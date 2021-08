'Ferox Lux, Luz Feroz', la esencia íntima de la pluma de Mónica Miguel Franco

La gestora cultural hace un llamado de atención para el consumo de cultura a través de eventos como la FIL. Cortesía

El proceso de creación literaria varía de escritor a escritor, pero para la escritora, dramaturga y gestora cultural española Mónica Miguel Franco el proceso inicia con “el desarrollo de mi yo interno”, con lo que logra, pese a meses sin tocar pluma, crear una nueva obra, como si ya hubiera estado allí, esperando a ser descubierta. Su nuevo poemario Ferox Lux, Luz Feroz es testimonio escrito de lo que Mónica ha sido a través de sus 50 años, y lo que es ahora.

En una conversación con La Estrella de Panamá, Miguel destacó que este poemario nació de la celebración de sus 50 años (cumplidos el pasado 20 de julio), creando una reflexión interna de su vida y de la persona que es actualmente, plasmados en los 49 poemas y una prosa, contenidos en el libro que presentará esta noche en la boutique Garbo by Greta, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá 2021.

“No recuerdo haber sido nada que no sea hoy, es decir, las personas a mi alrededor dicen que sí he cambiado, que no era la misma hace 10 o 15 años”, apuntó la escritora, “no sé si esto sea bueno o malo, porque no sé si sea bueno para el ser humano no cambiar en un periodo de tiempo, pero siento que no lo he hecho; cuando miro en retrospectiva, sigo viendo exactamente la misma niña, o quizás en esa niña veo exactamente a la misma adulta de ahora”.

Con un extenso catálogo de cuentos, obras teatrales y columnas en su baúl, Ferox Lux, Luz Feroz se presenta como una obra introspectiva, pero moldeable para los lectores. Asimismo, Miguel destaca la influencia en su trayectoria literaria, proveniente de referentes como José Bergamín (España), Juvenal Acosta (México), Edgar Allan Poe (Estados Unidos), Gustavo Adolfo Bécquer (España), Rubén Darío (Nicaragua), Delmira Agustini (Uruguay) y Alfonsina Storni (Argentina).

El poemario fue publicado bajo el sello Fiat Lux Editores (2021). Cortesía

Y destaca la urgencia de una mayor proyección de poetas nacionales actuales, de los que “pocos son conocidos” y no logran posicionarse como “referentes” en esta rama de la literatura.

La autora, también cofundadora y organizadora del Festival Panamá Negro, señaló la importancia de leer la poesía entendiendo que los mensajes pueden “ser subjetivos”. “Mi poesía no es proselitista o contestataria, para eso tengo otros medios de expresión, por lo que muchos me preguntan '¿por qué escribes distinto?', y es porque mis columnas no son iguales a mis artículos, ni estos son iguales a mi poesía, ni mi poesía es igual a mis cuentos”, expresó Miguel, “porque yo utilizo canales distintos para mis sentimientos”.

La poeta, sin vergüenza de desnudarse en las páginas, anotó que dentro del poemario, los lectores van a encontrarse con “sentimientos descarnados”, sin embargo, hizo hincapié en que quienes “no se sientan cómodos sintiéndose desnudos frente a ellos mismos”, no deberían leer la obra, ya que “profundiza en áreas que reclaman exploración”.

Luz y sombras

Además de crear un escenario poético y ser una ferviente consumidora de cultura universal, Miguel enfatiza la producción de su poemario como parte de su “amor por nuestra lengua”, ya que el título hace referencia a la frase en latín ferox lux, que se traduce como 'luz feroz', pero “juega con la pronunciación”, como explicó la escritora: “El juego de las palabras Lux y ferox en latín da el significado de 'el que porta la luz' o 'el que trae la luz', lo que permite jugar con la luz en este contexto”.

“Jugamos con esa luz que también nos ciega. A veces hay tanta luz en nuestras vidas, que olvidamos que las sombras también son necesarias y entonces la luz nos devora”, comentó la gestora cultural, “es un juego complejo que quizá muchos no entiendan, pero que para mí es importante. Es un recordatorio, desde mi perspectiva, de que aquello que tratas de traer a tu vida es aquello que también te puede devorar”.

Proyectos

La artista multifacética comentó a 'La Decana' que en sus próximos proyectos se encuentra la creación de un libro fotográfico que invita a “dejar a un lado el morbo”, entrando a un espacio erótico. “Yo creo que la piel y el cuerpo humano generan mucho morbo, pero no un morbo bueno, porque estamos sujetos hoy a muchas presiones externas. Es como una especie de exigencia que nunca puede llegar a concretarse. Por eso a mí no me importa desnudarme, porque sí estoy a gusto dentro de mi piel”.

Para la artista, el cuerpo es un elemento más del ser, así como la voz, o “mis palabras escritas. No le doy ni más ni menos importancia a mi cuerpo de lo que le doy a cualquiera de los demás elementos que me forman como persona”, explicó. De igual forma, puntualizó que su “desnudo literario” se convierte en realidad dentro de la poesía, la cual utiliza como su “forma de expresión más íntima”, pero sin afirmar que todas las historias sean un eco de su ser real.

“Puedo escribir sobre asesinatos sin haber matado a nadie. Puedo escribir sobre muchas cosas, y mis lectores se van a quedar siempre dudando de si todas esas experiencias las he tenido o no”, comentó, “entonces, al final eso también es un juego de adivinanzas que se va descubriendo”.

Cultura

Para la gestora cultural, el inicio tanto de la Feria Internacional del Libro, como del Festival Panamá Negro, es un llamado de alerta para la reactivación del consumo de cultura en el país, dentro de un sector altamente golpeado –como el editorial– en la región centroamericana.

“La única forma de que la cultura se mantenga en un país como Panamá, donde lamentablemente no hay un apoyo gubernamental, haya ministerio o no haya ministerio, es que la población aprenda a consumir lo que les ofrecemos desde las plataformas de los gestores y quienes se dedican a promocionar actos y eventos culturales”, apuntó.

A su vez, hizo hincapié en el consumo literario que debe “aumentar gradualmente” en el país: “Compren libros, compren libros de autores panameños, usen aquello que se les ofrece, vayan a los eventos. Esa va a ser la forma de que se pueda mantener viva la cultura en Panamá”.