mundo, no se deben escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas o para darles prioridad en los planes de reapertura”.

“Aunque existen pruebas contundentes acerca de los efectos del cierre de los centros educativos sobre los niños y cada vez hay más evidencia de que las escuelas no son la causa de la pandemia, en muchos países se ha optado por mantener las escuelas cerradas y algunas no abren desde hace casi un año”, comentó Fore.

En 2021, las clases en los sectores educativos públicos y particulares del país serán a distancia durante el primer trimestre. Mientras que el calendario escolar arranca con la entrada de los docentes el 2 de febrero, los estudiantes iniciarán el lunes 1 de marzo. En tanto, las autoridades estudiarán el comportamiento de la covid-19, para dar la ruta de otras modalidades en el transcurso del año lectivo.

¿Datos oficiales?

De acuerdo con el Centro de Investigación Educativa (Ciedu) un 70% de los estudiantes del sector oficial no cuenta con una computadora en casa, mientras que hasta finales de noviembre 2020 el Ministerio de Educación (Meduca) no lograba localizar a 46,744 estudiantes.

De hecho, el año lectivo 2020 terminó sin datos oficiales por parte de la entidad estatal sobre cuántos estudiantes lograron conectarse y bajo qué modalidad (computadora, teléfono móvil o manuales impresos por el gobierno).

Ante esta realidad, Noemí Castillo, doctora en psicología clínica e industrial, y presidenta de la Comisión de Educación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) señaló a La Estrella de Panamá que la prioridad de nuestro país debe ser mejorar el sistema educativo, para darle un futuro de esperanza y de oportunidades a las generaciones presentes y futuras. “Sabemos que sin una buena calidad de educación, las oportunidades de conseguir o de crear un puesto de trabajo se convierten en posibilidades lejanas”.

“Los niños con solo educación primaria acceden a un dólar diario, los jóvenes con secundaria tienen 80% de posibilidades de salir de la pobreza, y los jóvenes con grados universitarios tienen todas las posibilidades de desarrollarse plenamente y alcanzar el desarrollo de sus familias, de sus comunidades y de sus sociedades”, enfatizó la ejecutiva.

Educación con equidad

Garantizar una educación inclusiva y equitativa, de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos es el objetivo número cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, “y desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa queremos, durante el mes de enero, elevar la conciencia ciudadana sobre los grandes desafíos de la educación en esta nueva década”, expresó.

Según Castillo, para que una educación sea de calidad es importante que sea equitativa, eficiente, pertinente y relevante, ya que la calidad es la base para mejorar la vida de las personas, sus familias, sus comunidades y sus sociedades, y el fundamento para el desarrollo sostenible. “El aprendizaje equitativo y de calidad es un reto pendiente que ha develado la pandemia en su cruda realidad”, remarca.

Los resultados de las pruebas nacionales e internacionales aplicadas a estudiantes en nuestro país indican que el 50% de los estudiantes de tercer grado de las áreas urbanas, no saben leer o no entienden lo que leen. Esta situación se agrava en las comarcas, donde el 80% de los niños se encuentra en la misma situación y no mejora en el sexto grado, esto basado en los resultados de la prueba nacional Crecer del Meduca aplicada a la ciudad de Panamá en los años 2016, 2017 y 2018.

Por su parte, la directora de Unicef advirtió que se prevé que el número de niños que no van a la escuela aumente a 24 millones en el mundo, un nivel que no se había registrado en años y contra el que se ha luchado intensamente.

“Debido a la ausencia de las comidas escolares, los niños están hambrientos y su nutrición está empeorando. A causa de la falta de interacciones diarias con sus compañeros y la reducción de la movilidad, están perdiendo su forma física y están mostrando síntomas de trastornos mentales. Asimismo, al no disponer de la red de seguridad que suele brindarles la escuela, los niños están más expuestos al abuso, el matrimonio infantil y el trabajo infantil”, añadió Fore.

“Por estos motivos, cerrar las escuelas debe ser una medida de último recurso que solo podrá tenerse en cuenta tras haber considerado todas las opciones disponibles”, puntualizó.

“Cerrar las escuelas debe ser una medida de último recurso que solo podrá tenerse en cuenta tras haber considerado todas las opciones disponibles”.

HENRIETTA FORE DIRECTORA EJECUTIVA DE UNICEF

Alternativas tecnológicas

Más del 90% de la población estudiantil mundial, aproximadamente 1,500 millones de niños y jóvenes de 191 países, se ha visto afectado por el cierre temporal de los centros donde estudian. Para minimizar los efectos, equipos docentes de todo el mundo han confiado en tecnología para continuar con la enseñanza a distancia.

Recientemente el Instituto Justo Arosemena (IJA) adquirió el sistema de gestión de aprendizaje Brightspace para enfrentar los retos de la crisis sanitaria y elevar la calidad de la educación que imparte a su comunidad estudiantil.

Con esta plataforma los estudiantes no solo recibirán educación en línea, sino que apoyará las nuevas estrategias didácticas que favorezcan el crecimiento integral y estimulen la curiosidad por el conocimiento, la solvencia científica y moral, a la vez que se propicien los espacios de reflexión para transmitir saberes, promover el intercambio de información y la concurrencia de las ideas.

“Estábamos buscando cuidadosamente la mejor herramienta y al ver que el confinamiento podía continuar y que el siguiente año podría ser de educación híbrida o totalmente a distancia, no dudamos en seleccionar la mejor herramienta, la que además de cubrir la necesidad de las clases virtuales, nos permitiera estar preparados para el futuro”, mencionó el profesor Gil Brown, director de premedia y media del Instituto Justo Arosemena.

De esta forma el colegio se convierte en la primera institución educativa panameña en adquirir la plataforma, la cual entrará en operaciones al inicio del año escolar, previsto para marzo 2021.

“Esta es la oportunidad de tener una plataforma flexible que complementará y elevará la calidad de la educación que impartimos a los estudiantes. Invitamos a todos los padres de familia a conocer nuestra oferta académica para que sus hijos inicien el nuevo ciclo escolar utilizando la tecnología educativa más avanzada que existe, mientras continuamos protegiendo su salud”, reconoció Brown.