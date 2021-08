Canes y protección: La unidad que resguarda la integridad de las mujeres panameñas

El proyecto Protect K9 busca realzar la importancia de los perros como clave para la protección de mujeres víctimas de violencia de género. Ministerio de Seguridad

Más allá de ser el “mejor amigo del hombre”, el perro –en sus diferentes razas–, ha sido reclutado como miembro importante de las filas sanitarias, de rescate, protección y combate en diversas batallas a lo largo de la línea temporal de la historia universal. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania adiestró en 1914 a más de 6 mil perros sanitarios, de enlace, y centinelas, contra los 250 perros sanitarios franceses, según destacó el doctor en medicina veterinaria Nicolás Gay, en su tesis titulada “Los perros en la guerra de 1914-1918” (1980).

Desde entonces, el rol de los canes como eslabones esenciales para tareas de máxima seguridad y riesgo se ha extendido a cientos de países, llevando a cabo programas de entrenamiento de perros centinela, de enlace, batidores y de detección de explosivos. Así mismo, debido al incremento de movilización de narcóticos de forma ilegal, cuerpos policiacos se han dedicado al adiestramiento de canes para la detección de sustancias ilegales, entrenándolos con sustancias con olores similares a las de las drogas para evitar que el animal se encuentre en contacto con estas y pueda sufrir alguna intoxicación.

El conocido cargo de K9 (por su pronunciación en inglés similar a “canino”), nació originalmente como 'K-9 Corps', forma abreviada del Programa de Perros de Guerra del Ejército establecido durante la Segunda Guerra Mundial. Esto dio pie a la adopción de perros de razas grandes para esta tarea de protección civil. En Panamá se emplean equipos caninos dentro de la Policía Nacional, dedicados al servicio de protección civil y casos de persecución criminal, detección de sustancias y explosivos.

Por parte del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través de la Unidad de Búsqueda y Rescate Canino creada en 2000, trabaja en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los binomios (hombre-perro), para la respuesta nacional e internacional en casos de emergencias y desastres. En esta unidad los canes realizan la localización, bajo el sentido del olfato, de personas atrapadas en estructuras colapsadas (por terremotos, zonas montañosas y deslizamientos), según destaca su sitio web oficial.

Un nuevo proyecto

Bajo la necesidad de mayor seguridad civil y privada, el entrenamiento de perros especializados en protección y defensa permite aprovechar el alto potencial de detección de peligro de los canes. La agencia de canes especializados Cyrasa Seguridad destaca la importancia de estos perros de servicio, ya que: “Los canes tienen los sentidos de la vista y el olfato mucho más desarrollados que los humanos; una capacidad que hace que su presencia en el ámbito de la vigilancia y la seguridad sea un éxito rotundo. El desarrollo superior de sus sentidos hace posible la anticipación a determinados peligros”.

A raíz de los altos números de violencia de género registrados durante en 2020, que alcanzaron 31 feminicidios según el Ministerio Público a través del Centro de Estadísticas, el entrenador y fundador de Fundación Colitas para perros de ayuda humanitaria y de Servicios Integrales Caninos, S.A. (Servican), Mario Chan Durán, creó la iniciativa Protect K9.

Protect K9 se alza como un proyecto de protección a mujeres víctimas de violencia de género en Panamá, las cuales al denunciar su caso al Ministerio Público podrán ser elegibles para un programa de entrenamiento en el cual les será asignado un can para su protección personal. Según comentó Chan a La Estrella de Panamá, el proyecto busca “resaltar el uso del perro en favor de la humanidad”, así como su predisposición al trabajo y “el apoyo a las personas que están fuera de un contexto de rescate, o de protección familiar y personal”.

El especialista se basó en la aplicación de la protección y compañía de los canes para las mujeres que sufren violencia doméstica y de género. “Por no prestar atención a este conflicto se han disparado los números de feminicidios en el país, con un aumento del 57,8% de delitos contra la mujer y hasta 23 feminicidios hasta el pasado junio”, apuntó, “lo que sigue en crecimiento, siendo una alerta para ofrecer el apoyo policial directo a las víctimas”.

Esta plataforma de servicio canino de protección para mujeres víctimas de violencia de género busca ceder un can adiestrado y entrenado para este fin específico, a las mujeres que requieran de protección constante. “El objetivo es facilitar a las mujeres una alternativa para su protección, del mejor amigo del hombre y la mujer, además de realzar el rol importante que juegan los perros como compañeros y terapeutas”, indicó Chan.

Asimismo, el proyecto presentado al Ministerio Público incluye los objetivos específicos de “devolver confianza y estabilidad emocional, restaurar la autoestima de las mujeres y su reincorporación a la sociedad luego de experiencias traumáticas”. Según el entrenador, contar con la compañía de un perro protector brinda una oportunidad a las mujeres para que puedan “liberar estrés y tener una relación alegre con su perro adiestrado”.

“Nuestra meta es un auspicio por parte del Estado o alguna oenegé con afiliación al Ministerio Público para el manejo del proceso de investigación y capacitación de mujeres abusadas” MARIO CHAN DURÁN, CREADOR DE LA INICIATIVA DE PROTECT K9

El proceso

Para proteger la vida y la integridad de las mujeres víctimas de violencia de género, se brindarán programas de capacitación y orientación de defensa personal, manejo del estrés y cómo llevar a cabo una relación saludable con el perro en un contexto de protección en público. Chan destacó que la parte técnica de escogencia, adiestramiento del can y capacitación de la mujer elegible serán brindados por Servican, pero se requiere aún un “apoyo seguro de la Policía Nacional y autoridades de seguridad gubernamental”.

“Las mujeres elegidas participarán en un programa con un desarrollo progresivo, en el que la víctima podrá tener un perro de protección por tres meses en adelante con un proceso continuo de supervisión, pero en caso de hechos más severos se les asignará un perro más maduro para su protección”, explicó el entrenador. De igual forma, se realizarán evaluaciones psicológicas y se comprobará el deseo y voluntad de la mujer de acoger un perro de protección.

“La mujer debe ser receptiva a tener una aproximación con el programa, además de dar acogida al perro de protección, ya que debe poseer la sensibilidad necesaria para cuidar del can”, expresó, “también realizaremos evaluaciones socioeconómicas para garantizar el bienestar de la mujer tanto como su capacidad para cubrir las necesidades del perro y cuidarlo”.

Junto con las capacitaciones del binomio (mujer-perro), las participantes aprenderán a conectar con el can en situaciones diarias y de protección de emergencia. A su vez, la mujer elegida debe presentar una denuncia oficial, garantizando así la viabilidad de la protección del can en todo momento, es decir, “si el perro llega a morder a una persona, esta debe estar violentando la integridad de la mujer, y ella, al conocer las formas de dar órdenes al perro, podrá cuidarse de no verse involucrada en cargos legales, amparada por el programa”, puntualizó Chan.

Sensibilización y cooperación

Para Chan, el éxito del programa recae en la responsabilidad de las autoridades y la aprobación del mismo desde el Ministerio Público. “Necesitamos tener leyes que refuercen la protección de las personas usando los servicios de los perros. Aún no tenemos leyes para que las personas con perros lazarillos puedan ir en autobús o metro, por lo que tenemos que madurar más la idea de tener animales de apoyo públicamente”, anotó.

“Me preocupa la satanización de la crianza de perros, porque aunque apoyo la adopción y no la compra de caninos, la crianza y educación de los perros de razas específicas para la protección es necesaria para que esté equilibrado, tenga control y sea de defensa para una familia o equipo, a través de un entrenamiento riguroso”.

En Panamá se entrenan perros de las razas doberman, boxer, pastor alemán, pastor belga malinois, rottweiler y schnauzer gigante, como unidades de protección y rescate. Según Chan, satanizar a los perros de protección podría ser un intento de “genocidio para las razas que no son tan atractivas para las personas”, pero que genéticamente son más adiestrables e inteligentes, receptivas, de buen temperamento, guardianes y de protección por excelencia, además de territoriales. “Necesitaremos perros balanceados para dar el mejor espécimen de protección a las víctimas de violencia de género”, comentó.

Actualmente, el proyecto está en busca de auspicio para su creación a nivel nacional. “Nuestra meta es un auspicio por parte del Estado o alguna oenegé con afiliación al Ministerio Público, con base en el manejo del proceso de investigación y capacitación para mujeres abusadas”, apuntó Chan. Para el entrenador, la importancia del rol de los perros en “salvar vidas” se maximiza en medio de un año de incertidumbre y “sobreflujo de casos de violencia de género y doméstica”.

“Queda en nuestras manos apoyar a este sector de la población, creando leyes que apoyen a los entrenadores de perros de protección, y programas como Protect K9, basados en la compañía, ayuda y resguardo de la integridad civil de la población nacional”, explicó Chan.