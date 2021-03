Alfonso Baysa: 'De corazones rotos nacen canciones que curan el alma'

Alfonso Baysa es un joven cantautor panameño graduado de la escuela de Artes Diversificadas del Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura). Incursionó en el mundo de la ópera desde joven; a los 18 años debutó en su primer rol participando en producciones como La flauta mágica, La traviata, La bohème, Tosca y Aida.

Baysa trabaja en tres nuevas producciones para 2021. Cedida

En mayo de 2013 representó a Panamá en el Festival Internacional de Ópera en Costa Rica.

Posteriormente exploró el género de la balada en fusión con el pop. En esa ocasión se presentó en el escenario con el apodo de 'Mr. Drama', que luego cambió por el de Alfonso Baysa, y fue ahí donde arrancó su recorrido en la música popular, donde no solo ha sido cantante, sino también mánager, productor y compositor para diferentes artistas del territorio nacional.

En la actualidad presenta a la audiencia una nueva entrega musical, esta vez titulada 'Lo nuestro', bajo el lema 'De corazones rotos nacen canciones que curan el alma', como parte del ADN de su single promocional.

La canción nació con el motivo de sanar experiencias del pasado. Baysa, a través de la música, canalizó sus emociones llevándolo a la liberación por medio de las letras y los sonidos. “Hay canciones que a pesar de no ser personas llegan y te abrazan tan fuerte que ayudan a sanar cuando más lo necesitas, ese fue el caso de 'Lo nuestro' un sencillo con el que el público se puede sentir identificado”.

Con relación a la creación del sencillo resaltó que para producir esta melodía tuvo que trabajar por medio de Zoom. “Laboré de manera virtual junto al pianista Joel Quintana, luego hicimos la grabación de las voces. La postproducción de la canción fue realizada por JCS PTY por Juan Carlos Samaniego, Roco Music y Félix Lambiz”.

Formación y proceso creativo

Baysa recordó que de niño se le dijo que no tenía una voz melodiosa; sin embargo, su constancia lo llevó a afinar gradualmente su instrumento. “Soy fiel creyente de que todos podemos aprender a cantar. Es algo que se perfecciona a través de la práctica con mucho trabajo y disciplina”.

El autodescubrimiento por su verdadera vocación, ser cantante, le llegó desde temprana edad. “Mi amor por el canto ha estado presente toda mi vida, siendo honesto, cantar es igual de importante que comer o respirar. Si no canto, no vivo”.

Pero más allá de su afinación, ¿qué lo inspiró a tomar el sendero de las notas musicales? Compartió que todo comenzó con su maestra de música en la escuela secundaria, y luego el proceso siguió cuando ingresó al coro del colegio donde se educó y compartió con muchos jóvenes que hoy día forman parte de las bandas de música y orquestas más prestigiosas del país. “Ver tanto talento en Panamá me ayudó a seguir enfocado en cultivar mi pasión y convertirla en mi carrera”.

“La industria del entretenimiento ha sido una de las más golpeadas, dejando a muchos sin trabajo. Espero que pronto pueda mejorar el escenario para los artistas”

ALFONSO BAYSA,

CANTAUTOR Y PRODUCTOR

Baysa es un artista que no le teme a los retos y se deja fluir sin complicaciones, por eso decidió seguir su intuición dejando atrás el canto lírico y dio ese salto al género pop. “Esto surgió más que nada como una manera de conectarme conmigo mismo. Siempre tuve un amor secreto por la música pop en especial por la balada. Y no fue fácil para mí, ya que venía de lleno de una escuela de canto lírico, pero la pasión y la determinación son las claves para seguir nuestros sueños”.

Para el artista la musa llega cuando menos se lo espera y es ahí donde las melodías se unen para formar parte de sus piezas musicales. Sus pensamientos profundos y vivencias personales son la médula espinal de sus canciones, donde le muestra su autenticidad a todos sus seguidores.

En cuanto a su faceta como productor, le da valor al storytelling. “He estado siempre involucrado en la parte artística desde lo visual hasta la coreografía. Al final, lo que buscamos es contar una historia que les llegue a las personas. También el arte busca que la gente pueda sanar a través de sí, ya sea para divertirse o explorar distintas emociones”.

Panorama nacional

El artista panameño solicitó más apoyo para los talentos locales, donde no solo incluyó a la música, sino áreas como el teatro, las artes plásticas y la danza. “Ojalá la empresa privada y el gobierno desarrollen más planes de respaldo, educación y networking para los artistas nacionales”.

Con respecto a la rentabilidad de ser músico en el país, subrayó que en tiempos sin covid-19 había más oportunidades para el desarrollo de empleos y sí se podía vivir de la música. “La industria del entretenimiento ha sido una de las más golpeadas, dejando a muchos sin trabajo. Espero que pronto pueda mejorar el escenario para los artistas”.

Pese a la situación actual señaló que en el istmo hay talento musical en todos los géneros, desde la ópera hasta el reguetón, y “ahora más que nunca he podido disfrutar de tanto material de artistas panameños con calidad de exportación”.

En ese sentido, anotó que para triunfar en el arte “es importante vivir, conocer y cruzar fronteras” ya que esto le permite al artista “acercarse a nuevos públicos y también nos ayuda a crear mejores contenidos e inspirarnos”.

En la actualidad, Baysa trabaja en tres canciones, y es coproductor de 'Histeria Pop', una fiesta digital. Además, es copropietario junto a su hermano de tuticketazo.com. “Esta es una sala de eventos digitales que nació durante la pandemia, como una alternativa para que los artistas y creadores de contenido pudieran seguir generando ingresos a través de sus eventos vía streaming”.

Antes de finalizar, Baysa manifestó que entre sus planes a largo plazo se encuentra crear una fundación para apoyar a artistas de bajos recursos a obtener oportunidades para educarse y desarrollarse en las diferentes ramas del arte.

“Ese es uno de mis sueños en la vida y por supuesto volver a cantar en vivo para las masas. Mi consejo para todos esos jóvenes que quieren dedicarse a la música es que se animen a luchar por sus sueños. Todo lo que se hace con amor, al final tiene una recompensa; no es fácil el mundo del entretenimiento, pero no me arrepiento de haber escogido la música y que esta fuera mi misión de vida”, expresó.