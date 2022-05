Café de especialidad con sabor de casa

Cafetear quiere destacar la excelente calidad del café panameño. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Alfredo Hernández, ingeniero electrónico, decidió incursionar hace algunos años en el mundo del café. “Se dio una oportunidad que no estaba planificada de por sí, y las oportunidades hay que aprovecharlas y la tomé”, dice con decisión. Su familia contaba con un local que ya había funcionado como cafetería y que tenía ya parte del equipo necesario. Los vaivenes de la economía nacional ofrecían poca estabilidad en cualquier tipo de empleo. Esta era una oportunidad de echar a andar un emprendimiento. Pero no lo haría sin saber en qué se estaba metiendo. Ingresó en una academia donde perfeccionó sus conocimientos con un curso de barismo. Investigó, navegó en la web, compró libros. Se preparó y empezó a organizar las cosas. Establecería una cafetería con servicio de café de especialidad. Así lo decidió con su familia. La intención principal, destacar el café panameño y por añadidura, ofrecerlo en un espacio acogedor, en una especie de oasis.

Cafetear está ubicado en la comunidad de Ancón, en una área residencial que mantiene las características de la antigua Zona del Canal, pero muy cerca de un concurrido sector que aglutina la sede de varios juzgados, el Ministerio de Salud, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Oncológico Nacional.

“Vienen muchos abogados, médicos, familiares de los pacientes que se atienden en el hospital, y este es un espacio para que los que vengan se desconecten de la rutina, disfruten de su café y se sientan acogidos”, detalla el barista.

El café puede ser filtrado de múltiples formas. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

A la casa se le han hecho pocas intervenciones, la principal de ellas, una terraza que permite que los comensales sientan que están en medio de un jardín. En el salón principal, además de mesas para cuatro personas, se ha habilitado un sofá y algunas poltronas. Allí encontrará libros sobre café, pero también sobre la ciudad de Panamá y específicamente sobre el Canal de Panamá. La intención es interesar a los visitantes tanto locales como extranjeros por la historia del lugar y también por las cualidades del café panameño.

“Trabajamos con un café que está considerado café de especialidad, cumple con los requisitos establecidos que es tener un puntaje de cata. No es un café que se encuentra en cualquier lugar, tiene un nivel más especial”, explica Hernández.

Su proveedor les ofrece un espresso blend, ya que la carta italiana a base de espresso es la que más demanda tiene. “Es una mezcla de caturra y catuai. Se toma en cuenta el perfil del tostado para conseguir que cuando se prepara un espresso así como un café con bebidas lácteas se generen sabores que de acuerdo a su experiencia y conocimiento del mercado ofrezca un sabor agradable a la mayoría de los paladares”, acota.

Galletas de chispas de chocolate. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Y para quienes deseen degustar un café filtrado, Cafetear cuenta con algunos varietales que les permitirán conocer más a fondo las características y resultados en cada una de sus posibilidades.

“Estamos probando las diferentes variedades y preparaciones. Aunque nuestra clientela prefiere la carta de espresso, contamos con diversos métodos de filtrado. Si algún cliente se entusiasma por probar alguna de ellas, con gusto estamos para servirla”, asegura.

Entre los métodos disponibles están la prensa francesa, chemex, aeropress, sifón y el más popular, el V60, en diversas modalidades.

Un espacio cómodo y ameno para saborear el café Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

“Tenemos el tradicional de porcelana blanco, el negro, edición Tetsu Kasuya (con modificaciones en la apertura inferior y en las hélices). También en vidrio e incluso para bebidas frías”, destaca.

Cada uno de estos métodos de filtrado destacan diferentes características del café a degustar, ya sea por su proceso químico o físico. Variables como la temperatura del agua, el calibre de la molienda, la textura del papel para filtrar (si es que el método lo utiliza), la velocidad del filtrado (depende de las hélices en la taza de vertido) y el material del que se componen los gadgets afectan el resultado final.

“Hay gente que trae su café, les ayudamos a molerlo, si no tienen un molino, algunas personas traen algunos cafés que les han obsequiado o que han comprado en el extranjero, de muy buena calidad y experimentamos con ellos para conocer qué características tienen”, comenta.

Brownie con helado Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

La bebida favorita es el clásico cappuccino, pero hay gustos y gustos, como dice el barista. “algunos te lo piden old school, con mucha espuma en la leche, hay quienes lo toman con canela. En términos de café especial no se le debe agregar canela, pero si el cliente la pide, se la servimos. Hay gente que gusta de tomarse el café de forma más tradicional”, considera Alfredo. “Una cafetería muy purista de repente no ofrecería estas cosas o, por ejemplo los saborizantes que utilizamos ya sea para bebidas calientes o frías. Pero nuestra propuesta si bien es una, la barra orientada al servicio de café de especialidad tiene la flexibilidad para atender a una persona que le guste su café tradicional, como el que tomaba en casa cuando niño, como lo hacían sus padres o sus abuelos”, agrega.

Bebidas frías Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

En casa, con azúcar, leche evaporada o incluso con queso prensado, es un café que puede identificarse como de la “primera ola”.

Cafetear desea complacer a estos comensales así como los de la conocida como “segunda ola”, el servicio de franquicias, internacionales y también locales de café gourmet que ofrecen bebidas dulces y con diversos sabores. “La idea es que sea para todos los gustos, pero trabajando con un café de especialidad, no solo para los de la acuñada “tercera ola”, que es como se le conoce al servicio del café de especialidad tal y como lo conocemos ahora.

Cappuccino clásico Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Se habla de una cuarta ola, para la que no se esperan más artilugios ni fórmulas científicas para procesar un café, sino más bien, que crezca el alcance que tiene el café de especialidad con cultivos más extendidos que eliminen algunas limitaciones que establecen los microlotes y haya más café disponible al público en general.

El menú

El café, especialidad de la casa se sirve en diversas versiones: espresso sencillo o doble, macchiato, cappuccino, latte, mochaccino, americano y frappé. Se hace un cargo adicional si se le agrega algún saborizante. También sirven chocolate caliente y bebidas naturales, licuados y batidos.

Empanadas variadas Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Además de los cafés, Cafetear cuenta con una cata de tés e infusiones que incluye cranberry, roiboos naranja, lemongrass, peppermint, manzanilla, darjeeling, english breakfast, earl grey, cinammon (negro con canela), jazmín y night in Paris (té blanco con vainilla y lavanda). Además, tés verdes japoneses como el sencha uji, bancha, genmaicha y el popular matcha. También el especiado masala chai.

Se ofrece una completa carta de desayunos con propuestas como desayuno panameño y el americano, waffles, pancakes, avena y yogur.

Para acompañar el café o el té, unas deliciosas galletas con chispas de chocolate, brownie con helado, flan de la casa y dulce de zanahoria. Todas, propuestas de emprendimientos locales y con sabor casero. Pero si se decanta por lo salado, encontrará empanadas horneadas de pollo, carne de res, espinacas, hongos, y tomate y albahaca, así como emparedados acompañados con chips de plátano.

Hay gran esmero en todas las preparaciones. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Y si llega con algo más de apetito, le recomendamos las ensaladas o la oferta del menú del día para almuerzo que incluye arroz blanco, menestra, ensalada y plátano maduro, y dependiendo del día puede optar por ropa vieja, pollo a la plancha, bacalao, pollo guisado y filete de pescado. Y si le gustan las altas temperaturas, disfrutará de un sancocho o sopa de carne (dependiendo del día), acompañado con arroz blanco.

“Lo que queremos es que la gente se sienta en casa, y aquí, comerían lo mismo que se prepara en mi casa, comida casera, con ingredientes de calidad, una comida sana”, comenta Hernández.

Las preparaciones en espresso son las favoritas Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Y su clientela, lo agradece. “Luego del confinamiento, abrimos de forma cautelosa pensando en que esos primeros días iban a ser muy flojos, pero nuestros clientes volvieron, estaban esperando la reapertura”, dice Alfredo.

A través de internet se pueden encontrar buenos comentarios sobre el servicio del café, incluso de extranjeros que se han ido muy satisfechos. “Esto nos llena de orgullo, porque significa que algo hemos estado haciendo bien”, concluye.