Utiliza este recurso para crear soluciones en tu vida

Triunfar no sólo se trata de tener una actitud positiva o de echarle ganas, debes crear tu imagen para programar tu mente hacia el éxito. Debes construir en tu mente el hábito de triunfar. Pero para que surja tu imaginación necesitas tener una enorme motivación interna que te empuje al límite del riesgo. La razón es que nuestra inteligencia se deja influir por nuestra forma habitual de ser y te dirá que no cambies, te llevará a no cambiar porque existe un riesgo innecesario para la inteligencia cotidiana de la mente.

La mayoría de los empresarios exitosos que conozco se lanzaron al abismo de la oportunidad, no de la seguridad. Su mente los hacía dudar, pero su pasión los hizo arriesgarse y triunfaron. De ahí surge tu imaginación de triunfar, no sólo del mundo racional.

Todo comienza con un sueño y con tener metas claras específicas y tener perseverancia. De ahora en adelante prográmate día tras día para triunfar con este recurso que tu mente tiene a tu disposición, para concentrar tu energía y talento. Ten una imagen de tu propósito porque el secreto es: ¡enfoque, energía, acción!

Para ello debes seguir algunos pasos que podrán ayudarte a cambiar tus hábitos y lograr las metas que te has trazado. Escribe lo que quieres lograr: describe claramente la meta que quieres. Debes visualizarte como si ya estuvieras disfrutando de los beneficios de tu meta.

Escribe cómo te sientes con esa visualización: ¿cómo te sentirías alcanzando tu meta? ¿Serías más feliz, más seguro, orgulloso de ti? ¿Te sentirías triunfador, una persona de éxito y realizada? Escribe por ejemplo: “Aquí estoy disfrutando de..., trabajando en lo que quiero”.

Reflexión diaria: Cada mañana lee tus metas, imagínate, visualízate y siéntete como si ya hubieras llegado a experimentar la sensación de logro, sintiendo el éxito en tus manos.

Persevera, ten fe: enfoca tu energía y explota tu enorme potencial a través de esta programación.

Haz de esto un hábito: Si desde hoy comenzaras a amanecer diariamente, leyendo y ejercitando tu visualización, si cada mañana iniciaras el día con estas afirmaciones, si cada noche ejercitaras la revisión de tu día, empoderarías la mente para que siga trabajando para ti. Te visualizarás como una persona revitalizada, ganadora, con más confianza.

Diversos estudios confirman que cuanto más lo visualices, más aumentan tus destrezas para alcanzar tus metas. Tu cuerpo se prepara para la conquista. Tu confianza aumentará y tus habilidades comenzarán a crecer en ti, sólo porque confías en ti.

Si visualizas, el miedo se retira “La vida no fue diseñada para darte lo que necesitas sino lo que arriesgues”. La visualización te abre puertas que nunca surgirían si te quedaras paralizado contemplando el miedo. A muchas personas, cuando les digo que visualicen su decisión a futuro, les causa ansiedad e incertidumbre, porque no saben lo que el futuro les depara, no pueden ver más que lo que viven hoy. Cuando hacen una proyección hacia el futuro también proyectan su temor porque se centran en los problemas potenciales, lo que quizá les podría suceder, más que enfocarse en las soluciones.

Cuando tus decisiones están sustentadas en una visión, cuando verdaderamente confías en ti como persona, por lo general esa forma de pensar te lleva a utilizar casi automáticamente varios mecanismos de autoprotección inteligentes, entre ellos la prevención, la cual encierra dos atributos: la habilidad de imaginación y la capacidad analítica, que son los más sobresalientes de la especie humana, porque podemos prever, ya que nos permiten anticipar el futuro y sus amenazas y luego dar soluciones lógicas para resolver problemas.

Has visto ¿cuán importante es trabajar en la confianza en uno mismo y en conocer el propósito? Te invito a comenzar a practicar esta técnica hoy.

Paula Cabalén @paulacabalen

Coach de Vida y Negocios

Consultora. Conferencista.