Al rescate del 'rock' en Panamá

La producción de 'rock' latinoamericano tuvo su inicio aproximadamente en las décadas de 1950 y 1960, con bandas que en su gran mayoría, interpretaban en español los éxitos del 'rock and roll' estadounidense.

El estudio ha sido publicado en la página web otramiradapty.com donde se encuentra disponible y gratuito para los usuarios. Cedida

El rock es uno de los géneros musicales de mayor popularidad. Según un estudio de la Universidad de Warwick de Reino Unido, este género puede ayudar también a liberar el estrés, dejar a un lado emociones negativas y relajarse. La producción de rock latinoamericano tuvo su inicio aproximadamente en las décadas de 1950 y 1960, con bandas que en su gran mayoría, interpretaban en español los éxitos del rock and roll estadounidense.

Los instrumentos que forman parte del rock, son por la mayoría de los casos, la batería, el bajo, la guitarra y en algunas ocasiones lo suelen hacer también los teclados o pianos. Este género de impacto internacional. con el correr de las décadas ha sufrido combinaciones con otros géneros como los anteriormente citados.

Según reseña en su sitio web oficial el instituto de música Musicnetwork School of Music, “el primer gran éxito de rock en español fue 'La Bamba', una canción regional mexicana interpretada en rock por el mexico- americano Ritchie Valens en 1958”.

“Fue en 1986 que surgió en Latinoamérica por primera vez el fenómeno denominado rock en español, y la industria musical vio a este género (latino) como un producto atractivo debido a lademanda de la población latinoamericana por escuchar rock en su lengua, influenciada tremendamente por el fenómeno musical que se estuviera dando en España, desde principios de los 80”, reza la misma publicación.

El periodista José María Torrijos Legazpi realizó un estudio en donde detalla algunas estadísticas del género durante 2021. Cedida

Según detalla la Musicnetwork School of Music, en 1997, bandas que ya vendían dentro de sus países un número considerable de álbumes “empezaron buscar la internacionalización, lo que permitió que las grandes disqueras globales firmaran para promoción a nivel Latinoamericano a muchas de estas que hasta ese entonces se popularizaban únicamente en sus países”.

Datos del 'rock' en Panamá

El periodista José María Torrijos Legazpi realizó un estudio para el programa radial y podcast 'Otra Mirada', transmitido todos los miércoles en Radio 10, donde detalla algunos datos sobre la producción del género durante el año 2021.

Según Torrijos, en 2021 se realizaron 339 lanzamientos, de los cuales 261 fueron sencillos, 31 fueron discos EP y 47 discos fueron LP.

El 'rock' se ha estudiado como género musical para la liberación del estrés. Cedida

La investigación detalla desglose cuántas canciones fueron lanzadas mes a mes; aquellos con más lanzamientos, como enero y febrero contaron con 41 canciones cada uno; en contraste con mayo, que solo registró unas 17 presentaciones.

En cuanto al tipo de melodía, de los 339 lanzamientos, 280 grabaciones fueron con melodías cantadas, mientras que las 59 restantes fueron de rock instrumental.

“El rock de Panamá está creciendo; está entrando en una etapa en donde se celebran aniversarios y se va construyendo una historia (...) hacer este informe le da otra mirada a toda esta escena”.

A pesar de que este género se ha caracterizado por letras en el idioma inglés, de las 280 grabaciones reseñadas por el periodista, 220 fueron en idioma español, 45 temas en inglés y otras 15 en más de un idioma.

Para una mayor compresión del tema sostuvimos una conversación con Torrijos Legazpi, autor de esta “radiografía”.

En 2021 se realizaron 339 lanzamientos de bandas de 'rock' en Panamá. Cedida

¿En qué consiste a detalle este estudio sobre el género?

En 2021 publiqué la primera edición del estudio; era una recopilación del rock que se produjo en Panamá entre enero y diciembre de 2020. Esta es una nueva entrega en la que me senté a recopilar qué se produjo en nuestro país en durante enero y diciembre de 2021. Es un resumen de la actividad discográfica. Aquí anoté cuántos grupos tuvieron material, en qué meses, sus formatos, etc. Hago este estudio para medir cómo está la escena local. La actividad discográfica es la mejor forma de hacerlo. Muchos grupos graban, pero la forma de medirlo es a través del mercado. El estudio indica qué grupos salieron.

¿Qué impacto espera que tengan estos datos sobre el género en Panamá?

El estudio ya está publicado, lo pueden encontrar en el sitio www.otramiradapty.com. Ahí cualquiera lo puede leer y descargar, lo traté de hacer lo más abierto al público. Este tipo de cosas permiten que el día de mañana, si alguien desea hacer un trabajo sobre la historia del rock en Panamá, algún documental o alguna consulta lo pueda realizar. , Jean Carlos Rocha, economista, realizó un estudio sobre las relaciones de los músicos y las conexiones que hay entre estos. Esto al final deja un registro que pueda ser consultado posteriormente y también enseña al público en general que la producción de rock en Panamá es muy amplia.

Hablando un poco más propiamente del 'rock', ¿quiénes lo escuchan en Panamá?, ¿cómo ha evolucionado la producción?

Ahora mismo en Panamá quizás hay mucho prejuicio; se piensa que aquí solo hay música tropical, típica, reguetón, pero hay una buena cantidad de audiencia. Así como también hay mucha gente que hace rock y está en una etapa de maduración. El rock de Panamá ya se celebra, con discos que han cumplido 25 o 30 años. Se tienen públicos de todos los tipos... ese cliché de que lo escuchan los 'yeyes', no es cierto. Se pueden encontrar fanáticos del rock en todos lados y en todas las clases sociales. Así como también hay muchos grupos nuevos e igualmente de muchos años que se mantienen activos. El rock de Panamá está creciendo, está entrando en una etapa en donde se celebran aniversarios y se va construyendo una historia.

¿Cuál fue el hallazgo más importante?

El estudio como tal no va a cambiar nada, pero puede hacer que la gente que tiene la capacidad de cambiar las cosas reflexione al respecto. Quizás le dé una visión un poco más profunda al rock; no se trata solamente de una actividad de esparcimiento, sino de que la música en general es arte y una actividad económica. En la medida en que esfuerzos como estos se hagan, las cosas se van a profesionalizar más y quizás el público pueda entender la magnitud de lo que se trata hacer música. Algunos lo ven como un pasatiempo y que después te dedicas a tu vida, pero la música es una profesión para mucha gente. Hacer este informe le da otra mirada a toda esta escena. No tenemos publicaciones de rock a diferencia de otros países; entonces este tipo de cosas ayudan a que aspiremos a más.