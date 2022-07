Las memorias de Solinka, siete décadas dedicada a la música

“Siempre me preguntan dónde nací, si soy panameña o si soy peruana, si conocí a mi esposo aquí o allá, que si estudié o si no estudié… entonces decidí que iba a escribir un libro que respondiera todas esas preguntas”, ríe Solinka a través del teléfono durante su entrevista con La Estrella de Panamá. La intérprete de 'Pegadita de los hombres' acumula siete décadas en los escenarios panameños e internacionales y ella misma se sorprende pues la siguen llamando. El pasado enero fue la homenajeada de la XIX versión del Panama Jazz Festival y el próximo mes será una de las cantantes en participar del concierto Panama Jazz Festival, en ruta hacia los 20 años.

Y una carrera extensa ha de haber dejado recuerdos, también extensos.

“Yo soy una persona que todo lo escribo”, dice. Tenía algunas cosas que había estado guardando, no vaya a ser que se me borre el cassette”, ríe nuevamente. Ya en tono más serio dice, “después que de se fue mi esposo hace unos seis años, empecé a anotar... todas las canciones que tenía escritas por ahí, todo eso…”, comenta.

Luego, llegó el momento de ir poniendo en orden ese material. Con el apoyo de algunos periodistas, pero sobre todo, de la profesora Rosalina Romero y la escritora Danae Brugiati, sus textos tomaron forma. Mas adelante, vino la diagramación y la selección de fotografías, todas ellas actualmente a buen recaudo en los archivos de imágenes de la Biblioteca Nacional. “Allí también están los videos, todo eso, porque en cualquier momento me voy”, dice de forma muy casual, “y por lo menos queda eso para me recuerden. Para que cuando busquen, sepan que existió Solinka”, agrega.

Portada del libro 'Simplemente Solinka' Cedida

Con el apoyo de la Fundación Danilo Pérez, se imprimieron las primeras copias del libro cuya fecha de presentación estaba inicialmente pautada para el pasado 21 de julio, pero que debido a situación inestable del país debido a las protestas generalizadas, debió posponerse.

“Voy a presentar mis memorias como un legado, no pretendo ganar plata con esto, porque la verdad ha sido todo muy costoso. Me animé a hacerlo por eso y también porque el artista panameño es muy olvidado. No se tiene nada sobre los artistas panameños... entonces yo me dije, 'voy a dejar lo mío', para que sepan qué ha sido mi norte: llevar el nombre de Panamá siempre, en todo lo que he hecho, dejar el nombre de nuestro Panamá bien representado”, sostiene la cantante. Y así ha sido.

Memorias

“Simplemente Solinka es un libro de memorias escrito por una mujer que ha estado en el mundo de la música panameña en términos locales- internacionales desde la década de los sesenta. Curiosamente, hasta donde yo recuerde, es el primer libro de memorias escrito por un músico”, analiza Mario García Hudson, coordinador del Centro Audiviovisual de la Biblioteca Nacional, quien certifica que los anteriores esfuerzos en este sentido, no corresponden a obras integrales. En el caso de Bush, Francisco Buckley, su libro sobre la historia de la salsa, ofrece solo un capítulo dedicado a su agrupación. En el caso de Noel Foster, él cuenta la historia de la música popular panameña pero pocos elementos de lo que fue su experiencia a través de la música popular. En otro caso, Avelino Muñoz deja una autobiografía, pero que no fue difundida. “Hasta donde recuerde este sería el primer libro de un músico panameño en donde cuenta sus memorias en la vinculación con el mundo de la música y su vida cotidiana”, asegura García Hudson.

Solinka se codeó con grandes figuras de la canción a nivel internacional Cedida

Solange Arias, cuyo nombre artístico es Solinka, nació en Panamá en octubre de 1937 y a inicios de la década de 1960 inició profesionalmente su incursión en el mundo de la música. Su carrera no se limitó a Panamá. Su voz fue conocida en países como Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina y Cuba, sin dejar de mencionar dos países donde su popularidad fue muy alta: Ecuador, la primera plaza internacional a la que llegaría y Perú, país a quien debe su nombre artístico que proviene de “Sol de Panamá”, “inka del Perú”.

De acuerdo con García Hudson, “Solinka es parte de esa tradición musical panameña, de grandes voces, de gran sentido rítmico y excelente afinación que puede grabar los más variados géneros musicales incluyendo los de países como Colombia y Perú, además de los panameños, como la tamborera. Así que encontramos a Solinka interpretando música movida, pero también encontramos la parte romántica de Solinka porque también es una excelente bolerista”, asegura.

En el campo de lo personal, Solinka cuenta “el inicio de su vida, su relación con su familia, la relación de 48 años con su esposo Roberto “pecoso” Ramírez, sus experiencias musicales, la parte positiva de su vida y también los momentos difíciles que ha tenido”, destaca Hudson. “Es un libro que se lee de un solo tirón porque está escrito de forma muy sencilla muy coloquial”. Complementa esta información una aproximación a la discografía hecha por García Hudson.

Historia nacional

Si bien el libro narra las vivencias de una intérprete panameña con trascendencia internacional, esta historia se vincula también a hechos que marcan la impronta del país”, afirma Hudson. “Solinka en su memoria menciona, por ejemplo, los sucesos del 9 de enero de 1964, el proceso militar de la finales de los años 60 y los años 70. Así que el libro entremezcla ese relato de memoria personal a través de la música pero lo salpica con hechos históricos que marcan la vida de este país”, detalla. “Por esta razón es que la Biblioteca Nacional acoge la iniciativa de Simplemente Solinka, tratándose primero, de alguien que forma parte de la cultura del país, segundo, tratándose de una publicación hecha por un panameño y tercero, reitero esa vinculación que hace a través de la memoria, de hechos históricos que marcan la vida de esta intérprete”, recalca.

Representó a Panamá en múltiples ocasiones. Cedida

Momentos trascendentales

Si hubiese que buscar momentos trascendentales en la carrera de la artista, García Hudson enumera sus primeras producciones discográficas, un tema emblemático como “Pegadita de los hombres”, de la década de 1940, “que se le ha atribuido a Luciano Herrera cuando se trata de un número escrito por Diomedes Núñez inicialmente grabado por Silvia Degrasse, una intérprete a la cual Solinka admira mucho y es mencionada dentro de la obra”.

También debe mencionarse su triunfo en el Festival OTI de 1980 en Panamá, lo que le permite llevar la representación musical de Panamá a Argentina. Otro hecho importante es su participación en el Festival de Buga en Colombia donde se hizo acreedora al tercer lugar. También podríamos agregar que cuando se dio el espectáculo de Raúl Velasco, Siempre en Domingo, en la ciudad de Panamá, Solinka fue una de las personas que representó a nuestro país.

Su primer larga duración lo grabó en el año 1971 en Ecuador, aunque en el libro ella menciona una primera grabación hecha en Nicaragua con el acompañamiento del maestro Víctor Boa del cual hay una referencia a partir de la memoria pero no ha sido encontrado el disco. Igualmente menciona otra grabación en el Perú, antes de este larga duración pero con este segundo caso ocurre lo mismo que en la primera instancia: no se ha encontrado el disco.

Y en este larga duración grabado en 1971 hay un número emblemático: Nuestra Vida, “un tema escrito por el cubano Orlando De la Rosa, que gozó de gran prestigio en la postrimerías de los años 40 por ese gran intérprete argentino Hugo Romani. En su grabación, con una gran orquestación, Solinka demuestra esa gran cualidad vocal”, sostiene García Hudson. “Estamos ante el hecho de una gran intérprete, que ha cantado, si tomamos en cuenta desde los años de 1960 al 2022, por siete décadas distintas, lo cual es muy difícil de lograr”, asegura. Muy pocos panameños han llegado a cantar por siete décadas: Rubén Blades, Miguel Ángel (Meñique) Barcasnegras y Solinka, manteniendo calidad vocal.

Para el especialista en música, “Simplemente Solinka es un documento que apela a la memoria histórica a partir de hechos que marcan a la intérprete. Es un libro en el que fluyen a través de la narrativa,Solinka la intérprete, Solinka la mujer, Solinka la creyente en su Dios”.

Panamá es un país de grandes voces que a lo largo de la historia han marcado la música panameña. Las circunstancias hacen que algunos de estos intérpretes tengan que trascender más allá de las fronteras panameñas y Solinka es una de esas intérpretes que ha ido pero que ha retornado y forma parte de esa tradición musical panameña de grandes voces desde el inicio del siglo XX con Alcides Briceño posteriormente con Camilo Rodríguez con Many Bolaños, Marta Estela Paredes y María Luisa Trujillo, dando cátedra y excelencia a través de las canciones.

“Hasta que Dios me lo permita seguiré aportando. Ayer, grabando un spot para el aniversario del Canal en agosto y me decía 'todavía me siguen buscando'… el 20 de agosto voy a estar en la presentación de la Fundación Danilo Pérez.

Mientras tanto, siguen las preguntas, ¿eres panameña o peruana? “la gente sigue preguntándome las mismas cosas, y si quieren saber todo esto, pues compren el libro”, dice su autora.