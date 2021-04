'El Once de Abril'

Desde la goleta, el cañonazo del tejano Fayssoux dio en la Santa Bárbara haciendo explotar en pedazos el navío enemigo. “El [bergantín] 'Once de Abril', tras un honroso combate con el 'San José', que sostenía a los filibusteros, era presa de las llamas, perdiendo muchos de sus defensores en el naufragio, quedando otros en grave estado […] En este combate ha sido admirado el valor del peruano Antonio Valle-Riestra, que comandaba el 'Once de Abril' y que si bien con gravísimas lesiones, salvó milagrosamente de entre las llamas […] Estos reveses lejos de desalentar a los costarricenses, activaron la marcha del ejército de Mora y una serie de triunfos ha venido a hacerles esperar la victoria a que son merecedores por la justicia de su causa y por sus heroicos esfuerzos […] La escuadra británica […] no se cansaba de admirar su arrojo”.

Así informaba sobre el combate naval de San Juan del Sur, a Lima, don Pedro Gálvez Egúsquiza, Ministro Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en América Central, Nueva Granada y Venezuela, exMinistro de Justicia e Instrucción del gobierno de Ramón Castilla –de insigne recuerdo para los peruanos-, que arribó a Punta Arenas, Costa Rica, el 9 de enero de 1857 a bordo de la fragata “Eleonor María” (Oficio 02 del 14 de enero de 1857 de la Legación del Perú en las Repúblicas de América Central). El Perú, consciente de la amenaza que representaba la incursión filibustera de Walker para el conjunto de América Latina había enviado a uno de sus mejores diplomáticos para apoyar la causa de la independencia preparando la presencia del buque “Ucayali” en caso fuese requerido en el teatro de operaciones. La estrategia militar del presidente costarricense Mora, durante la denominada “Campaña del Tránsito” de la “Guerra Patria”, se focalizó desde el principio en cortar la llegada de refuerzos, armas y vituallas al filibustero Walker por el río San Juan y la laguna de Cocibolca (Aguilar y Vargas, 2014).

El joven Valle Riestra –había nacido en 1835- cae prisionero de los filibusteros quienes le brindan los primeros auxilios a sus severas quemaduras y negocian su liberación devolviéndolo a Costa Rica en 1857, allí fue atendido de sus heridas y cicatrices por el médico Karl Hoffman, cirujano prusiano llegado a Costa Rica con la recomendación del barón Alexander Von Humbolt, geógrafo berlinés descubridor de la corriente oceánica fría del Pacífico oriental llamada “corriente peruana” desde 1935. Hoffman fue nombrado Cirujano Mayor del Ejército Expedicionario costarricense que, conjuntamente con el médico Cruz Alvarado Velazco, establecieron un hospital de campaña tras la batalla de Rivas. Alvarado fue quien recomendó que Valle Riestra fuese evacuado hacia la capital donde le esperaba el auxilio económico proveído por don Nicolás Rubio, cónsul general del Perú en Panamá.

En ese entonces, el consulado general peruano contaba con dos funcionarios. Rubio como cónsul general y José María Alemán como cónsul (Echevarría, 1862), ambos panameños que habían decidido aceptar la responsabilidad de representar a una nación hermana, destacándose por su altruismo y sentido de solidaridad. Alemán, en particular, llegaría a ser diputado y Secretario de Gobierno del Estado Federal del Istmo además de un destacado representante literario del romanticismo panameño. Poco se conoce de la faceta consular de este poeta, sus informes diplomáticos se conservan en la cancillería peruana con el mayor esmero (Consulado del Perú en Panamá, año 1857; Del Campo, 2020).

Por su parte, a Pedro Gálvez le esperaban importantes funciones, y aquí seguimos a Del Campo (2020), además de asignaciones diplomáticas en Francia y en los Estados Unidos, llegará a ser senador por Cajamarca.

La “Guerra Patria” contra el filibusterismo y el esclavismo es un anticipo de lo que, en la década siguiente, será la Guerra de Secesión estadounidense. Los esclavistas del Sur necesitaban “estos territorios de Centroamérica, México y las Antillas como traspatio estratégico […], como vía de comunicación […] y por razones comerciales” (Mora, 2014). La derrota que les propinaron los héroes y patriotas de la guerra de 1856 presagió el descalabro que luego Lincoln les infligiría. A pesar de su creciente relación con los sucesos del mundo exterior que habían generado lazos de dependencia intensos, Centroamérica había llegado a su madurez cívica como un territorio concentrado y dispuesto para un despegue en tiempos nuevos -con un atisbo de industrialización- efecto de la revolución industrial europea. Telón de fondo de un sentimiento nacionalista nacido en el dolor del sacrificio patrio.

Embajador de Perú en Panamá