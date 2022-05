Fonseca: 'Mi música, lo que digo y hago es mi legado'

En dos décadas, Fonseca se ha destacado por su estilo original, con más de nueve álbumes y siete premios Grammy Latino. Redes Sociales

Desde sus canciones y el sonar de su guitarra, Fonseca (Bogotá, 1970) le canta al amor, a las relaciones, a sí mismo y al mundo, con letras de carácter poético y acertado con sus sentimientos al momento de crear las melodías. La sinceridad y autenticidad son sus valores primordiales en su arte, lo que le ha llevado a destacarse en la industria musical latinoamericana y alcanzar otras latitudes en más de 20 años de carrera ininterrumpida.

Ahora se presenta ante sus fanáticos con un nuevo disco titulado Viajante, término que usa de inspiración para el tono del álbum. “Estaba buscando un título que no solo encerrara lo que significa para mí este álbum, sino también que celebrara 20 años de trayectoria, en donde han pasado cosas maravillosas”, comentó en una conversación con La Estrella de Panamá. La palabra 'viajante' llamó la atención del músico colombiano, ya que “sabía que quería que estuviera ligado a 'viaje', de un camino y del recorrido”, ahí la encontró, y su significado le mostró la diferencia entre 'viajero' y 'viajante', ya que este último “se traslada íntegro, tal cual como es de un lugar a otro”. “Eso fue increíble para mí. Me hizo sentirme identificado en cuanto a mi relación con la música y mi compromiso con ella”.

Para el cantante de 'Besos en la frente', cada ruta en el camino de la música lo ha llevado a seguir su pasión, desde el escenario, a los estudios de grabación o a sus momentos íntimos de composición, lo que le genera “una alegría inmensa”. En su nuevo álbum, que salió a la venta y en plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, Youtube, etc.) el pasado 27 de abril, Fonseca destaca el amor, el aprendizaje introspectivo y la mirada hacia el futuro, así como su amor por Colombia con temas como 'Pasa' (junto al trío mexicano, Matisse), 'Perdóname mis errores', 'Cartagena' y 'Háblame bajito' (junto a Cimafunk).

Con una voz inconfundible, Fonseca crea un mosaico de sonidos y melodías que combinan lo tradicional del vallenato colombiano con lo urbano y lo acústico, juntando mezclas que invitan a las emociones plasmadas en sus letras. Así lo expresó a este diario al conversar sobre su unión con el trío Matisse (México), conformado por Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles, para la canción 'Pasa'.

Su nuevo álbum encierra una celebración de 20 años de trayectoria y su personalidad íntegra. Cedida

“Yo aquí te espero // Y te prometo que mi amor es verdadero // Y si rompí tu corazón, mi corazón te doy entero // Yo nunca quise lastimarte pero pasa”, canta el trío junto a Fonseca en su nuevo sencillo. “Siempre me ha gustado lo que crea Matisse, admiro mucho su música”, enfatizó, “creo que vibramos en el mismo sonido, ya que nos gusta la melancolía en la música, y con su toque místico –propio de la banda– fue una colaboración en la que me plací mucho trabajar con ellos”.

Para el futuro, Fonseca se ve confiado y firme en la industria, sin temores ni inseguridades dentro de su camino como cantautor. “No me pongo a pensar en si me quedaré atrás ni cosas así, sigo haciendo la música como la siento y como me gusta principalmente”, indicó el colombiano, “no pienso en nada más”.

De aprendizajes y caídas

Para Fonseca, la constancia de su trabajo ha permeado su éxito. Su sinceridad y aprendizajes en su trayectoria musical han sido pilares importantes para equilibrar su vida profesional y personal como esposo y padre. “Me gozo mucho en eso; la etapa de mayor gozo en mi vida es ser papá y es una bendición gigante”, mencionó, “por eso me alegra que me acompañen tanto y siempre trato de que vayan conmigo en los viajes”.

En su canción 'Pasa', Fonseca se junta con el trío mexicano Matisse, en un canto al amor. Redes Sociales

Asimismo, indicó que su fama no ha afectado su lado parental, sino que ha fortalecido la unión con sus hijos. “Tener un papá famoso no les afecta a ellos, es más, lo ven bien”, anotó, “gozan con eso y con las cosas que nos pasan en el camino como familia”. A sus 42 años, el cantautor de 'Qué nos pasó' considera que está en su mejor momento, donde puede dar más de lo que sueña.

“No pienso bajar el telón pronto, estoy muy bien, ¡qué voy a estar pensando en eso!”, apuntó con seguridad de quien se conoce en el talento que posee. Así también indicó que para el futuro cercano tiene planes de producir un álbum en homenaje a grandes cantantes y compositores que han influido en su música y su vida. “Quiero hacer un álbum que recopile las canciones que han sido como la banda sonora de mi vida, las que me han inspirado, influenciado y guiado a lo largo de los años”, comentó.

Tras 20 años en diferentes escenarios y con más de nueve álbumes, más de 150 canciones y siete premios Grammy Latino en su posesión, Fonseca admitió que lo más difícil ha sido estar tiempo lejos de su familia por sus numerosas giras y viajes. “Al estar viajando por tanto tiempo uno se pierde de memorias especiales, de tiempos familiares irrepetibles y ese es el mayor sacrificio, el estar lejos de quienes amas y perderte de momentos que jamás recuperas”, enfatizó.

Aún así, se considera afortunado de poder dejar un legado para su familia y quienes le siguen en la música. “Mis canciones son mi legado”, expresó, “mi música, lo que transmito y hago es mi legado y lo que otros pueden tomar”. A los nuevos músicos en la industria les animó a seguir “encontrando su sonido” y a buscar “lo que les inspira”, dejando a un lado “los miedos” y no temiendo dejarse influenciar.

“Siempre sigan aquello que les mueve el alma y los apasione”, apuntó, y agregó el mejor consejo que le han dado, desde la boca de su profesora de canto cuando era niño: “Canten desde lo que sienten, y sientan cada palabra y cada cosa que hagan a través de su música”.