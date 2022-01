El mercado de los eventos busca renovarse tras la pandemia

Previo a la pandemia, la empresa organizó más de 3 mil eventos y colaboró con más de 1,500 clientes. Cedida

El sector de entretenimiento organizado se ha volcado a la innovación y a la búsqueda de una mayor red de difusión para promover la reactivación económica de la industria, tras dos años de dormitar en medio de la pandemia. Desde Rocco Productions, su director general Elio Vergara conversó con La Estrella de Panamá sobre la importancia de mantener abiertas las oportunidades para las empresas del sector, teniendo en cuenta el impacto del turismo nacional.

Rocco Productions se ha mantenido por 18 años como una empresa panameña dedicada a la producción, ejecución y desarrollo de eventos sociales y corporativos a nivel local e internacional. “Siempre tenemos como meta el cumplimiento de los objetivos, necesidades y expectativas de nuestros clientes y cuidando aspectos creativos, logísticos y de recurso humano para cada ocasión”, comentó Vergara.

Previo a la pandemia, Rocco Productions organizó y sirvió más de 3 mil eventos y a más de mil 500 clientes en el país.

Durante su carrera, Vergara ha identificado un sinnúmero de amenazas y oportunidades para el sector, lo que lo hace aún más atractivo en un momento que requiere de un mayor flujo de visitas al país y de mega actividades.

La empresa productora reinició operaciones el pasado noviembre. Cedida

Vergara señaló a este diario que se requiere de una mayor “disciplina” en el sector. “Gracias a Dios pudimos salir adelante, pero estar dos años sin trabajo es un grave impacto para cualquier empresa, pero seguimos teniendo fe en que el trabajo llegará nuevamente”.

De igual forma indicó que aún siguen a la espera del cumplimiento de promesas por parte del Gobierno Nacional, de las cuales no “han recibido noticias”.

“Por parte del Gobierno se prometieron diversas iniciativas que no hemos visto, ni siquiera hicieron oficial la apertura de nuestro bloque”, señaló, “pero sí hemos tenido que recoger nuevamente a todos los colaboradores, aunque la pregunta sigue siendo: ¿con qué les pagamos, si no trabajamos por un año y seis meses? No hay beneficios, pero el Ministerio de Trabajo nos obliga a reabrir de una vez”.

Pese a que la empresa empezó sus operaciones nuevamente el pasado noviembre, Vergara apuntó que ha sido gracias a la “solidaridad” de diversos clientes, bancos y financieras que han podido “mantenerse a flote”, puesto que es un esfuerzo colectivo. “No es solo por nosotros, sino para que cada colaborador pueda llevar alimento a sus familias”, anotó el empresario.

Vergara destacó el compromiso de calidad de Rocco Productions con sus clientes. Cedida

Entre los retos que supuso la vuelta tras la apertura del bloque 6, Vergara detalló volver a contar con la planilla anterior que constaba de 35 colaboradores, de los cuales seis volvieron a las operaciones bajo contrato de medio tiempo, y el resto se mantiene en orden de subcontratación por servicios profesionales “en caso de necesitar mayor personal” para los nuevos proyectos.

“Hemos trabajado juntos por más de 10 años y la lealtad tanto de los colaboradores como de los clientes ha sido un gran alivio”, indicó.

En medio de un sistema “fracturado”, como puntualizó Vergara, Rocco Productions se ha mantenido en busca de mayor innovación y competitividad con otras empresas en el país, brindando paquetes especiales a quienes deseen organizar eventos desde 50 hasta 200 personas. “Damos la facilidad a los clientes de escoger sus planes y luego no preocuparse por temas de logística o instalación, ya que somos expertos en iluminación, sonido, video y coordinación de eventos tanto al aire libre como bajo techo”, comentó.

“Estamos tomando todos los proyectos posibles, puesto que la pandemia nos enseñó que si haces el trabajo bien, obtendrás los beneficios siempre”, enfatizó, “y mantenemos un buen nombre de responsabilidad, puntualidad y disposición en todo momento”.

La pandemia también afectó el mantenimiento de los equipos de la productora, desde equipos de iluminación y audio, lo que presentó retrasos al aceptar diversos trabajos, pero Vergara afirmó que fue un momento de “reinvención” y reestructuración interna. Por otra parte, la llegada de la nueva variante de la covid-19, ómicron, podría representar un nuevo riesgo para el sector y Rocco Productions, a lo que Vergara comentó: “El país no aguantaría otro cierre y nosotros mucho menos, entonces caemos en un tema de concienciar a la gente e impulsarla a aplicarse las vacunas, porque tiene que cuidarse, ya que si aquí está el virus todo se complicará con una nueva variante”.

Hizo hincapié en el mérito hacia las campañas gubernamentales para la vacunación en el territorio nacional.

Vergara subrayó la responsabilidad que recae en el pueblo panameño: “Hay que difundir mucho más la responsabilidad que tenemos como panameños de cuidarnos, lavarnos las manos y llevar a las personas a la vacunación como una herramienta de solidaridad. No sabemos cuánto tiempo va a durar el virus y no sabemos si la variante, que ya creó cuatro o cinco casos aquí, pueda repercutir en la economía nuevamente”.

“No tenemos una varita mágica para resolver todo, pero espero que podamos entender la importancia de cumplir con las medidas de seguridad del Ministerio de Salud y así tengamos una luz al final del túnel”, destacó.