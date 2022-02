Música: identifican un conjunto de neuronas que responden al canto

La soprano estadounidense nacionalizada sueca Barbara Hendricks, en una imagen de archivo. EFE

Un equipo de neurocientíficos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, ha identificado una población de neuronas en el cerebro humano que responde al canto pero no a otros tipos de música.

Estas neuronas, que se encuentran en el córtex auditivo, parecen responder a la combinación específica de voz y música, pero no al habla normal ni a la música instrumental, según los investigadores que, no obstante, reconocen que aún no saben lo que hacen exactamente, por lo que habrá que seguir investigando.

“Hay una población de neuronas que responde al canto y muy cerca hay otra población de neuronas que responde ampliamente a mucha música”, explica en un comunicado Sam Norman-Haignere, antes investigador en el MIT y ahora en el Centro Médico de la Universidad de Rochester.

El trabajo, que se publica en la revista Current Biology, se basa en un estudio de 2015 en el que el mismo equipo de investigación utilizó imagen por resonancia magnética funcional (IRMf) para identificar una población de neuronas en la corteza auditiva del cerebro que responde específicamente a la música.

Entonces, los investigadores utilizaron la IRMf para escanear el cerebro de los participantes mientras escuchaban una colección de 165 sonidos, entre ellos diferentes tipos de habla y música, así como sonidos cotidianos como el golpeteo de un dedo o el ladrido de un perro.

Para ese estudio, los investigadores idearon “un novedoso” método de análisis de los datos de la IRMf que les permitió identificar seis poblaciones neuronales con diferentes patrones de respuesta, incluida la población selectiva de la música y otra que responde al habla.

Ahora, en el nuevo trabajo, los científicos utilizaron una técnica conocida como electrocorticografía, que permite registrar la actividad eléctrica mediante electrodos colocados en el cráneo.

Esta no puede realizarse normalmente en humanos porque es invasiva, pero se utiliza a menudo para controlar a los pacientes con epilepsia que están a punto de someterse a una operación para tratar sus convulsiones.

Durante ese tiempo, si los pacientes están de acuerdo, pueden participar en investigaciones que consisten en medir su actividad cerebral mientras realizan determinadas tareas; para este estudio, el equipo pudo reunir datos de 15 participantes durante varios años.

Para estos, los investigadores reprodujeron el mismo conjunto de 165 sonidos que utilizaron anteriormente y análisis estadísticos: “Cuando aplicamos este método a este conjunto de datos, surgió este patrón de respuesta neuronal que solo respondía al canto”, dice Norman-Haignere, quien afirma que se trata de un hallazgo inesperado.

Este punto específico se encuentra en la parte superior del lóbulo temporal, cerca de las regiones que son selectivas para el lenguaje y la música.

La localización sugiere que esta población específica de neuronas puede responder a características como el tono percibido o la interacción entre palabras y tono percibido, antes de enviar la información a otras partes del cerebro para su posterior procesamiento.