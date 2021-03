El arte después del confinamiento en la exposición 'Claustro'

Desde el Centro Cultural Internacional (CCI), un colectivo de 10 artistas panameños presentará sus recientes obras en la exposición de arte titulada 'Claustro', inspirada en experiencias personales vividas durante la pandemia y desembocadas en el canvas y las pantallas.

'Inóculo', obra del artista Rubén Lozano inspirada en la soledad. Cedida

Con diversidad entre pinturas, videoarte y nociones culturales, los artistas Laura Fong Prosper, Christian Pérez Vega y Rubén Lozano conversaron con La Estrella de Panamá acerca de la experiencia de volver a presentar su arte en el plano físico para la población.

El trío de artistas coincidió en que el regreso del arte fuera de las pantallas digitales era necesario tras casi un año de presentaciones virtuales. La exposición 'Claustro' fue inaugurada de forma virtual el pasado 18 de febrero a través de la página web oficial del centro cultural, sin embargo, abrirá sus puertas físicas para recibir a visitantes y amantes del arte el próximo 18 de marzo, inaugurando la exposición a las 5:00 p.m. con entrada gratuita, y a partir del 19 de marzo se recibirán visitas controladas por el aforo. “El diálogo personal de cada artista realizado durante el confinamiento es testimonio de cómo el nuevo contexto ha abierto la puerta a otro imaginario, donde la reflexión individual es un detonante desde lo íntimo de una historia”, señaló el CCI en un comunicado.

Rubén Lozano ha llevado consigo el arte desde su infancia, creciendo en un entorno familiar artístico y aprendiendo a plasmar sus experiencias y emociones en el lienzo. En 'Claustro' presentará su pieza 'Inóculo' (117x77 cm), la cual nace a partir de las experiencias que ha vivido durante la pandemia, incluyendo los sentimientos de “soledad, añoranza y encierro. En ella utilizo elementos de la figura humana, la naturaleza, la manipulación de imágenes digitales que luego fueron plasmadas en el canvas con una paleta de colores cálidos, pasteles y planos, que muestra una personalidad distinta y que se desarrolla ante los ojos”, expresó a este diario.

Para Lozano, la exposición “juega un papel importante durante la cuarentena, ya que la afectación del sector cultural de Panamá ha sido muy grande” y aplaudió los esfuerzos del CCI por reunir a artistas “jóvenes, emergentes y que no habían tenido la oportunidad de mostrar sus talentos en muchas plataformas artísticas públicas”. Así mismo, la artista panameña especializada en cine y videoarte Laura Fong Prosper apuntó que la necesidad de regresar al arte presencial es una realidad, ya que “no es lo mismo visitar una galería y estar concentrado e inmerso en el arte, que ver una obra en una página web que comparte centro con otras páginas diferentes; así se pierde el mensaje de la obra”.

Fong ha sido artista visual desde 2009 y parte del escenario cinematográfico desde 2001. En su obra, 'Sangre, leche, moco', colaboró con su hijo de 5 años y un amigo sonidista para mostrar “el interior del cuerpo femenino y cómo enseñarle a los niños y jóvenes varones a respetar a las mujeres. Básicamente, miré en el microscopio de mi hijo, vi mi sangre menstrual, leche materna y moco vaginal, una representación microscópica de lo que es el cuerpo femenino, y enseñarle a mi hijo aspectos de la feminidad que no se enseñan en la escuela o la sociedad y hacen que los varones crezcan con ignorancia, por lo que pienso que si queremos una sociedad más justa necesitamos enseñarles a los niños cómo respetar, y el arte ayuda en esto”.

Aunque Fong reside actualmente en Berlín, Alemania, apuntó que nunca está lejos de su país y que la exposición 'Claustro' es una plataforma para enseñar “a la población y al gobierno” el interés de las personas en el arte genuino y local.

“En Panamá nos hemos descuidado por décadas en consumir el talento local y construir una identidad cultural de país, y se ha evidenciado que el arte en el istmo no es prioridad”, comentó, “por lo que las exposiciones son clave para mantener nuestra identidad cultural, educar y progresar como país”.

Para la artista, la población debe exponerse al arte y ahora, “está entusiasmada de volver a ver arte y ser parte del crecimiento intelectual e histórico de la nación”.

Por su parte, el artista Christian Pérez Vega describió su obra “Y tú, ¿qué estás haciendo?” (70x70 cm) como una “exploración personal de mi entorno y las personas que me rodean, así como espacios que me inspiran”. La pintura está inspirada en su amistad con diversos artistas como Libertad Rojo, y muestra un momento en su vida “cuando al fin pudimos salir juntos y con amigos a una fiesta. Mi principal objetivo es destacar la confianza, intimidad y afecto que existe en una relación, no necesariamente amor romántico, pero el sentimiento de compañía que muchos necesitamos luego de experimentar la soledad”, agregó.

De igual forma, enfatizó que el trabajo del CCI “ha dejado en evidencia que se interesan por hacer crecer a los artistas nacionales y emergentes que tienen mucho que mostrar al público y necesitan una plataforma para sentirse seguros”. Y resaltó el trabajo de artistas como Ana Berta Carrizo y Milko Delgado, quienes también conforman la cartera de los presentes en la exposición junto a Mi&Lu, Daniel Oropeza, Susana González Revilla, Jorge Ledezma y Vanessa Orelli.