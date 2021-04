'Ultrasonido', ficciones que envuelven realidades sin resolver

La obra Ultrasonido es la más reciente publicación de la escritora y periodista Griselda López. Se trata de una colección de relatos que navegan entre la realidad y la ficción y que abordan temas muy actuales, como la migración, la pandemia y también el diagnóstico cáncer con todas las emociones y angustias que lo acompañan. Más que historias personales, López nos acerca al ejercicio periodístico, destacando hechos que hacen noticia a diario, pero que desechamos de forma rápida de nuestra mente. “La realidad a veces es más cruda que la ficción”, asegura la autora, quien ha preferido cubrir de ficción algunas de estas historias, para de alguna manera, redimensionarlas, darles aquella emoción con la que se envuelven las historias “irreales” y hacerlas más visibles. Su objetivo es que no se normalicen las caravanas que separan familias, jaulas que encierran niños, hombres y mujeres sin arraigo, enfermos sin ayuda, sin apoyo ni consuelo.

La profesora Margarita Vásquez hace en el prólogo una interpretación del porqué del título de la obra. ¿Es el ultrasonido eso? ¿Un mensaje que a pesar de estar presente no se comprende?, ¿o algo que es más que evidente, pero evitamos mirar para no perturbarnos?

Uso la palabra ultrasonido, por su trascendencia mas allá de la realidad. Estoy de acuerdo contigo, que es algo que evitamos mirar para no perdernos. La primera parte de mi libro es sobre la migración: noticias que salieron en todos los periódicos y que nos impactaron, pero luego dizque olvidamos y vamos a otros temas. Como periodista, porque ves que el libro se llama Ultrasonido, relatos que cuentan, soy más periodista que cuentista, surgieron en mi memoria como el ultrasonido. Recordé las noticias que fueron reales y sentí a través del tiempo esa sensacion de algo perdido, de algo no resuelto y que era necesario reescribir para que no se sumerja en el olvido, porque son historias reales que lamentablemente se vuelven a repetir.

Pertenecer a un lugar, a una familia, tener raíces, tener que moverse forzadamente a otro lugar o, por el contrario, no poder hacerlo y tener que permanecer cautivo, es el primero de los temas de esta obra, ¿qué la movió a abordar los movimientos humanos desde una perspectiva tan amplia?

Creo que todos nos emocionamos ante hechos que consideramos irreales, cuentos y no verdades. Me pareció que tenía que sacarlos de mí misma y que el ultrasonido de los hechos llegara a más personas y quedara como un grito de lo que no debemos ni hacer ni tolerar.

El Oncológico, como llamamos coloquialmente al ION, guarda miles de historias y no es igual mirarlas desde fuera, que formar parte de ellas. ¿Cómo llevó el ejercicio de procesar toda esta información, sumando sentimientos y emociones propias?

Es un relato que parece personal, pero es una historia vivida por miles de mujeres y hombres. Como observadora que soy, a pesar de mi angustia personal y en espera de un pronóstico sobre mi cáncer, disfruté –si me permites la palabra– la convivencia con personas de diversas edades y culturas, pero con vidas interesantes, experiencias diferentes, pero todas llenas de vida, con un sentimiento de solidaridad, en un lugar en donde a veces las sonrisas y las lágrimas se mezclaban. Pude apreciar la humanidad de los doctores, enfermeras y personal que trabaja allí, y su capacidad para comprender a las diferentes personas.

Hay toda una colección de personajes en estos relatos, ¿hasta dónde llega la realidad, y dónde empieza la ficción?

Tomé la realidad pero la convertí en ficción. Todos los nombres son ficticios, pero las historias se basan en hechos reales.

Esta obra es desarrollada y aborda la situación de la pandemia, ¿influyó esta en la decisión de hacer esta publicación?

No, los relatos los había escrito hace mucho y algunos fueron publicados en La Estrella de Panamá, en la sección que dirige mi querido colega Daniel Molina. La pandemia vino después y está reflejada en uno de los cuentos. Curiosamente, me cuesta mucho escribir sobre la pandemia y todo lo que he leído sobre ella. Es la pandemia un ultrasonido. Nos llega desde otros países, está en todas partes y su experiencia ha sido muy dolorosa y no sabemos hasta cuándo esta onda silenciosa y a veces excesivamente sonora siga permaneciendo en nuestro planeta, más allá del ultrasonido.

Superada la primera etapa de la enfermedad y tras poco más de un año del inicio de la pandemia, ¿cómo se ve la vida?, ¿cómo se encara el futuro?

Mi cáncer fue detectado a tiempo, y como a muchas mujeres les sucede, mi seno izquierdo tuvo que ser operado y parece que por ahora todo está bien. Expreso mis sentimientos en momentos en que no sabía cuál era al final el resultado. Hay que mirar la vida hacia adelante y explorar nuevas vivencias y los caminos interesantes que todavía tenemos que recorrer. Aprendí a mirar hacia adelante y a comprender mi cuerpo, porque a veces caminamos con él como si fuera un ser extraño.

Seguiré escribiendo, más como periodista que como literata. Hay que apoyar al Instituto Oncológico Nacional. En edificios, laboratorios, personal. No es una obra para pasado mañana. Es hoy. Vi a mucha gente llegar del interior, a personas que necesitaban ayuda en todo sentido. Es urgente que el gobierno y las entidades le den todo su apoyo. No puede esperar.

Los cuentos sobre la migración son realidades que se vuelven a repetir. Hay miles de niños en Estados Unidos que no saben dónde están sus padres, y en Centroamérica, padres que no saben dónde están sus hijos. Hemos perdido como sociedad el sentimiento de humanidad y solidaridad que nos hace ser realmente humanos.

La realidad a veces es más cruda que la ficción. Está en los medios todos los días y siempre pasamos la página. Traté con Ultrasonido de no pasar la página.

La autora

Griselda López

Nació en Guararé, provincia de Los Santos, República de Panamá en el año 1938.

Licenciada en filosofía, letras y educación con especialidad en periodismo. Realizó estudios superiores en comunicación social en la ciudad de México.

Exdirectora de Radio y TV Educativa y de Canal Once. Ha sido columnista en diversos periódicos.

Ha publicado cuentos y artículos en revistas del país y del exterior. Fue codirectora de la revista 'El Pez Original', miembro de la redacción de la revista 'Imagen' y coordinadora del consejo editorial de la Fundación Omar Torrijos H., profesora de comunicación social en la Universidad de Panamá.

entre sus publicaciones están 'Piel adentro' (1986), 'Sueño recurrente' (1989) y 'Las capas del tiempo' (Panamá, 2017).

También publicó el libro de ensayos 'Género, comunicación y sociedad' (Instituto de la Mujer, Universidad de Panamá, Panamá, 2000).