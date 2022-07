La Biblioteca Nacional cumple 80 años preservando la historia panameña

Fachada de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, ubicada en el Parque Recreativo Omar Torrijos. Cedida

Hoy la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., ubicada en el Parque Recreativo Omar Torrijos, cumple 80 años conservando el legado bibliográfico e histórico del país.

En este aniversario, la biblioteca ha dispuesto una serie de actividades a lo largo del mes para que todas las personas se acerquen y conozcan el sitio donde reposa el Patrimonio Bibliográfico de Panamá y de los panameños.

Guadalupe García de Rivera, directora técnica de la Biblioteca Nacional, detalló a este medio que la institución se ha ido modernizando con el paso de los años y eso gracias a las tecnologías. “Gracias a que estamos más modernos, nos estamos acercando a las bibliotecas de otros países que están mucho más especializadas, independientemente de que nuestro país fue uno de los últimos en establecer la biBlioteca Nacional en 1941; no por eso nos hemos quedado atrás, al contrario, hemos trabajado principalmente en la conservación y preservación del patrimonio que resguarda la biblioteca”, subrayó García.

“Todo ese trabajo que se ha hecho en restauración, conservación, digitalización, conectividad, y el acceso al público a todo ese material es algo valioso. Pero hay que seguir implementando todas esas técnicas bibliotecológicas que van cada vez más a la vanguardia de la tecnología para que todos los panameños puedan conocer de alguna manera, lo que hay dentro de nuestra biblioteca”, enfatizó

Para hoy se prevé el acto conmemorativo por el aniversario de la biblioteca, a las 11:00 de la mañana en la Sala Panameña, sitio donde habrá una exposición sobre los 80 años de servicio a la población.

“Este acto es solo por invitación. La exposición estará abierta al público de lunes a sábado en horario de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde”, detalló García.

Para este 13 de julio habrá una presentación de revistas científicas panameñas y la actividad se desarrollará a través de Zoom y por el canal de YouTube a las 3:00 p.m. “En esta actividad participan la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, la Universidad del Istmo, la Universidad Santa María La Antigua, la Universidad de las Américas, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Quality Leadership University, el Órgano Judicial, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Umecit), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP)”, comentó.

Para el 20 de julio a las 7:00 p.m., la sala de Uso Múltiple de la biblioteca será testigo de la presentación del libro Cuando éramos viejos de Dionisio Guerra, ganador del premio José María Sánchez Borbón de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Mientras que el 21 de julio, se estará presentando el libro Simplemente Solinka en la Sala Panameña a las 5:30 p.m. Se trata de la historia de Solangel Arias, cantante panameña mejor conocida como Solinka, guarachera que tuvo sus años dorados por las décadas del 60.

Para el 27 de julio, también en la Sala Panameña a las 6:00 p.m., se efectuará la presentación del libro La novela del imperialismo en Centroamérica de Esther María Osses. Se trata de una reedición de la Editorial Biblioteca Nacional y el 29 de julio en la Sala de Uso Múltiple a las 4:30 p.m. se realizara el conversatorio 'Nuevos escritores y el reto de la hoja en blanco'.

Para culminar con las actividades de aniversario, el 30 de julio desde las 3:00 p.m., los niños celebrarán los 80 años de la Biblioteca Nacional con sesiones de cuenta cuentos, títeres y cine para toda la familia.

Además, quienes se inscriban podrán acceder a las sesiones 'Conoce los servicios de tu Biblioteca Nacional' y los bibliotecarios estarán explicando cómo funciona la entidad cultural desde la hemeroteca física y digital, la Sala Panameña con aspectos como qué contiene, cuántos libros hay dentro de la biblioteca, la sala de referencia y sus servicios. Para mayor información puede acceder a infobinal@binal.ac.pa.

Historia de la biblioteca

La Biblioteca fue fundada el 11 de julio de 1942 y estuvo a cargo del entonces presidente Ricardo Adolfo de la Guardia Arango y su primer director fue Ernesto J. Castillero R., quien fue el verdadero creador de la biblioteca.

García añadió que durante ese tiempo el fondo inicial de la biblioteca estuvo conformado por 10 mil volúmenes que fueron parte de la extinta Biblioteca Municipal Colón, fundada el 12 de octubre de 1892 por el Consejo Municipal de la época y se cerró en 1941. “Entonces cuando se crea la Biblioteca Nacional, don Ernesto Castillero propone que ese fondo que estaba en depósitos y que se estaba perdiendo pasara a formar parte del fondo inicial y es ahí que él empieza con el inventario de las colecciones y asume la importancia de ordenar basándose en herramientas bibliotecológicas, a través del Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD, un sistema numérico decimal para organizar los libros de las bibliotecas escolares), para lo cual trajo a un bibliotecario de Estados Unidos, llamado Gastón Litton para que capacitara al personal de la biblioteca”, recordó.

También explicó que en ese momento, el subdirector era Galileo Patiño, quien retoma la actividad luego de que Castillero se jubilara en 1945. De hecho, Patiño se especializa en bibliotecología en Estados Unidos y a su regreso comienza a organizar, no solo los documentos, sino la estructura de la misma biblioteca por secciones.

Para los años de 1960, la biblioteca se trataslada a la segunda sede que es donde está hoy la biblioteca Eusebio A. morales, frente al Palacio Legislativo y para 1984 el expresidente Arístides Royo en su administración, propone la construcción de un nuevo edificio para la biblioteca y es cuando se traslada al parque Omar, hasta el día de hoy.

“En 1996 se crea la Fundación Pro Biblioteca Nacional a fin de llevar a cabo el proyecto de modernización tanto de esta biblioteca, como de las demás que son públicas y su automatización”, describió García.

Al preguntarle sobre el posible reemplazo a futuro de las bibliotecas por la tecnología opinó que en caso de la Bibliotecas Nacional, esto no ocurrirá. “Esta institución nunca podría ser reemplazada por la Internet ya que, la misión propia que tiene esta institución no puede perder toda la información que tiene de forma física. La misión es salvaguardar todo lo que se publica en Panamá y por eso todos estos años hemos estado trabajando para rescatar el patrimonio documental. Tenemos que conservar los primeros periódicos, libros que se publicaron en el país y nos faltan muchos porque Colombia tiene gran parte de esa historia que aún nos falta documentar. Así que creo que las bibliotecas pueden ir de la mano de la tecnología más no pueden ser suplantadas por esta; uno siempre necesita tener ese contacto con lo físico”, puntualizó.