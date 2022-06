Pensemos en oportunidades

En los últimos días, por múltiples circunstancias, me he reunido con personas de varios sectores del país. Lo que encontré curioso fue que todos ellos tienen una visión un poco pesimista del futuro próximo. Por esta razón deseo escribir sobre las oportunidades que tenemos y que no son tan obvias.

Panamá es uno de los países más culturalmente diversos de la región. Aquí conviven pacíficamente personas de muchas nacionalidades, se han unido todo tipo de costumbres creando una verdadera mezcla. Es bien sabido que el mundo de los contenidos se nutre de la cultura y es precisamente esta variedad la que genera una gran oportunidad. Desde aquí se podrían crear productos o servicios diseñados para los países de donde provienen muchos de estos panameños diversos.

Panamá tiene otro canal y es el de datos; por aquí pasa la mayoría de las fibras que conectan casi todo el mundo, hay múltiples datacenters y podrían crearse muchos más. Pero los datacenters son solo la base del negocio, se pueden desarrollar muchas maneras de aprovechar la conectividad, desde esquemas para hacer “software as a service” hasta la creación de desarrollos aún no imaginados.

Panamá tiene un alto porcentaje de población joven, esto es una gran oportunidad si se desea desarrollar recurso humano altamente especializado. Podríamos incluso pensar en mezclar este hecho con la multiculturalidad, no sería imposible decidir que todos los niños desde primaria hablen tres idiomas, español, ingles y mandarin... seguro conseguiremos profesores fácilmente y además se tendrían muchas oportunidades para practicar con solo caminar por el país.

Si aprovecháramos que las líneas de logística mundiales ya pasan por Panamá, le podríamos apostar a la agroindustria en serio; tenemos mucho terreno inoficioso o subutilizado y podríamos colocar nuestros productos en cualquier lugar del mundo a un costo realmente bajo; pero tendríamos que hacerlo como se debe, con un alto grado de investigación y apostando a la tecnificación, incluso sería plausible que se desarrollasen industrias cuya materia prima fuesen los productos del agro. Esto ya nos agregaría más capas de valor y de seguro nos ayudaría a generar todo un cluster.

Se me escapan varias ideas, pero creo que mi punto está claro. Usemos la innovación de forma inteligente, dejemos de apostarle a lo mismo de siempre y creamos más en nuestra gente y su capacidad, a la larga es el único negocio que vale la pena.