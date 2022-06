¿Cómo lograr una vida con balance?

Pareciera que hablar de mente y de salud es malo; sin embargo, sin nuestra mente no somos nada

La felicidad está relacionada con la mejora de la salud, la creatividad, la toma de decisiones y la respuesta a la adversidad. Shutterstock

Hoy te daré mi mirada acerca del bienestar, bien estar. Algo que debiera ser transversal a nuestra vida, hagamos lo que hagamos, diariamente deberíamos medir cómo nos sentimos.

¿Que tiene que ver la salud mental en este caso? Dado que la mente regula lo que sucede en el cuerpo y con las emociones, diría que todo. Pero pareciera que hablar de mente y de salud es mala palabra, sin embargo, sin nuestra mente no somos nada. No podríamos respirar, pararnos, caminar, nuestros órganos no funcionarían correctamente, y yendo hacia lo más simple del día a día, es lo que nos permite estudiar, movilizarnos, trabajar, disfrutar.

¿Qué es el bienestar? Como adultos, pasamos la mayor parte de nuestra vida en el trabajo. El tiempo que dedicamos al trabajo supera con creces el que dedicamos a cualquier otra actividad: en familia, comer o simplemente relajarse. Sin embargo, el impacto del trabajo en nuestras vidas va más allá del tiempo; para bien o para mal, gran parte de lo que nos moldea es nuestro entorno profesional y nuestras relaciones.

La mayoría de las personas trabaja durante 40 años o más. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo evoluciona nuestra vida laboral con el tiempo. La ciencia del bienestar solo ha existido durante unas tres décadas, solo un corto tiempo en años de ciencia.

Hay muchas investigaciones acerca del bienestar; tomé cuatro conceptos de una de ellas armada por el Dr. Bloom y menciona que el modelo de bienestar es tener en nuestra vida: Resiliencia: Nuestra capacidad para adaptarnos, cambiar y responder a los desafíos de la vida. La resiliencia nos permite recuperarnos de los contratiempos, crecer y desarrollar nuevas capacidades.

Prosperar: El significado y la importancia que experimentamos en nuestras vidas; nuestros valores, creencias fundamentales y sentido del propósito de la vida; y nuestra experiencia de conexiones sociales profundas.

Autenticidad: Nuestro sentido de identidad, que incluye las creencias que tenemos sobre quiénes somos como seres humanos, nuestra propia imagen y autoestima, y nuestro sentido de respeto y dignidad.

Felicidad: La dinámica emocional y la calidad subjetiva de nuestra vida diaria. La felicidad está relacionada con la mejora de la salud, la creatividad, la toma de decisiones y la respuesta a la adversidad.

El trabajo y la vida no deben ser enemigos.

Un método que aprendí hace años con mi gran mentor Roberto Kertez y que es conocido en el mundo, en donde cada profesional arma las áreas como mejor le gusta es 'La rueda de la vida'.

Esta técnica fue originada por Paul J. Meyer, un pionero en el área de desarrollo personal y profesional, y fundador de Success Motivation Institute. Los pilares de su filosofía son el desarrollo personal y el logro de los objetivos, la adecuada gestión del tiempo y el disfrute de los éxitos. Sirve para hacernos un autodiagnóstico y trabajar las áreas en las que queremos mejorar.

Se trata de evaluar cada una de nuestras áreas, me gusta llamarla nuestra “pizza personal”, y colocar en forma realista y consciente qué valor del 1 al 10 nos pondríamos en esa área. Se coloca un punto en el área y luego se unen los puntos, quedando así dibujado un gráfico que indicará áreas de fortaleza y otras de debilidad.

Si tienes una vida balanceada, puede que esa unión tienda a un círculo. Cada sesión que realizo con mis clientes, se trata de abordar en profundidad las áreas en las cuales el cliente está con valores bajos.

A esto le llamo Life Balance gráfico. Si una persona está en un 9 en su área laboral, pero en un 2 en amor. ¿De qué forma puede sentir balance en su vida?

Te invito a hacer el ejercicio, trae mucha información visual, y luego abordas seriamente el tema en las áreas en las cuales sientes que debes mejorar. Tal vez te sirva para ver qué área quieres mejorar.

Seguiré hablando de este tema desde otra mirada; mientras, haz la prueba con el gráfico y me cuentas.

