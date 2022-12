Adultos que descuidan medidas sanitarias pueden descuidar seguridad vial, afirman expertos

Según el estudio, las personas no vacunadas tenían un 72% más de probabilidades de verse implicadas en un accidente de tráfico grave que las vacunadas.

Un estudio reciente publicado en American Journal of Medicine concluyó que las personas no vacunadas contra la covid-19 tienen más probabilidad de sufrir accidentes de tránsito, a diferencia de aquellas que sí han sido vacunadas. Sin embargo, se trata de una relación entre la no vacunación y los accidentes de tráfico que es conductual y no fisiológica.

Donald A. Redelmeier, profesor de medicina de la Universidad de Toronto y médico del Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook, en Estados Unidos, explicó en diferentes medios internacionales que los investigadores “teorizaron que los adultos que descuidan las recomendaciones sanitarias también pueden descuidar las directrices básicas de seguridad vial”.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron información de más de 11 millones de personas, de las cuales, el 16% no estaba vacunada contra la covid-19.

El análisis surge después de que investigadores canadienses contrastaron datos de los servicios de urgencia de la ciudad de Ontario (Canadá) en los que un accidente de tráfico provocó una hospitalización –además de controlar una serie de factores como la edad y las afecciones médicas–, y descubrieron que las personas no vacunadas tenían un 72% más de probabilidades de verse implicadas en un accidente de tráfico grave que las vacunadas.

Después de ajustar factores como la ubicación de la casa, el nivel socioeconómico, sexo y otras condiciones médicas, encontraron que los no vacunados contra la covid tienen un 48% más de probabilidades de sufrir un accidente, dijo Redelmeier.

“El aumento de los riesgos de tráfico entre las personas no vacunadas se extendió a diversos subgrupos (adultos mayores y más jóvenes, conductores y peatones) y fue similar al riesgo relativo asociado con la apnea del sueño (una afección frecuente en la que la respiración se detiene y se reinicia muchas veces durante el sueño)”, añadió el experto a DW.

También explicó que el riesgo fue mayor que el que enfrentan los diabéticos, aunque menor que el riesgo que enfrentan las personas que están intoxicadas o que toman alcohol mientras conducen.

Sin embargo, no aplicarse la vacuna contra la covid-19 no significa que la persona sufrirá un accidente de tráfico y los responsables del estudio lo matizan, al señalar que las personas que se resisten a las recomendaciones de salud pública también podrían ser más descuidadas a la hora de seguir las normas de circulación, redactó el diario español ABC.

La relación entre la no vacunación y los accidentes de tráfico es conductual y no fisiológica

“Los malentendidos sobre los riesgos cotidianos, la desconfianza en el gobierno o la creencia en la libertad, pueden hacer que las personas se pongan a sí mismas y a los demás en grave peligro”, analizó el estudio.

Varios países de Latinoamérica, incluidos Panamá, atraviesan por la sexta ola de la covid-19 y un aumento leve de los casos, por lo que las autoridades advierten que la covid-19 no ha terminado y es mejor que se protejan, sobre todo en estas fiestas de fin de año donde la aglomeración es evidente.

Actualmente Panamá acumula más de 8.500 muertes por la covid-19 y más de 991.600 casos.

Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, señaló en un comunicado que el índice de positividad estaba semanas antes del repunte en un 3% con un descenso marcado en los casos “y se podía decir que la pandemia estaba controlada”.

El titular del Minsa recomendó a la población usar la mascarilla en lugares de alta aglomeración, sobre todo si son lugares cerrados, y en el transporte público.