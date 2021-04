Green Alter Egos, una ópera miniatura sobre insectos

La obra, de Pablo Chin, a la cual la panameña Mar Alzamora aportó los textos, fue estrenada el pasado viernes como parte de la serie de conciertos Music of The Americas

Imagen de 'Danza del Centípedo' Cedida

El universo de los insectos es inmenso pero pasa, en la mayoría de los casos, desapercibido para el ser humano, enfocado en situaciones tal vez mayores en tamaño, pero no necesariamente menos complejas.

En este mundo vasto, puso sus sentidos el compositor costarricense Pablo Chin, quien con cámara en mano se dirigió a un parque en la ciudad de Nueva York para capturar la vida de algunos insectos y detallar su existencia, su forma de vida, sus vulnerabilidades. De allí, surgió la idea de crear una obra para la que el músico solicitaría la colaboración de la artista multidisciplinar panameña Mar Alzamora.

“Toma cierto tiempo entender los espacios virtuales, pero no son imposibles”, destaca Alzamora, a través de la línea telefónica. El año 2020 ha sido de grandes aprendizajes para todos y en una multiplicidad de campos. “Por ejemplo, en la educación, la escuela donde trabajo no dejó de dar clases, fue un proceso muy fuerte pero que nos permitió explorar otras opciones que no nos habíamos planteado desde un salón de clases”, comenta.

Trazos que dan pie a los textos de Green Alter Egos Cedida

En el terreno cultural, a pesar de la debacle que ha representado para quienes viven del arte, probablemente el sector más afectado por la crisis de la pandemia, también ha representado nuevas oportunidades.

“Para quienes hacemos música o poesía, era muy complicado ir a un festival, había que pedir fondos que te permitieran trasladarte. Y sí, viajar siempre es un plus, pero con la pandemia se pudo hacer colaboraciones más orgánicas, más rápidas, más vinculantes sin tener que estar presencialmente en un lugar y sin el proceso psicológico de un viaje”, reconoce.

Este fue el caso del proyecto de Chin, con quien Alzamora ya había colaborado anteriormente en una residencia artística en Panamá, denominada “Guitarra muda”, con música de Chin, poemas de Alzamora y la interpretación del ensamble Paisaxe.

Sketches del Triálogo de Abejas Cedida

El tico, radicado en Nueva York, estableció con dos colegas un grupo de cámara y creación artística llamado Fonema Consort. La agrupación concursó por un fondo de creación que le fue adjudicado y pusieron manos a la obra.

“A finales del año pasado Pablo me llamó y me dijo tengo un proyecto”, cuenta Alzamora. En esta ocasión solicitó a su colega algunos textos. “Me explicó lo que había hecho. Había ido a un parque natural, llevó su cámara y comenzó a documentar diferentes insectos que le llamaron la atención. Intuitivamente fue grabando los insectos y creó un reel, un video con ese material”, detalla. “Pensó que podía sobre esto hacer una obra, en ese momento no la habíamos llamado ópera, la idea estaba apenas tomando forma y pensábamos en cómo podíamos crearla”, agrega.

Alzamora le propuso partir de algunos sketches (dibujos) de movimientos de los insectos, elementos con los que ha estado trabajando recientemente. “A través de esos movimientos compongo, escribo. Desde lo visual se parte hacia la parte sonora o del texto”, dice.

Alzamora observó los videos, detalló los movimientos, dibujó y a partir de esos trazos, creó algunos textos.

Pablo Chin, compositor y miembro de Fonema Consort Cedida

Esta tarea debió sumarse a la de investigación. “Debimos estudiar estos insectos, buscamos catálogos, nombres, comportamiento, hábitat; los estudiamos muy a fondo”. Un artrópodo, una mariquita, abejas, una telaraña, gusano de tierra. Nombres y cualidades fueron emergiendo, así se inició el trabajo multidisciplinario.

“Yo escribía los textos y nos reuníamos cada dos semanas para llevar la cuenta. Pablo trabajaba en la composición y, a la vez, le mostraba los poemas que iba escribiendo”, describe.

En esa colaboración, cuenta Mar, a veces el poema nacía primero, a veces la composición musical. La otra persona entonces debía terminar el proceso, ya fuese plantear el texto o qué tipo de instrumentos podían ir con cada insecto, cómo debían sonar las voces de los insectos.

Los textos

El trabajo de la artista, en este proyecto se vio sostenido con estudios sobre la teoría ecofeminista (Donna Haraway) y el realismo agencial (Karen Barad). “Todas estas teorías feministas que tienen que ver con el medio ambiente, la interacción de los seres y me ha ido muy bien al escribir estos textos, porque tanto a Pablo como a mí nos interesaba poder mostrar la vida de estos insectos, pero no ponerle voces humanas, sino escribir los textos a partir del sonido los ruidos y los movimientos que tienen en su contexto”, describe.

Mar Alzamora, artista multidisciplinaria Cedida

Tanto a Chin como a Alzamora nos importaba mucho eso, mostrar la vulnerabilidad de los insectos, su comportamiento, la relación con su ambiente, su relación con otros seres, no necesariamente humanos, también con plantas y otros animales, con otras materias. Los textos fueron creados bajo estos parámetros teóricos y artísticos.

Finalizada esta etapa, fueron plateados algunos nombres para identificar los diversos movimientos de la obra. Ladybug, El Triálogo de las abejas y La danza del centípedo, son algunas de ellas.

Y a la obra completa, decidieron ponerle Green Alter Egos, una ópera miniatura.

“Es básicamente una ópera audiovisual en miniatura: tiene un video que va acompañando las mini arias, las arias son cortas y están atravesadas por las interpretaciones de los instrumentos musicales”, indica Alzamora.

Fonema Consort es una agrupación que apuesta por las nuevas estéticas de la música, música nueva, trabajan sobre todo con compositores latinoamericanos, compositores vivos, están dispuestos a experimentar muchas cosas y en algunas de las piezas musicales los propios instrumentistas representan también las voces o ruidos de los insectos.

Green Alter Egos tiene una duración de aproximadamente 15 minutos y consta de unas 7 arias.

“Es una obra multidisciplinar con video, música, textos, participación de instrumentos y voces. A pesar de que tiene todas estas características y apela a una estética contemporánea, también tiene el elemento meditativo, tanto en el proceso como en la misma obra, a nivel sonoro”, detalla la artista.

Green Alter Egos tuvo su estreno el pasado viernes, también a través de las herramientas virtuales. En un programa de la serie de conciertos Music of The Americas del Americas Society y Metlife Foundation.

El programa se completó con otras dos obras: Dust Unsettled, de Mauricio Pauly, con un video creado por el artista Zach Moore y Caro Cibus, de Marisol Jiménez, cuyo propio video es una alegoría inspirada en la tradición del Corpus Christi.

“Es una serie de conciertos importante y una forma también de empaparse de las nuevas formas musicales que están emergiendo ahora mismo”, señala Alzamora.

Y es que a pesar de los acontecimientos que marcan el mundo, el arte continua en una incesante evolución. Alzamora continúa trabajando en su proyecto de Caminatas Sonoras, adecuadas a los nuevos lineamientos de distanciamiento social. “Con esto de la pandemia he replanteado una nueva forma de hacer caminatas sonoras, “En junio voy a estrenar una caminata sonora que las personas van a poder hacer por su cuenta y con sus celulares y que incluye poemas sonoros”, informa.

Usualmente las caminatas sonoras de Alzamora se realizaban en forma grupal y con el acompañamiento de la artista. “Ya no tengo que estar yo presente, hay una serie de instrucciones y meditaciones sónicas que se recomienda a las personas hacer en ciertos espacios de la ciudad, así como el acompañamiento de algunos poemas sonoros en algunas de las paradas de las caminatas”, explica la artista. Un proceso diferente para una pieza diferente en un mundo que ya no es el mismo.