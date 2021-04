¿Para que nos sirven los libros?

Desde el invento de la imprenta por Gutenberg, ha corrido mucha agua y obstáculos en materia de lectura y de la construcción de este instrumento llamado libro que hoy día lo tenemos en varios formatos con la idea de que este se acerque a más lectores.

Si bien el libro es uno de los instrumentos de arte más perecederos, también ha pasado por grandes desafíos en cuanto a mantenerse como “producto vivo” que sea leído por personas, en tanto que los escritores se toman largas horas de trabajo para producir una obra que tenga los contenidos que le apetezca a cualquier público, y en esto me estoy refiriendo no al libro de texto, me refiero al libro que llamamos de “ocio”, ese que nos entretiene, que nos cuenta historias, nos despierta el entusiasmo por seguir leyendo, nos identifica con el escritor, nos atrapa y nos conmueve hasta producir la sensación de estar entre dos y hace que no queramos que llegue el final, a ese libro me refiero.

Solo en español se producen más de 10 mil títulos mensuales. Con esta cifra, al menos en teoría se debería complacer a todos los lectores, pero la pregunta es ¿Qué leer? Si tenemos demasiados libros y poco tiempo para entregarnos al placer de la lectura compitiendo con todas las programaciones que también tenemos a nuestro alcance.

Puedo asegurar que el libro es el mejor invento que tenemos a la mano, en tanto que es el único que por la forma de construcción del mismo, que nos permite releer una frase, tratar de entender el contenido del mismo, contribuye en muchos sentidos a mejorar nuestra salud mental, la memoria, la coordinación de las ideas, la preparación de un discurso, la articulación de un dialogo entre dos o entre varios, argumentar mejor lo que vamos a plantear, a aumentar la cantidad de palabras que usamos diariamente en nuestro quehacer.

El libro como forma de comunicarnos no va a desaparecer, posiblemente cambie de formas, de tamaño de formatos, pero este nos seguirá acompañando por mucho tiempo.

Feliz día del Libro.