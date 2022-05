Sebastián Coloma, con originalidad y fidelidad desde la música

Coloma se considera un cantante alegre, con una visión que busca dejar un mensaje positivo en el mundo. Irene Acosta | La Estrella de Panamá

Para Sebastián Coloma (Venezuela, 1995), la música es más que entretenimiento o una pasión. Es una forma de entender el mundo, y quizá para él, uno de los pilares que le dan sentido a su vida.

Estudiado en producción musical en la Universidad de Nueva York, el cantautor y productor proviene de una mezcla multicultural desde sus raíces: de padres peruanos, nacido en Venezuela, pero llegado a Panamá a los 11 años. Esto se vuelca en sus letras, sus melodías coronadas con ritmos iberoamericanos y su cosmovisión de la industria musical en la región.

El cantante, que actualmente reside en Panamá, conectó su pasión por la música con sus ansias de dejar una huella en el mundo desde muy joven; fue así que llegó a Nueva York para formarse como artista solista y conocer la escena musical latina en aquella ciudad de Estados Unidos. Hoy lanza su nuevo sencillo 'Tiempo' en diversas plataformas de streaming en el mundo.

“A los 12 años comencé con la música, cantando con mis amigos del colegio, creando una banda juvenil con la que a los 16 años grabamos nuestro primer EP”, contó Coloma a La Estrella de Panamá, “luego en 2017 comencé mi carrera de solista, ya que quiero cantar mis canciones, mis emociones y estudié para lograrlo, pues así como quien no tiene mucha experiencia, pero tiene mucha pasión y muchas ganas, ya voy para seis años de carrera y he logrado muchas cosas muy bonitas”.

Durante la entrevista, con una sonrisa y presencia calmada, Sebastián explica que su proceso creativo consiste en la unión que posee con su guitarra, aunado a una influencia de ritmos latinoamericanos y caribeños. “Me gusta fusionar diferentes estilos, sobre todo latinos, con los cuales siento más mis raíces en Latinoamérica”, apunta, “gran parte de mi proyecto actual que se llama Barrio de canciones, del que ya salió su primer volumen, involucra la fusión de ritmos folclóricos, afrocaribeños, pop rock tradicional latinoamericano, así como bossa nova y un poco de todo. Es difícil encerrarlo en un solo género, entonces yo lo llamo 'fusión latina”.

El joven de 27 años revela detalles acerca de su nuevo sencillo, titulado 'Tiempo', que cuenta una historia “personal” durante la pandemia y sirve como “interludio” entre su álbum Barrio de canciones: Vol. 1 y su continuación, Barrio de canciones: Vol. 2, a lanzarse próximamente. “Es una canción que escribí durante la pandemia en dos momentos diferentes, y habla de perder esa pasión por la música o por el arte, esa que tenías cuando empezaste”, explica, “cuando uno incursiona en este mundo hay cosas muy complicadas, que a veces no forman parte de lo que debería ser un artista, como tratar de ganar likes y pedirle a la gente que le importe lo que tú creas...es un proceso muy vulnerable, muy aterrador y no conozco a ningún artista independiente que no tenga una experiencia similar”.

Con su prosa –fase en la que comienza su proceso, “sin importar las rimas o la métrica aún”–, Sebastián escribe 'Tiempo' en un momento de cuestionamiento introspectivo, de lo que nace el propósito de la canción.

“Es sobre cómo estoy desesperadamente tratando de recuperar ese amor, y esa pasión por el arte, y curiosamente, la canción al terminarse y ser producida sí logró ese objetivo, por lo que me llena, es muy personal y le tengo mucho cariño”, dijo.

Multiculturalidad e industria

Sobre cómo nacen sus canciones, el cantante de 'Barco de papel' da crédito a su guitarra, con la cual comienzan todos sus proyectos. “Soy guitarrista. Incluso me considero más guitarrista que cantante, aunque hago ambas cosas”, anota, “pero empiezo con un ritmo de guitarra o con una progresión de acordes que me parece interesante, incluyo algunas melodías también, y con base en eso escucho lo que la canción pide hacer”.

“De ahí salto a crear letras y melodías según lo que ya tengo armónicamente, y en paralelo, tengo un diario donde escribo mis experiencias en prosa, donde simplemente plasmo mis emociones y eso me ayuda también a revisar la canción más adelante, recordar cómo me sentía y poder capturar ese sentimiento en la canción que estoy escribiendo”, agrega.

Desde sus recuerdos y experiencias en diversos países, Sebastián relata cómo el provenir de raíces peruanas y venezolanas, junto con una vivencia extensa en Panamá, le permite integrar una mezcla genuina de culturas en su música. “Tengo muchos matices porque nací en Venezuela, pero mis padres son peruanos. Y pasé gran parte de mi infancia en Perú, hasta que a los 11 años me mudé a Panamá donde terminé mis estudios secundarios y después me mudé a Nueva York”, cuenta, “además, tengo familia en diferentes lugares de Latinoamérica y en España; también tengo en Canadá y en Estados Unidos, por lo que creo que todos esos lugares que tuve el privilegio de visitar y conocer a lo largo de mi infancia, me formaron como persona y como músico”.

De esta mezcla surgen canciones como 'Encuéntrame en el mar', 'Al compás' y 'Canela', todas en su repertorio de Barrio de canciones: Vol. 1. Sin embargo, más allá de crear música, Sebastián también se hace parte de la industria, como artista activo en la promoción de proyectos propios y de otros artistas, así como con colaboraciones y en la búsqueda de nuevos caminos para mostrar “lo bueno que existe y no se reconoce”.

“Creo que hoy la música es una industria que se ha movido a una escena tan independiente, donde cualquiera tiene la capacidad de hacerlo, cualquiera puede producirse a sí mismo en una computadora, lo cual ha ocasionado que haya mucha mayor oferta de contenido”, enfatiza el cantante de 'Canción para tararear'. Y añade que ya no existe o “se volvió obsoleto” el modelo de una persona con una guitarra cantando en un bar y “ser descubierta por un mánager”.

Para Sebastián, esto “no es ni bueno ni malo”, simplemente “es real”. Considera que los retos que conlleva esta evolución, como la presión que se cierne sobre el artista “puede ser difícil de manejar”, pero piensa que también da una “independencia sobre tu propia carrera”. “Si tú eres tu propio agente de mercadeo digital y eres tu propio agente de booking, o distribuidor y también tu productor es demasiado, por lo que es bueno delegar todas estas cosas, pero también tienes mayor control sobre tu propia historia, sobre tu propio proyecto y propuesta”.

Pese a las problemáticas y desafíos, Sebastián aplaude al mercado latinoamericano, donde “todos los días hay algo nuevo”. “En la región latinoamericana hay muchas cosas muy interesantes pasando”, dice a este diario. “Creo que cada mercado por país varía mucho: Panamá y Colombia, por ejemplo. Están muy cerca geográficamente, pero el mercado no tiene nada que ver el uno con el otro; el mercado de Colombia tiene una infraestructura de la que han estado cosechando desde hace muchos años y cultivando, y vemos los frutos hoy por la gran cantidad de música que se consume a nivel de Latinoamérica y mundialmente”, comenta.

“Mientras que en Panamá hay una industria mucho más nueva, joven, y el público todavía es un poco frío o quizás aún estamos aprendiendo a darle el valor que merece al arte, y sin embargo el músico que pega aquí en Panamá, usualmente no tiene grandes chances de pegar en otros lugares, lo que es curioso porque Panamá es una mezcolanza de tantos lugares y tiene gente con un panorama mundial, hay muchísima oferta, hay muchísima oportunidad, pero también hay muchísima competencia”, indica Sebastián.

Con optimismo, Sebastián enfatiza algunos consejos para nuevos cantautores independientes, animándolos a aprender a rodearse de gente que “eleve su proyecto a los mejores estándares”, que su propuesta “sea original o te refleja a ti mismo”, y contar con personas que “logren aportar cosas que tú mismo no puedes dar”. Para Sebastián es importante “Aprender a confiar y a rodearte de quienes quieran verte triunfar, y mejorar tu sonido es la mejor manera de mantenerte fiel en la música”.